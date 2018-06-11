棋牌App涉赌调查：层层返利拓客户 线下结算规避打击

来源：重案组37号

棋牌App涉赌调查：层层返利发展客户，线下结算规避打击

去年7月，山西晋中市的何明受朋友之邀，扫码下载了一款名为“老西麻将”的棋牌App，里面有“晋中麻将”、“拐三角”等多个当地玩法。表面上看，这只是一款普通的游戏App，而实际上，它一方面靠发展下线“层层返利”，以“传销式”的推广手段吸引玩家，建立起数量庞大的玩家群，另一方面，则由代理在App上建立设有密码的房间，组织群内玩家进行赌博，而结算则在平台以外进行。重案组37号调查发现，这些玩家群数量庞大，有些群一天结算的现金就超10万元。该款游戏运营商负责人称，这种玩法名为“房卡模式”，能规避被查处的风险，代理返利及玩家输赢结算，通过微信或以其他方式私下进行。他还透露，“老西麻将”上线一年，每天的活跃玩家有15万名左右。而这些玩家为平台带来的，是每个月超过一千万元的充值流水。重案组37号探员了解到，目前市场上使用代理和“房卡模式”的棋牌类App不在少数。此类模式虽然隐蔽，但警方对此类App背后的涉赌团伙已有查处案例。中国政法大学传播法中心副教授朱巍表示，如果游戏运营商明知赌博却不管，也涉嫌开设赌场罪，代理作为具体组织者也应承担相应责任。

▲在“老西麻将”中，代理创建新房间时会设置密码，其下线玩家凭此密码才能进入房间玩牌。游戏页面截图

▲牌局结束后，系统会根据输赢情况生成积分表，玩家根据积分表，通过微信或其他方式进行结算。游戏页面截图

“老西麻将”的传销式推广术

在朋友赵红的推荐下，何明下载“老西麻将”后，充值150元购买了金币。之后，他被朋友拉进一个近500人的微信群，群里几乎都是山西本地人，其中还有不少他认识的人。

群成员都是扫描了赵红分享的二维码下载了这款游戏，此时的何明才知道，他跟其他人一样，都已成为赵红的“下线”，自己每充值一笔钱，对方就会得到一定比例的返利。

在平台上，现金与金币的充值比例是1：10，玩家每次充值几乎都是百元起。这些网络金币并不能提现，玩家只能用来支付玩牌的房间费。

这种分享下载的模式是“老西麻将”的一种推广方式。

重案组37号体验发现，这款游戏只能通过微信登录，玩家在平台上打麻将，每一局都会消耗一定数量的金币，金币则需要充值获取。游戏界面上，有一个“合作”选项，点击进入后，会出现“申请代理”的选项。

何明的朋友就是一名“代理”。页面显示，玩家只要拥有一个不低于20人的微信群就能申请成为代理，而成为代理后，就能发展“下线”，从而获得充值返利。

发展“下线”方法十分简单，就是通过微信二维码、朋友圈以及推荐码的方式把游戏分享给别人，对方只要完成下载，系统会自动“绑定关系”，此后，对方在平台上的每一笔充值都会给代理带来收益，这种形式称为“返利”。

客服称，代理只需要充值300元，并且发展20名玩家后，就能享受返利。其“返利计划”介绍，代理共分为5个星级，按级别能拿到40%-44%不等的返利。也就是说，“下线”充值一百元，代理最高能拿到44元。

初级代理累计获得1000元返利后，就能升为2星，5星代理则需拿到12.5万元。此外，代理还能依靠“下线”去发展玩家，从而获得层层返利。

有法律专家表示，类似发展下线层层返利的模式，具有传销性质，传播更快更广，危害性也更大。

重案组37号探员在申请成为代理后发现，每一名代理在“老西麻将”的微信公众号上都拥有一个管理后台，能实时监控每一位“下线”的游戏和充值情况，返利金额也会实时显示。这些返利可以在后台通过微信随时提现，但前提是，代理发展的“下线”超过20人。

重案组37号探员体验发现，在多款地方麻将App中，都有此类代理选项。有的直接在界面中宣传：“40人的群主月入6000元以上，百人群月入超2万元。”

“说难听点，就是传销”，“老西麻将”的运营方上海如行科技有限公司负责人邹华提到“返利模式”称，其公司已经上线了近20款棋牌App，都是地方类棋牌游戏，靠的就是推广模式：各种地方玩法上线前，会在当地寻找能发展大量用户，又有背景关系的合作伙伴。

邹华称，“老西麻将”上线一年，每天的活跃玩家约15万人，每个月用户充值的金额已超过一千万元。3000多名代理中，一般月入三五千，也有过万的，为了规避风险，代理的返利也都通过微信公众号进行，不会在平台上提现。

▲“老西麻将”的返利计划介绍中，将代理分为5 级，并通过图表的形式，明确标示各级代理的返利比例，以此来寻求代理发展下线。网页截图

新兴模式的“障眼法”

