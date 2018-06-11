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蚂蚁金服融了140亿美元 用于支付宝的全球化拓展

蚂蚁金服融了140亿美元 用于支付宝的全球化拓展
2018年06月11日 00:14 新浪科技综合
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　　本文来自 北京晨报

　　北京晨报讯（记者 姜樊）上周五，蚂蚁金服对外宣布新一轮融资，融资总金额140亿美元。蚂蚁金服方面表示，本轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入和全球顶尖人才的招募。

　　本轮融资既包括来自国内投资者的人民币资金，也包括了蚂蚁金服旗下全资子公司——蚂蚁国际筹集的来自国际投资者的美元资金。除原有股东继续跟投外，包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T。 Rowe Price 旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。

　　蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示：“国内、国际投资者看好的不仅是蚂蚁金服以及支付宝的全球竞争力，更看好的是中国步入新时代的发展机遇。我们将与志同道合的伙伴一起，携手为更多国家和地区，带去中国成功的技术经验和模式，推动全球范围内的普惠金融发展。”

　　自2015年起，支付宝响应“一带一路”的倡议，通过向当地合作伙伴输出技术经验，助力9个本地手机钱包的诞生或发展，包括印度、韩国、巴基斯坦、孟加拉国、泰国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、中国香港在内的国家和地区用户，正在逐步享受到移动支付安全而高效的服务。

　　截至2018年3月31日，支付宝与其全球合作伙伴的年活跃用户数已达8.7亿。

　　此前，蚂蚁金服于2015年7月和2016年4月分别完成了两轮融资。

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