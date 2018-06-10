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湖北90后黑客攻击某购物平台 一元钱购买走800万金饰

湖北90后黑客攻击某购物平台 一元钱购买走800万金饰
2018年06月10日 14:00 楚天都市报
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　　楚天都市报6月8日报道，湖北省公安厅在近日通报的“净网2018”专项行动阶段性成效中，披露了一起黑客攻击某购物平台，用106元骗走价值800余万元的黄金钻石的案例。

　　去年11月，安陆市公安局接网商报案：有黑客攻击购物平台，在去年10月17日至24日一周内，被人以“1元 购”价格下单106笔，用106元骗走价值800余万元的黄金钻石。

　　黑客采取攻击后台的方式，每笔仅支付1元就让后台系统认为其支付了对应的数万元货款，使得订单通过了审核并发货。由于是月底结算，该网购平台直至11月才发觉被骗取800余万元黄金、手链、裸钻等贵重商品。

　　该案难点在于，因黑客作案到报案相隔半月，部分数据难以获得，同时，作案黑客使用多个虚拟身份，给侦查制造干扰。为寻找突破口，民警赴北京、内蒙、河北、广东等十多个省市，调查20余家银行100多个账户，调取1000多万条数据信息。今年2月28日，专案组民警在浙江发现一条有价值的网上交易信息，关联此前掌握的线索，湖北省省云梦县男子张某的嫌疑升级：涉案104笔网购收货地都在安陆某建材市场大门口，张某曾连续三天在此地点收货。3月2日，专案组确定张某就是该案嫌疑人之一。26岁的张某，曾因网络诈骗被判刑一年半，但就在专案组把目光聚焦后，他却仿佛“人间蒸发”。而此间有3名侵犯公民个人信息的嫌疑人落网，给此案迎来转机。

　　张某作案前，通过非法渠道购买了大量以他人身份开办的身份证、银行卡、U盾等信息。警方循此顺线追踪，发现并抓获3名曾向张某出售信息的嫌疑人，并掌握到张某除用于作案的“身份”之外，手中还有多个“身份”，其中一个“身份”显示他人在深圳。专案组民警赶赴深圳，将张某抓获。

　　5月9日，张某交待了赃物藏匿地点。当日，民警赶赴张某老家，在屋顶瓦片下起获20公斤黄金制品和裸钻等贵重物品，这些物品很多甚至连包装袋都没有拆，已被全数收缴。

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