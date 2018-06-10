美国一优步司机涉嫌枪杀乘客 现场散落十枚弹壳

周四，在科罗拉多州高速公路上，一名优步司机Michael Hancock涉嫌枪杀一位乘客Hyun Kim被捕，被控一级谋杀罪。

丹佛地区检察官Attorney Beth McCann 宣布，上周五Michael Hancock杀害了Hyun Kim后被控告。 警方表示，枪击事件之前他们之间似乎发生过某种争执，不过当局尚未透露动机。丹佛警方的报告称，一位目击者打电话给911报警并向警方交代了情况，Hancock告诉这位目击者，他的乘客在25号洲际公路上试图袭击他，所以他开枪打死了他。

警方表示，他们找到了Hancock的银色轿车后，发现一名身有枪伤的男子倒在副驾位置上，45岁的Hyun Kim被多发子弹击中，随后警方在25号洲际公路边上发现了10个空弹壳。警方称，29岁的Hancock在被警官戴上手铐后出现呼吸困难，被送往医院治疗。

Hancock的家人说他正在为自己辩护。Hancock是一位勤劳的丈夫和两个孩子的父亲，也是一名基督徒和社区志愿者。Hancock在科罗拉多州没有犯罪记录，并且当了近三年的优步司机。但是汉考克被捕之后，就禁止他使用优步app。

周四，优步在一份声明中表示：“我们深受丹佛事件的困扰，我们的心和家属在一起。”

Hancock被关押在丹佛监狱，星期六首次出庭。目前他没有提出抗辩，也尚不清楚他是否聘请了律师。