事实上，在大肆推广的背后，“赌博”仍是这款游戏的底色。

跟常见的涉赌类棋牌App不同，“老西麻将”平台没有“变现”功能，甚至没有任何可用于兑换的设置，平台上充值获得的金币，只能用于牌局消耗。表面上看，平台找不到任何跟“赌博”有关的元素。

邹华解释称，这就是“房卡模式”的特点。他把具有“变现”功能的平台称为“传统模式”，而这种模式在他眼里，风险太大，已经过时。

“我们以前也做传统模式，但是现在查得严，不敢做了。”他称，传统模式能带来几倍于“房卡模式”的流水，但随时可能被查。“房卡模式”只提供输赢积分，不做兑换，恰好规避了这一风险。

自称做了10多年棋牌游戏的邹华对这一套很有自信。

根据《网络游戏管理暂行办法》规定，网游运营平台不得提供网络游戏虚拟货币交易服务，游戏虚拟货币的使用范围仅限于兑换自身提供的网络游戏产品和服务，不得用于支付、购买实物或者兑换其它单位的产品和服务。2016年底，《文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》中也强调，网络游戏运营企业不得向用户提供网络游戏虚拟货币兑换法定货币或者实物的服务。通俗地说，如果玩家使用的金币能在平台上交易提现，获取法定货币，那么该游戏平台将违法。

但在“老西麻将”界面上，网络出版物号和批准文号一应俱全，著作权人标注为上海如行科技有限公司，注册时间为2017年。

而在今年1月底，“老西麻将”微信公众号还推文称，国家相关主管部门于近期发文要求净化网络环境，规范游戏市场，我司作为行业一员，将坚决拥护，愿与广大用户一起营造健康绿色的娱乐环境。该文章声明，游戏中结算的积分，仅用于每盘对局的分数记录，在每个房间游戏结束时清零，不具有任何货币价值；游戏中的金币属于游戏道具，仅能够用于开设游戏房间，不具备任何其他用途；本司严禁用户之间进行任何赌博行为，对用户所拥有的金币不提供任何形式的官方回购、直接或变相兑换现金或实物、相互赠与转让等服务及相关功能。

对于这些，邹华直接称之为“表面工作”。

此外，“老西麻将”的微信公众号还推出维护玩家群的教程，建议群主“建备用群”、“及时解决玩家矛盾”等。

邹华说，除了表面工作，公司还有更细致的要求。“比如红包、结算这种，是微信群每天都在发生的，但这种都是我们不能说的，如果用户找过来反映相关的问题，客服就不能承认赌博的行为，我们有一套系统说辞去规避。”

邹华称，随着打击力度增强，“擦边球”的提现模式在棋牌类App中“已经没有竞争力”。出于安全考虑，去年以来，棋牌游戏研发企业都开始做起“房卡模式”。

▲“老西麻将”的“拐三角”玩法。游戏页面截图

网上“茶馆”输赢一天超十万

正如邹华所说，这类看似正规的游戏平台，背后却隐藏着一种巨大的赌博网络。

重案组37号体验发现，“老西麻将”游戏界面上，有一个“茶馆”按钮，需要密码才能进入。事实上，这个“茶馆”，就是玩家打牌的地方。

代理会在“茶馆”里创建几个房间，每个房间有特定密码，代理会把密码发到自己的微信玩家群内，玩家输入密码后才能进入房间打牌。

在一个玩家群内，重案组37号探员发现，群主每天会开设多个房间并将链接发到群里，成员自行组队打牌。进入游戏后，系统会为每个人分配同样的积分，一轮游戏结束后，系统会给出一张积分结算表。打牌会消耗玩家10个-20个金币，而真正决定输赢的，则是那张积分表。

重案组37号探员在一个近百人的玩家群观察发现，游戏结束后，代理会把积分表截图传到群里，按照1元/分的算法，输家在群内发红包结算。金额大的，则私下转账。这个微信群几乎24小时运转，每天上传的积分表上百张，个人结算积分少的几十，多则上千。

何明介绍，代理会根据玩家经济实力和喜好建群，玩得大的单独建群，普通群按1元/分计算，高的则可能按按照几十元甚至上百元一分计算。

代理在群内，更像是一个棋牌室老板的角色。为了防止“跑单”，他会添加每一位成员的微信，遇到金额较大的牌局，代理会帮忙收发赌资。每一局游戏结束后，代理也会在群里向赢家收取10元或更高的“台费”。

何明曾加入过两个玩家群，其中一个代理级别较高。“那个群玩得比较大，1分结算10块钱甚至几十块钱，一把牌输几千很正常。”他算是“老西麻将”的早批玩家，“最初群里的赌资很小，后来越玩越大，3个月我输了一万多。”何明称，如今，群里一天的流水就达数十万元。

