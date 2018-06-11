10亿乐视股权质押暴雷被处罚 新管理层上任遇难题

《投资者报》记者 闫军

乐视的不良影响仍在持续，股票质押违约导致西部证券应收账款增加10亿元。6月3日，因内部控制不完善、风控体系存在重大缺陷等问题，西部证券公告称被陕西证监局予以处罚。

根据监管层《限制业务活动、责令限期改正并处分有关责任人员事先告知书》，西部证券拟被暂停公司股票质押式回购交易业务6个月，责令限期改正并处分有关责任人员。

华南一位分析人士向《投资者报》记者表示，监管层指出西部证券股票质押式回购交易、固收、自营等多项业务未尽职事宜，处罚并不算轻，不过在当前去杠杆背景下，企业暴雷频发，增强风险管理意识更为重要。

对于此次受罚之后有哪些整改举措等问题，《投资者报》记者向西部证券董秘求证，但遗憾的是，截至记者发稿并未收到相关回复。

监管细数“六宗罪”

根据公告，陕西证监局认为西部证券存在六项违规行为：

一是股票质押式回购交易业务部分风控指标设置不审慎、业务决策标准执行不严格、尽职调查不充分、交易跟踪管理不完善，业务发生较大风险；

二是固定收益部未严格执行隔离墙制度，债券承销、债券自营、投资顾问业务间存在人员混合操作、相互交易情况；

三是自营业务较长时间内未能实现集中统一管理，投资决策、交易审批内部控制机制未能有效执行；

四是作为“16 川菜”、“16 建东”、“15 津港”等多只公司债券的承销商、受托管理人，尽职调查不充分、底稿不完备、募集说明书披露信息不准确，受托管理工作未能勤勉尽责，存在未签署募集资金专户三方监管协议、未能发现或披露发行人未按约定用途使用募集资金、募集资金与日常经营性资金往来混同等问题；

五是多笔大额自有资金的用途和审批程序不符合财务管理制度规定；

六是首席风险官担任与职责相冲突的其他职务，风险管理信息技术系统未完全覆盖各类业务。

对此，陕西证监局认为，西部证券上述行为分别违反了《证券公司监督管理条例》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》等多项相关规定，反映出西部证券内部控制不完善、风控体系存在重大缺陷等问题。对此，陕西证监局拟决定在2018年6月25日至2018年12月25日期间，暂停西部证券股票质押式回购交易业务，责令公司改正并在收到决定书之日起10个工作日内处分有关责任人员。

但从业务受限来看，此次处罚对西部证券业绩影响不会太大。根据去年年报数据显示，其信用交易业务收入占其全年营业总收入的比重为20%，以此计算可能会影响约10%的收入。

乐视10亿元股权质押违约

西部证券成立于2001年初，注册地为陕西省西安市，是陕西省本地唯一一家全牌照的上市证券公司。2012年5月在深交所，是第19家上市证券公司，受处罚公告影响，西部证券在6月4日、5日两天股价累计跌幅12%。

与处罚公告一起发布的还有回复深交所《关于2017年年报问询函的回复公告》，根据监管层的问询不难看出西部证券被处罚的具体原因为“踩雷”乐视网。

2017年西部证券应收账款的账面余额为10.93亿元，较期初增加123%；坏账准备为4.46亿元，较期初增加77倍。对于应收账款巨幅增长，西部证券称，是因为2017年信用交易业务乐视网股票质押回购客户违约，应收融资融券客户款较年初增加 10.19亿元所致。

为应对可能出现的坏账，西部证券被迫计提4.394亿元资产减值准备金，这一金额已经超过该公司2017年度经审计归母净利润的30%。

对此，西部证券还表示，目前已经向乐视网提出四起诉讼，要求贾跃亭、贾跃民、刘弘、单留欢、杨丽杰、赵龙等支付融资本金、利息、违约金。截至目前，西部证券与乐视网股权质押违约纠纷目前仍在审理过程。

新管理层面临的挑战

对于去年业绩下滑，深交所也要求西部证券做出解释。数据显示，截至2017年底，西部证券营业收入近32亿元，同比下降6.9%；净利润7.5亿元，同比下降33%。西部证券表示，营收下降主要为公司的经纪业务、投资银行业务手续费净收入同比降幅明显，且均高于上市券商平均降幅。而净利润下降则是因为全年股票质押回购客户违约计提减值损失大幅度增加而导致营业支出较上年增加较多。净利润下滑严重的原因在于乐视网股票质押回购违约。

不过西部证券也给出证券行业整体业绩状况来佐证自身下滑并非个例。据悉，去年 28 家上市券商中，有 13 家证券公司的营业收入同比出现下降；有 18 家证券公司的净利润同比出现下降。

但是即便今年没有乐视网的因素影响，西部证券的业绩也并未出现好转。数据显示，4月西部证券（母公司）实现营业收入1.43亿元，同比下降近19%；净利润3695万元，同比下降29.5%。

值得注意的是，近期西部证券高管也出现较大变动，去年3月，西部证券董事、总经理祝健辞去任职7年的西部证券。今年4月底一名董事辞职，5月8日，执掌西部证券近13年的董事长刘建武也因“工作安排变动原因”提交了书面辞职。

公告显示，刘建武自2005年10月担任公司董事长、法定代表人，在其领导下，西部证券成功实施同业收购，完成上市，见证了西部证券从区域性券商成长为综合性上市券商，并对其在推进公司治理、制定公司发展战略、推动公司市场化机制建设、推进公司转型创新发展、加强合规风控体系建设等方面做出了重要贡献予以感谢。

此前媒体报道称，西部证券新任董事长将由西部信托有限公司现任董事长徐朝晖担任。面对处罚整改、市场低迷带来的业绩无起色等问题，新任管理层如何带领西部证券走出低谷还需拭目以待。■