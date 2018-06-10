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独角兽基金值得买吗？如何买？啥时能卖？答案全在这

独角兽基金值得买吗？如何买？啥时能卖？答案全在这
2018年06月10日 23:08 每日经济新闻
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　　每经记者 黄小聪    每经编辑 叶峰    

　　“独角兽”基金火速落地，同时，配套规则也在路上，6月6日深夜，证监会发布的《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等9份文件，将支持境外企业境内上市的CDR（中国存托凭证）机制落入实操阶段。

　　万事俱备，本周“独角兽”基金销售战正式打响。那么，这些未发先火的“独角兽”基金到底值不值得投资？是什么让这些基金脱颖而出？普通投资者又该怎么购买呢？

　　这两天被基金公司各大海报刷屏之后，很多投资者互相打招呼的方式已经变成了：“那个‘独角兽’基金你会买吗？”

　　要回答能不能买，要不要买，关键点肯定是在于有没有投资价值，而怎么样才算是有投资价值呢？

　　巴菲特老爷爷贴切地形容道：“投资那些会让人亲你一口的产品。”而国内多位业内人士则经常提到：好的投资其实就是“好公司+好价格。”

　　既然最后的投资落到好公司、好产品、好价格，但因为涉及到通过基金投资，也就是战略配售，所以还有个流动性的问题。因此，《每日经济新闻》记者就主要围绕好公司、好价格和流动性这三个问题进行探讨，看看“独角兽”基金是否值得拥有。

　　试点企业的标准

　　首先来看“好公司”这一点！

　　1、从《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》中来看，试点企业主要是哪些？

　　试点企业应当是符合国家战略、科技创新能力突出并掌握核心技术、市场认可度高，属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，达到相当规模，社会形象良好，具有稳定的商业模式和盈利模式，对经济社会发展有突出贡献，能够引领实体经济转型升级的创新企业。

　　试点企业可以是已境外上市的红筹企业，或尚未境外上市的企业（包括红筹企业和境内注册企业）。

　　2、试点企业需要符合什么条件？

　　已境外上市试点红筹企业，市值应不低于2000亿元人民币。上市不足120个交易日的，按全部交易日平均市值计算。

　　尚未境外上市试点企业，应符合下列标准之一：

　　（一）最近一年经审计的主营业务收入不低于30亿元人民币，且企业估值不低于200亿元人民币；

　　（二）拥有自主研发、国际领先、能够引领国内重要领域发展的知识产权或专有技术，具备明显技术优势的高新技术企业，研发人员占比超过30%，已取得与主营业务相关的发明专利100项以上，或者取得至少一项与主营业务相关的一类新药药品批件，或者拥有经有权主管部门认定具有国际领先和引领作用的核心技术；依靠科技创新与知识产权参与市场竞争，具有相对优势的竞争地位，主要产品市场占有率排名前三，最近三年营业收入复合增长率30%以上，最近一年经审计的主营业务收入不低于10亿元人民币，且最近三年研发投入合计占主营业务收入合计的比例10%以上。

　　3、具体都有哪些公司可做参考呢？

　　试想一下，能够符合这些条件的公司，本身的质地可以说已经是比较不错了。记者从华夏基金的相关资料梳理中稍加举例，投资者可以做个了解。

　　（1）6家境外已上市或拟上市创新企业

　　按照当前的市值，有6家企业满足条件，CDR的融资规模预计能够到达1800亿~3600亿元，约为A股当前市值的0.3%~0.6%，若考虑市场承受能力，若单家为300亿元发行上限，总融资规模能达到1000亿~1800亿元。

　　（2）25家境内尚未上市创新企业

　　2017年3月，科技部发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》，共有164家企业上榜，满足条件的企业共30家（估值200亿元以上），排除已上市和有可能即将上市的宁德时代、小米、被收购的饿了么，拟在纳斯达克上市的爱奇艺、港交所上市的平安好医生，还剩25家，总融资规模达到3600亿元左右。

　　估值和定价难度大

　　从上述这些公司来看，虽然谁也不能保证他们若干年后能一直有着很好的成长性、有着很好的上升势头，但起码从目前的情况来看，基本上可以说还是质地比较好的公司，那么接下来无非就是关注是不是好价格！

　　1、创新企业的估值和定价如何确定？

　　修订后的《证券发行与承销管理办法》，将存托凭证的发行与承销纳入其规制范围，试点创新企业发行股票或存托凭证，其发行定价方式也应在《证券发行与承销管理办法》确定的询价制度框架下进行，试点创新企业在发展阶段、行业、技术、产品、模式上具有独特性，有的已在其他市场上市，有的没有可比公司，有的尚未盈利，传统的市盈率等估值方法不完全适用，新的成熟的估值模式尚未建立或未经有效检验，估值和定价难度较大，需要通过充分的市场询价来发现价格。

　　在试点创新企业询价过程中，将充分发挥专业机构投资者的积极作用，增强专业机构投资者在定价过程中的影响力。监管部门将要求发行人及其主承销商根据企业各自的情况，科学设计发行方案，对机构投资者参与询价建立合理有效的激励和风险约束机制，促进专业机构投资者积极参与、认真研究、审慎报价。专业机构投资者应切实发挥其在询价过程中的作用，发挥其专业优势，保持应有的独立、客观、审慎，实现试点创新企业的合理估值和定价。