正如邹华所说，玩家群里大多是“平头百姓”。何明接触过的玩家，有当地的公务员、教师、甚至还有不少大学生，有人长期参赌，已经输掉数十万元。

玩家数量迅速壮大后，代理也变得谨慎。重案组37号探员尝试联系多个高级别代理加入玩家群，但对方均回复称，需要报上熟人名字才能加群。

对这种情况，邹华坦言，表面上看，平台只是提供一个棋牌室，但赌博是照常进行的。“这种模式的App我们已经做了20多个，在浙江、江苏、上海、湖北、四川等地都上线了。‘老西麻将’的收益，只占我们产品线的中等水平。”

▲“茶馆”是玩家打牌的地方。游戏页面截图

10万元定制一款App

跟邹华公司不同的是，很多游戏开发企业在看准市场后，直接把成品外售，不参与运营。

近日，重案组37号搜索发现，在多家游戏开发公司网站上，合作推广模式和房卡模式共存的棋牌游戏App成了主推产品。而且他们也深知，这类模式会给玩家提供一个更加隐秘的赌博环境，而运营方也可规避风险。

在深圳市猫推科技有限公司官网上，房卡模式的棋牌游戏多达几十种。该公司一名销售人员告诉重案组37号探员，目前市场上的棋牌App基本都是房卡模式，运营方依靠合作推广和房卡金币消耗获利。

“这种模式是没有风险的，风险都在代理身上。”在他看来，这种模式并不违法，受追捧也是因为“安全”。跟“老西麻将”类似，他们的产品也会为玩家计算积分，“99%的房卡模式都是这么玩的，至于他们（玩家）1个积分对应多少钱就是他们自己的事了，我们只提供统计。”

不同的是，猫推科技只负责产品研发定制，并不参与运营。销售员称，平台操作简单，几个人就能做好运营。他们会根据客户需求和地方特色玩法制作平台，此外，也有大量包含了各地玩法的成品出售。他们有一套稳定的售价，“平台5万元，做一款游戏10万元，共15万元。”同样的模式，另一家公司则给出了更低的报价，7万元。

上述销售人员也提出了自己的担忧，他称，今年棋牌App上线审核更严，不少都无法上线，建议运营者一边通过私下分享扫码的方式进行推广，一边等待审批。

该销售人员称，他们售出的产品，几乎遍布各个省份，日活跃量过万并非难事，这些用户每天能给平台带来至少万元的收入。这也就意味着，这种模式背后的赌博网络，正越织越大。

▲游戏合作主页。网页截图

“App注册审核机制待加强”

采用“房卡模式”运营的棋牌类App，虽然让赌博变得隐秘，但并非“无懈可击”。

今年四月，江苏无锡警方就查处了“欢喜麻将”手机App背后的涉赌团伙，截至4月，该团伙7名犯罪嫌疑人以及4名代理人均被刑拘。

跟“老西麻将”模式相仿，上述案件中，运营商开发App后，在无锡地区招募代理，建立熟人交流群，要玩“欢喜麻将”，必须要有代理拉入群。据报道，开打前，赌客在交流群中商定游戏中每一分对应的金额，游戏结束后根据分值换算金额，并转账支付。

据无锡日报报道，代理拉人建群，进群的人见有利可图转而成为代理，如此类似传销的拉人模式，让“欢喜麻将”吸引了诸多赌客。虽经当地警方调查，“欢喜麻将”App运作10个月以来，发展代理400余人，总参赌人数5万余人，李某为首的运营商获利490余万元。

参与案件侦办的民警称，普通棋牌室赌博以及传统网络赌博，赌博行为和交易行为都是同时发生，实时结算的。而“欢喜麻将”的赌博行为和交易结算双轨双平台运行的方式，极具隐蔽性，在定性、侦办、取证上都给公安机关带来不小的困扰。

警方提醒，这种棋牌游戏模式是近年来新兴的“房卡模式”，为的就是规避传统棋牌游戏具有的大量游戏币与资金流动、银商介入等方式的涉赌风险。这种玩家事先在交流群中商量好赌注数额，由群主为群内成员的赌博结算提供担保，游戏最终以积分结算，结算情况在交流群内发布，并以二维码扫码、交流红包等支付的形式结算费用的玩法，都是具有赌博性质的违法犯罪行为。

对此，中国政法大学传播法中心副教授朱巍也表示，“代理返利”在多款游戏中都出现过，具有传销性质。对于棋牌App，我国法律对游戏货币兑换有严格限制，但为了增加平台吸引力，还是会有平台出现涉赌行为。“‘房卡模式’即使不在平台交易，但如果运营方知道有赌博行为而放任不管，也涉嫌开设赌场罪。”

除了运营方，根据去年网信办出台的《互联网群组信息服务管理规定》，互联网群组建立者、管理者应当履行群组管理责任，即“谁建群谁负责”。在朱巍看来，这也就意味着，建群赌博的代理也要承担相应法律责任。

朱巍称，眼下，有关部门针对互联网应用出台的管理规范仍在完善，手机App市场庞大，注册审核机制也有待加强。

（文中邹华、何明、赵红均为化名）

新京报调查组

编辑 甘浩 张太凌 校对 郭利琴