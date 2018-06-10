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孙正义Vison Fund基金第二期开募 1000亿美元起

孙正义Vison Fund基金第二期开募 1000亿美元起
2018年06月10日 23:23 新京报
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　　来源：寻找中国创客 刘素宏

　　对于新创公司而言，要么接受Vision Fund的投资，要么承担其将资金注入竞争对手的风险。

　　据多方知情人士透露，孙正义组建的Vision Fund基金已经开始募集第二期，规模不少于1000亿美元。

　　2017年Vision Fund组建，计划在5年内展开大量投资，速度震惊业界，规模达到1000亿美元。

　　据寻找中国创客（ID：xjbmaker）获悉，第一期基金只是开始，第二期也已经开始募集。

　　孙正义以对阿里巴巴的投资而蜚声亚洲。当金融危机席卷之时，日本银行家孙正义选中了正在融资的马云，随后几年，阿里巴巴飞速发展、上市，成为市值超过4千亿美金的超级公司。孙正义蜚声亚洲风投圈。

　　Vision Fund是孙正义组建的一只巨无霸基金，正在大力入股全球最热门的创业公司，这只基金名为恰巧与当下热映的《复仇者联盟3：无限战争》里的人物幻视（the Vision）同名。在全球扣动扳机的顶级资本猎手们，也在围绕前沿技术发起无限战争。

　　《经济学人》文章指出，这个名为Vision Fund的基金不仅颠覆了它所投资的行业，还对其他资本供应商造成了影响。孙正义凑齐1000亿美元弹药，远超2016年所有风险投资公司640亿美元的融资总额。有一位风投大佬甚至把Vision Fund称作“我们这行最强大的投资者”。

　　孙正义正在把钱撒向机器人、物联网等“前沿科技”领域，该基金将要在5年时间内投资70到100家科技独角兽，这里的独角兽指的是估值达到或超过10亿美元的公司。

　　Vision Fund已经入股了Slack、Fanatics和WeWork等公司，还投资了英伟达等上市企业，持有ARM 25%的股份。

　　综合来看，对于新创公司而言，要么接受Vision Fund的投资，要么承担其将资金注入竞争对手的风险。对于风险投资行业来说，为了跟Vision Fund竞争，再加上其他非传统投资者的相继涌入，老牌风投纷纷扩充规模。据了解，作为硅谷最著名的风险投资公司之一，红杉资本也组建了它有史以来规模最大的基金。

　　编辑：赵力 杨梓铭

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