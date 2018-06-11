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CDR首单落地： 小米火速递材料饮“头啖汤”

CDR首单落地： 小米火速递材料饮“头啖汤”
2018年06月11日 00:07 21世纪经济报道
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　　本报记者 饶守春 北京报道

　　自6月6日深夜中国证监会发布9项与中国存托凭证（即CDR）相关的文件细则后，距离CDR首单落地也越来越近。

　　6月8日，中国证监会在其官方网站披露，其已于6月7日接收并受理小米集团（下称“小米”）的《公开发行存托凭证并上市》。至此，小米成为申请CDR试点的第一单。

　　此前5月3日，小米向港交所递交了上市申请，且在近日通过了上市聆讯，有望成为港交所首批试行同股不同权的上市公司，并同步完成“H+CDR”的双行之路。

　　新时代证券的一位分析师认为，在定价方面，小米CDR的定价或将接受港股IPO的定价，不以23倍市盈率为发行参考，发行规模可能是其募资总额的30%，达到30亿美元。

　　定价或接受港股价格

　　6月8日中国证监会披露，小米已在7日向其申请上市并获得接受和受理，成为首家申请发行CDR的企业。

　　5月3日，小米已提前向港交所递交了上市申请，并在近日通过了港交所的上市聆讯。按照港交所上市流程，在还未披露CDR申请之前，外界普遍预测小米最快将在6月底至7月初挂牌上市，但目前这一时间也许将稍稍延后，可能会在7月中旬完成“H+CDR”的同步上市。

　　对小米自身来说，因其具备VIE架构与同股不同权结构，不满足直接在A股发行普通股上市条件，发行CDR是小米快速实现A股上市的有效途径。而无论是在业绩还是所处行业，小米均满足创新企业以CDR形式上市的要求。

　　财务数据显示，小米2015年-2017年收入分别为668.11亿元、684.34亿元和1146.25亿元；经营利润为13.73亿、37.85亿和122.15亿元。

　　不过，小米此次通过CDR方式上市，最受外界关注的依然是其发行定价的问题。

　　新时代证券策略分析师孙金钜对此认为，小米“H+CDR”发行模式可以借鉴中国电信（0728.HK）等企业的“H+ADR（美国存托凭证）”发行模式进行研究。

　　“按照中国电信等‘H+ADR’的发行模式，我们预计在小米此次‘H+CDR’的发行中，CDR的定价将接受港股的定价，与港股的定价保持一致，在这种情况下，CDR的发行定价或不以23倍市盈率为参考。此外，小米的港股定价将由发行人与承销商事先确定一个价格区间，再根据国际机构投资者累计投标后的情况最终确定发行价格。”孙金钜表示。

　　实际上，证监会亦披露，在试点创新企业询价过程中，将充分发挥专业机构投资者的积极作用，增强专业机构投资者在定价过程中的影响力。

　　“监管部门将要求发行人及其主承销商根据企业各自的情况，科学设计发行方案，对机构投资者参与询价建立合理有效的激励和风险约束机制，促进专业机构投资者积极参与、认真研究、审慎报价。”接近监管层人士表示。

　　募资额度猜想

　　除定价问题外，外界亦同样关注小米此次发行CDR的募资额度。

　　此前披露的赴港上市招股说明书中，并未透露小米具体募资额度，仅披露募集资金的30%将用于研发及开发智能手机、电视等核心产品；30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链；30%用于全球扩展；10%用作一般营运用途。

　　外界普遍预测，参考小米内部对IPO后的700-800亿美元估值定位，其此次募资额度或许将达到100亿美元，而在确定“H+CDR”双行后，CDR发行规模或将为30亿美元，即占募资总额度的30%，其余70%由H股IPO募集。

　　北京一家大型券商策略分析师认为，考虑到A股承受能力，此次小米发行CDR的配售模式也许与工业富联（601138.SH）相似，即在网上网下申购的同时可能引入战略配售，战略配售股份和部分网下配售股份应存在相应锁定期。

　　“但与工业富联不同的是，由于小米此次CDR定价或将直接接受港股定价，CDR配售过程或不存在询价环节。”上述策略分析师说。

　　21世纪经济报道记者了解到，6月8日挂牌上市交易的工业富联，IPO获准发行不超过19.670亿股A股股票，募资272.53亿元。最终初始战略配售发行数量为5.908亿股，约占发行总数量的30%，吸引了包括国资、国企、腾讯等各方资本进入。

　　这一猜想也可从6月6日发售的6只“独角兽”基金中得到一些佐证。据悉，每只基金产品的募资规模上限为500亿元，6家募资规模总上限约为3000亿元，将主要以战略配售方式投资优质创新企业的股票或以CDR形式回归A股市场的“独角兽”企业。

　　此外，对于小米发行CDR上市后的估值溢价问题，外界同样多有预测。

　　孙金钜表示，若以小米在港上市的市盈率预计在35倍左右，则在A股中参考三六零（601360.SH）最高市盈率超过100倍，那么短期内小米的CDR对应H股发行的溢价或将超过150%；以40倍市盈率计算，小米CDR对应H股发行溢价大约在15%左右。

　　不过，申万宏源一位策略分析师认为，由于目前CDR与基础股份暂不进行相互转换，CDR上市后价格表现或更多体现A股逻辑。

　　正因此，证监会亦在披露相关CDR规则同日提示了风险，希望市场各方理性投资，不要跟风炒作。

　　（编辑：林虹）

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