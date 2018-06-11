网络电视看世界杯成难事 湖南有线告电信盗播节目

每经记者 刘春山 每经编辑 任芷霓

▲图片来源：摄图网

距2018世界杯足球赛正式开播还有三天时间，而关于世界杯版权之争在国内激起舆论浪潮。

6月10日，记者从湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称湖南有线）方面了解到，其已起诉中国电信股份有限公司湖南分公司（以下简称湖南电信）在IPTV业务中盗播其独家授权的央视3、5、6、8（高、标清）频道节目，CCTV 5正是今年世界杯的主要播出平台。

中央电视台6月5日公告称，未经授权，任何平台不得直播、回放世界杯相关素材。受此波及的包括小米盒子、天猫魔盒等一系列基于OTT传输技术的互联网电视盒子，用户数量在1.8亿；还有中国电信、中国联通等运营商旗下IPTV电视业务，用户数量在1.3亿。

互联网电视直播处于灰色地带

炸鸡、啤酒、空调，配上四年一度的世界杯，这个夏天再美妙不过。6月14日拉开帷幕的俄罗斯世界杯，和中国仅有5个小时时差，球迷们已经拭目以待。

但在这之前，有些事情可能并不那么美好。《每日经济新闻》记者从多个渠道获悉确认，通过电视机观看世界杯直播，互联网电视、运营商IPTV电视“办不到”了，这涉及到数量庞大的观看群体。

资料显示，给电视机提供节目信号的途径可以大致归为四类：有线电视、运营商IPTV电视、OTT技术互联网电视、天线接收。

一直以来，互联网电视就游走在灰色地带，提供直播电视节目。一位接近广电监管部门的内部人士告诉《每日经济新闻》记者，“以前OTT盒子（互联网电视）也偷着直播CCTV3、5、6、8套，但是一有大型体育赛事他们都会偷偷关掉，不然被取证违法成本太高。”

2011年，原国家广播电影电视总局发布的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》（俗称181号文），直接限制了基于OTT互联网电视实时直播。条例第一部分第6条明文规定：目前阶段，互联网电视集成平台在功能上以支持视频点播和图文信息服务为主，暂不得开放广播电视节目直播类服务的技术接口。2016年年中，监管层再次发文要求限期整改互联网电视不合规现象。

虽然互联网电视和运营商IPTV电视看直播有障碍，但真球迷肯定不会因此放弃世界杯。今年，观看世界杯电视直播的途径依旧是多样的。

中央广播电视总台拥有本届世界杯中国大陆地区独家全媒体转播权及分授权权利。中央电视台介绍，其将通过电视频道、央视网站、新媒体客户端等全程直播本届世界杯全部比赛场次。全国各省市如歌华有线、江苏有线等有线电视用户，能够通过电视机观看此次赛事实况直播。

此外，中央电视台还将新媒体版权分销给了中国移动咪咕公司和优酷视频。“互联网电视”不能直播了，“互联网平台”依旧可以。在互联网宽带下，用户可以通过优酷、咪咕视频手机客户端和PC客户端观看全部世界杯赛事的直播和点播内容。

版权纠纷背后行业利益博弈

互联网电视从一出生就不具备电视节目直播资格，那具有电视类节目直播类服务资质的IPTV电视呢？

IPTV电视往往以中国电信、中国联通“高清电视+宽带+手机套餐”的形式出现。而中国移动目前尚未取得IPTV传输牌照，旗下魔百和家庭电视业务仍然采用的是OTT互联网电视的模式。

《每日经济新闻》记者从多个渠道验证获悉，今年，球迷能否通过中国电信、中国联通的IPTV电视观看世界杯，具有不确定性。

上述内部人士告诉记者，CCTV3、5、6、8频道自开播以来，就是加密收费性质的电视节目，因为这四个频道播映的很多节目版权，也是从其他内容商购买的，很多节目还涉及国际版权，估计当时签了独家版权，所以一般不会轻易授权第三方。

根据工信部发布会的最新数据，截至今年4月份，我国IPTV电视用户数达到1.36亿。

值得注意的是，世界杯还没开始，版权官司就已经打了起来。6月9日，湖南有线状告湖南电信盗播侵权。湖南有线表示，湖南有线是中广影视卫星有限责任公司在湖南省内独家授权转播中央电视台3、5、6、8整频道（高、标清）节目的机构。湖南省内其他所有视频网站、IPTV中播出中央电视台3、5、6、8频道（高、标清）节目均属侵权行为。

湖南有线表示，已经于6月8日向长沙市中级人民法院递交诉讼状，起诉湖南电信盗播其独家授权节目，强调湖南有线是该地区观看世界杯的唯一合法途径。

此外，山东广电也曾因类似版权问题，将中国电信、中国联通当地分公司诉至法院。今年三月份，南昌广电告江西电信侵权胜诉，法院判决被告江西电信停止通过其IPTV业务传播（转播）中央电视台3、5、6、8套节目的行为，并赔偿原告经济损失及合理费用20万元。

不过，电信行业分析师康钊告诉《每日经济新闻》记者，这是有线电视广电系与电信运营商行业利益之争。广电网络企业为了保住用户，在最关键的节目上肯定要用版权保护自己的利益。不过，如果当地电信、联通公司与当地广电网络传输公司有合作，交了费，就可以收看央视第3、5、6、8套节目。