　　2、发行定价有可能存在哪些方式？

　　南方基金表示，现在从海外经验来看，CDR的发行定价预计有两种：第一种类似于定增，即增发一部分股份，相当于在原有股价上打折增发；第二种相当于老股转让，是协商定价，不一定参考现行的股票交易价格。

　　3、战略配售基金参与CDR项目投资时是否均有折价，折价率大致是什么水平？不同项目是否可能有不同折价？

　　南方基金表示，参考工业富联的战略配售情况，20家战略配售投资者的价格同网下询价发行价格一致，并不存在折价的情况，这也符合公平原则，但最终的CDR战略配售方式并未正式出台，也没有先例，所以此问题也存在变数。

　　总结来看，估值和定价可以说是左右最终收益的核心因素之一，其实也是在此次投资“独角兽”基金中，最应该重视的地方，但是由于目前并没有真正可参考性的样本，因此这块可能是投资过程中最大的风险点。

　　流动性：两种方式解决

　　说了好公司，又讨论了如何定价，再来聊聊流动性，众所周知，由于战略配售标的存在锁定期的安排，例如目前有12个月、18个月、36个月、48个月，因此，战略配售基金也设置了3年的封闭期。

　　很多投资者这两天在考虑是不是要买的一个重要因素就是基金有3年的封闭期，期间虽然每6个月开放一次，但是只能申购不能赎回，那么如果中途想要退出的话怎么办呢？

　　1、关于基金的申购赎回？

　　合同生效后的前三年为封闭运作期，每6个月受限开放一次，在受限开放期内，基金可以接受基金份额的申购申请，但不接受基金份额的赎回申请。

　　2、有什么方式可以解决退出问题？

　　有两种方式可以解决：

　　一是等这些基金上市交易后再参与，这几只基金的上市交易时间在基金合同生效满6个月之后，不过需要注意的是，对于有封闭期的基金上市交易，往往存在着折溢价的风险；

　　二是发行期时就买入，然后等基金上市之后，场外基金份额再通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易，这时候依然要关注折溢价的情况，如果场内价格相对于场外净值是折价，那么转至场内之后卖出就有点吃亏。

　　因此，总的来看，要解决流动性的问题其实问题并不大，只是相对来说没有那么便利，而如果比较谨慎的投资者，可以等到基金上市之后通过二级市场直接参与。

　　3、LOF基金场内与场外份额的转托管大致流程如何？

　　场外转场内的转托管流程：

　　①在拟转入的券商处开立股东账户；

　　②获知拟转入券商的席位号；

　　③到原申购渠道提交跨系统转托管业务申请，提供券商开立的基础股东卡号及席位号；

　　④T+2工作日后便可通过交易所卖出；

　　⑤转出份额必须为整数份；

　　场内转场外的转托管流程：

　　①在正式办理转托管之前，投资者需确定已在场外某销售代理人（或直销）处成功办理中登账号的注册或注册确认（新增交易账户）手续；

　　②T日，在转出方（场内）提交跨系统转托管申请，注明场外代销机构代码（6位数）、基础证券账户（10位）、基金代码、转托管数量；

　　③T+2日，确认成功，即可赎回。

　　与其他基金的区别

　　有投资者还有一个观点，那就是既然是战略配售，那么，跟打新基金又有什么区别？既然现在买港股、美股都很方便了，而且通过QDII也能参与，又有何不同？

　　1、战略配售基金与打新基金有什么区别？

　　汇添富表示，主要区别如下：

　　持股数量大，获配有保证：普通的打新基金一般是作为A类投资者参与网下打新，虽然比网上打新、网下的B类和C类投资者的中签率高，但是获配比例仍较低，参与新股数量有限，通常是在新股涨停板打开后就卖出股票，获得打新收益，对于基金增厚收益有限。战略投资者的持股数量大，新股获配有保证，且至少持有12个月，通过长期持有分享企业的成长收益。

　　参与标的为全球最优秀的龙头企业：普通打新基金参与打新时属于盲打，一般不进行标的的选择。而战略配售基金主要参与回归A股市场的新经济企业的战略配售，这类企业拥有商业模式成熟、竞争优势突出等特点，并积累了多年的运作经验，景气度持续向上。相比于普通打新基金，战略配售基金属于精选优质标的的打新基金。

　　无需被动承担股票市值波动：基金无需为打新而被动建仓股票。

　　2、战略配售基金与QDII基金有什么区别？

　　主要区别体现在：

　　QDII投资范围主要在其他市场，而战略配售基金是在A股市场，可以享受到一些没有在其他市场上市的好公司带来的投资机会；

　　QDII受额度限制，规模有限，参与在境外上市红筹企业的力度有限，而战略配售基金可获配数量较多，有机会更好地享受新股获配的收益；

　　投资标的有更高的标准，试点企业的门槛甚至高于其他市场上所谓的“独角兽”企业标准。

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