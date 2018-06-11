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网贷平台清盘调查：投资人讨债难于登天

网贷平台清盘调查：投资人讨债难于登天
2018年06月11日 00:11 每日经济新闻
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　　每经记者 向江林    实习记者 潘婷    每经编辑 王可然    

　　进入6月，已有数家网贷平台发布公告暂停业务进行清盘。其中，小灰熊金服承诺10月31日前全面兑付完所有客户本息；微龙网公告称，代收10万元以下小额用户预计分6个月进行兑付，代收10万元以上大额用户，预计分3年兑付。

　　随着监管的持续深入，网贷平台的暴利通道被堵住，新增平台数量锐减。公开数据显示，5月新增平台4家，同比下降82.6%。而那些严重逾期或者资金链出问题的平台不得不退出行业，发布清盘公告。

　　不过，也有一些平台以清盘之名拖延时间，行跑路之实，清盘变成“清盘雷”。在这背后，是投资人维权的艰难，以及平台兑付的拖延。“以我接手的一个案例来说，某网贷机构倒闭后，100多名投资人起诉维权，整个诉讼下来花费时间一年多。尽管判决下来支持了投资人，可是钱还是要不过来，因为平台没钱，（投资人）也不清楚借款人是谁。”一位律师这样告诉《每日经济新闻》记者。

　　投资人的煎熬：说好的兑付可能变成跑路

　　相较于跑路，清盘是一种法律程序，平台不存在欺诈或非法集资的行为，公司的生产运作停止，所有资产在短期内出售，变回现金，按先后次序偿还未付的债项，之后按法律程序，宣布公司解散。简言之就是将该收回的款项收回，再将钱还给投资人。

　　《每日经济新闻》记者了解到，网贷平台清盘情况主要分为三种，第一种是分期清盘，规定在一定时间兑付一定比例的代收金额，小灰熊金服、微龙网均为此种方式。

　　第二种是股权转让，将投资人的债权转换成平台的股权，成为平台的股东。此前清盘的沃时贷公布的三种方案中，就有一种方案为“公司可提供线下2个门店的部分股权进行认购，投资人可用待收本金A转化成门店股权，参与门店每月收益分成”。投资人也可以选择债权转让，沃时贷在公布的第三种清盘方式中提到“计划2018年6月上线，公司开放方案一中36期债权转让的功能，急用钱的用户可通过债转的形式进行债权转让”，而方案一为分期兑付。

　　第三种是打折回购，这种方案就好像是清仓大甩卖。投资人根据投资金额分等级，然后根据级别打折归还本金，比如50000元的本金打一折归还5000元，这对于投资人来讲损失非常大。

　　不过，有投资人向《每日经济新闻》记者表示，很多平台刚开始按时兑付，但是到后来根本拿不出资金进行偿付，甚至原本承诺的本息兑付变成只归还一点利息，最后极有可能演变成跑路。

　　达人贷董事长孙猛对《每日经济新闻》记者表示：“网贷平台在清盘的时候应该做到这几点：一，要有完整、具体、可执行的方案；二，要公平地关注到每个利益相关方的诉求；三，要借鉴破产清算里面的一些机制，接受审计和监督，比如引入律师、会计师、投资人代表等，甚至要有监管机构的人参与。”

　　对于是否有一些机构以清盘之名拖延时间行跑路之实，谈钱吧COO孙海峰此前对《每日经济新闻》记者表示：“如果平台有兑付的资金，不论是自有资金还是股东资金或者是关联方、第三方愿意接盘资产，那么三天之内是可以解决的。如果平台并没有拿出一个完善的解决方案，而只有口头承诺，这个解决方案就不一定能够真正落地。”

　　律师的案例：打赢官司还是要不到钱

　　相比于一些平台一言不合就跑路，宣布清盘的平台一般都公告有还款计划。而投资人在拿到钱之前的表现却是大相径庭。4月份善林金融被查封后，理性的投资人自发建立起维权群，以抱团取暖的方式希望能拿回“血汗钱”，并且收集相关证据以备不时之需。

　　然而，在已经有官方报道此事属实的情况下，依旧有很多投资人在所谓的“投资群”内相互安慰，称平台只是暂时出现问题，大家都不要报警，不然就无法收回本息。

　　在近期发生跑路、清盘平台投资人所建的群内，也不乏上述两种不一样的解决方式。而他们采取“维护不作为”的原因是维权的困难，以及拿到投资本金的可能性较低。

　　记者在和一些涉及清盘平台的投资人进行沟通时，有投资人对清盘结果并不乐观：“不抱太大的希望，本金很有可能拿不到了。”

　　另据投资人爆料，雅堂金融第二期兑付方案没有按时进行兑付。对此，《每日经济新闻》记者按照官网公布的客服电话致电雅堂金融进行求证，却被提示“呼叫错误，请重新选择”。

　　很多投资人不愿意进行维权，是因为维权过程比较漫长和艰难。一位律师以自己做的一个案子为例告诉记者：“某网贷机构倒闭后，100多名投资人起诉维权，整个诉讼下来花费时间一年多，因为人数多，所以比较谨慎。判决下来支持了投资人，可是钱还是要不回来，因为平台没钱，（投资人）也不清楚借款人是谁。当然，也不能说白打了，他们手里有个可以申请执行的生效判决，如果平台法人有钱了，或者投资人有证据证明了‘一对一’，即他们的钱是谁用的，可以申请法院执行，但是概率极低。”

　　机制的探索：深圳“指引”平台有序退出

　　对于如何才能最大程度保护自己合法权益不受侵犯，上述律师表示：“第一，选择正规的网贷平台。可以查询平台的工商登记信息及所有涉案情况，如果这个平台总是官司缠身，投资者就要谨慎考虑一下投资计划了。第二，了解借款人的资质情况。不仅要了解网贷平台的资质，也有必要要求网贷平台公开资金运转情况及借贷人的基本情况、信用资质。例如有的网贷平台提倡‘抵押担保借贷’，这就提高了借贷人的门槛，也有利于保证后期资金的回流。第三，签订正规平等投资合同。在签订合同时认真阅读各项条款，例如：网贷平台作为中介方的权利义务、是否是一对一运作、是否有第三方担保公司已对借款人资质进行审核、后期资金回流方式及节点等。另外对于业务员给予的重要口头承诺也可以书面形式附加在合同中，有条件的可以请律师等专业人士提前审查。第四，学会保留证据。从接触网贷平台开始，包括其宣传彩页、与业务员的聊天记录、签订的投资协议等，虽然单个证据的证明力不是很高，但整体放一块更有利于证据链的完整性。”

　　雅堂金融主动退出P2P业务后，网贷行业掀起一股“清盘潮”，有的平台说良性退出，并且公示兑付方案，但兑付期限的拉长，也使得投资人拿回本息的概率降低不少。

　　《每日经济新闻》记者注意到，去年9月29日，深圳市互联网金融协会在全国首次发布了《深圳市网络借贷信息中介机构业务退出指引（征求意见稿）》，明确规定网贷平台业务退出一般程序：1。成立退出工作领导小组；2。制定退出计划和退出方案；3。向协会报备退出计划及退出方案；4。协会提出指导意见并不定期组织相关培训；5。执行退出方案，按照计划稳妥推进退出工作；6。每周向协会汇报退出情况，并就疑难问题及时与协会沟通；7。落实出借人资金清退工作，全部结清存量项目；8。全面终止网贷业务。

　　有地方互金协会人士告诉记者，此意见稿适用于正常平台合规退出的情况，跑路平台不适用，归公安机关去管辖。协会这边也会协助公安机关做相关工作，但是具体情况不方便透露。

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