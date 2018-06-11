中小药店洗牌加剧 电商崛起进一步挤压利润

每经记者 金喆 吴泽鹏 每经编辑 文多

网售处方药解禁正引发业内的讨论与思考，假如解禁，或有千亿元处方药外流市场规模。

不过，相比于这目前暂不明朗的局势，《每日经济新闻》记者研究发现，医药零售行业已经在进行一场厮杀，即监管升级后更激烈的竞争。

一方面，四家龙头企业2017年营业收入、新增店铺数量继续保持上扬；另一方面，中小药店正转型或退出市场，行业洗牌加剧。

医药零售A股跨入“万店”时代

2017年7月，大参林（603233，SH）在上交所挂牌上市，加上老百姓（603883，SH）、一心堂（002727，SZ）和益丰药房（603939，SH），医药零售行业已有4家企业在A股上市，业内有人称为“四大金刚”。

《每日经济新闻》记者梳理发现，上述四家连锁药店上市企业2017年在业绩上均同比保持两位数增长，一心堂、老百姓和大参林3家以77.51亿元、75.01亿元、74.21亿元的营收规模不分伯仲，益丰药房以48.07亿元的收入在后追赶，但增幅最大，达到28.76%。

随着大参林的加入，A股连锁药店正式跨入“万店时代”，截至2017年底，四家上市企业共有门店（含加盟）数量达到12705家，年内新增门店超过千家。

“医药零售行业大鱼吃小鱼的剧情正在频繁上演，连锁率和行业集中度在进一步提升，单体药店的日子更加不好过。”广东省医药零售行业协会副会长刘桂春表示，以上市公司为代表的大型零售连锁企业兼并速度加快，去年尤为明显，仅大参林就在一年内完成9起并购，未来行业的集中度还将进一步提升。

2017年，四家医药零售上市企业均保持了高速扩张，其中以一心堂动作最大，年内增加门店1110家，益丰药房则在2017年完成16起并购、新增并购门店167家，目前公司正处于停牌阶段，计划通过收购进军河北市场。

益丰药房董秘王付国在2017年年度股东大会上对《每日经济新闻》记者表示，2016年益丰药房首次提出未来三年规划，计划在已有的华中华东市场新建门店1000家，同时加大行业并购步伐，以华中华东市场为中心，逐步向中部和东部其他区域延伸，完成相当于1000家门店销售规模的并购目标。

益丰药房董事长高毅也表示，未来益丰药房将继续实施区域聚焦和外延布点扩张的双重战略，保持并逐步加快门店建设和并购步伐。

传统药店生存压力进一步提升

然而，随着政府不断加大对药品零售的监管力度，在“医保定点资格”、“医保基金限额”、“处方承接资格”等诸多因素下，医药零售的游戏规则已经生变。

今年4月份，广东省试行药品零售企业分级分类管理办法，并在5月进一步出台更加严格的处方药零售规则。

当然，刘桂春指出，随着医改的深入，医疗机构处方外配已是大势所趋，若严格执行分级分类管理办法，肯定会对中小连锁带来冲击，但对连锁药店来说这或许也是利好。

但是，网售处方药如果解禁，则可能让这些看似保持高速增长的零售药店大佬集体坐不住。《每日经济新闻》记者采访后发现，在监管升级、成本逐年上涨及医药电商的冲击下，零售药店的超高毛利时代已一去不复返，2017年，4家上市企业的零售业务毛利率在35%~40%。

利润空间，或许是零售药店不愿与医药电商分食处方药“蛋糕”的原因之一。

《每日经济新闻》记者在6月份多次走访广州市不同药品连锁药店、对比电商平台处方药和非处方药价格（处方药为展示价格）后发现，医药电商的价格优势较为明显。以血糖控制用药磷酸西格列汀片（商品名为捷诺维）100mg/14片为例，在多个医药电商天猫店的价格为98~102元/盒，但在广州两家零售药店，单价则在132~138元/盒，相差30%。

在处方药尚未放开网售的情况下，医药电商仍在保持高速增长，据南方医药经济研究所发布的“2017我国三大终端六大市场药品销售额”数据显示，去年我国网上药店市场达70亿元，与上年比增长45%，虽然增长幅度与2016年的50%有所下降，但依然保持双位数的高增长率。

若在价格上建立优势，医药电商的迅猛追击又会进一步挤压传统药店的利润空间。

但在刘桂春看来，长期没有处方流出也会影响整个药品零售行业，应由相关部门牵头搭建一个能溯源的共享信息平台，一方面保障处方的安全和防止造假，避免处方药滥用，另一方面实现医保统筹账户对零售药店放开，让顾客有更多的自主选择权。