雷军50岁身价破1000亿:决定人生胜负的，是这5条规律

来源：粥左罗（fangdushe520）

文 l 粥左罗

时间先拉回到20年前 ——

1998年9月，30岁的雷军看上了30岁的张小龙做的 FoxMail，想买下来。

正巧，那时 FoxMail 密码老出错，雷军找出了问题所在，马上照着 FoxMail 上留的地址给张小龙写了一封 E-email。张小龙很快回复，并在 E-mail 中留了电话。

雷军立即拨通了张小龙广州的电话。

雷军：“我邮箱密码14位，老出错，我将密码改成9位就好了，改成10位就又有问题，我估计这个 Bug 出在密码长度上。”

张小龙：“一大堆人反映密码有问题，我也没搞清问题出在哪里。谢谢你。”

雷军：“你现在哪里上班？”

张小龙：“广州一家系统集成公司。”

雷军：“FoxMail 是你自己做的？”

张小龙：“是。” …

雷军：“有没有可能卖给金山？” …

张小龙：“15万元，怎么样？”

就这样，这桩买卖基本算是定下来了，双方约定好张小龙再到珠海金山谈一次具体细节。

不巧，当时雷军正在北京忙着联想注资金山的事，实在走不开，就请研发部同事去和张小龙谈。

结果没谈成，原因是，研发部认为“张小龙那个东西，我们一两个月也能做出来，值吗？”

中间为张小龙

2年之后，博大互联网络公司花1200万元收购了 FoxMail，张小龙加盟博大。2005年3月，腾讯收购 Foxmail，张小龙加盟腾讯。

雷军非常后悔：“当时谈完后，我没再仔细去想这事，回想起来应该是我们错过了一次机会。直到今天，还有程序员告诉我，一两个月就能做好一个 FoxMail，让一个程序员花钱去买另外一个程序员的程序实在太难了。”

接触张小龙的同时，雷军也看上了网易。

金山10周年庆典的第二天，在求伯君办公室里，雷军提出1000万元收购网易。丁磊笑而不答，也就没了下文。

DoNews 创始人刘韧，1999年时写过一篇文章发表在《计算机世界》，详细介绍了那段“雷军追网”的故事。

20多年前，雷军在追互联网，先是很吃力地追，后来追上了，但他一直不跳进去。

早在1993年，雷军就在中科院高能物理研究所的 Internet 机房接触到了Internet，很早就动过 Internet 很多心思，但1998年之前，他始终没有真正下手。到了1998年，雷军又认为金山再做 Internet 已经有些晚了，他希望通过收购抓住 Internet。

时间回到20年后的今天，雷军的小米已经成为全球最好的互联网公司之一，他终于追到网了。

7月份小米在香港上市后，雷军身价按小米保守的700亿美金估值，也会超过1000亿人民币。

每个人生，路都不同，但那些发光的人身上，总有我们可以借鉴的地方。

雷军今年虚岁50，已经走完人生的上半场，历经失败，终成大器，这一路走得非常励志，也很有代表性。观察雷军的几十年经历，阅读了大量雷军相关文字，我从雷军身上总结出决定人生胜负的5条规律。

1

梦想和野心

才是一个人最核心的竞争力

雷军从小就有野心。

小学升初中他是全校第2名，中考是全校第3名，高考是前10名。大学毕业后同学背后议论说：他会是10年内最好的。

这话传到雷军耳朵里，他还暗自揣摩：难道10年后，我就不是最好的吗？

雷军上大学第一天就主动去上晚自习，他说：“在我印象中，像闻一多等很多名人都是在大学成名的，我当时也想利用大学的机会证明我的优秀。”

雷军每天早上七点去教室占座， 总要坐在最好的位置听课；周六雷军喜欢看电影，但经常是自习到九十点钟，去看第二场； 上《数字逻辑》课，老师总是先问大家，如果没人能回答上来，再让雷军站起来回答 ；雷军大一写的 PASCAL 程序，等他上大二的时候，都已经被编进大一教材里了。

大一时，一个非常偶然的机会，雷军在图书馆看了一本书，再次放大了他的野心。书是1987年出版《硅谷之火》，讲的是乔布斯这些硅谷英雄创业的故事。

雷军说：“看完这本书，我的内心像是有熊熊火焰在燃烧，激动的好几个晚上没睡着觉。

接着我就在旁边的体育场上走了一遍又一遍，心情很难平静，在操场里我奠定了一个梦想：日后一定要干些惊天动地的事情，一定要做一个伟大的人。

大学时代，我觉得我跟别人最大的不一样就是，我比他们更早地确立了人生的梦想，并且付出了实践。”

雷军不仅有梦想，而且行动力极强。

他本来有午睡习惯，但当他看到有同学不睡午觉看书的时候，就怎么也睡不着了，他害怕同学又多学了很多新的东西，而这些东西他都不会。

“我特别害怕落后，怕一旦落后，我就追不上，我不是一个善于逆境中生存的人。我会先把一个事情想得非常透彻，目的是不让自己陷入逆境，我是首先让自己立于不败之地，然后再出发的人 。”

于是，他直接戒掉了午睡习惯，拼命学习，大一时成绩全年级第一，大二时他修完了大学所有课程，拿过几乎所有的奖学金。

雷军很早就发现大学并不比谁考试第一，所以大二他就上了武汉的电子一条街。

他背个包在街上东逛逛西逛逛，包很沉、很大，里面装满了资料和磁盘。那条街上的老板知道雷军很能干，都对他很客气，恨不得隔二十米就跟他打招呼，请吃请喝。期间雷军做了几个商品化的软件，也赚了点钱。

有了在电子一条街“混”的经验，大四时，雷军和朋友办起了三色公司。“我经常被他们从武大的晚自习上叫出来开会。我们晚上做开发，白天跑市场，在饭店里租了一个房间，五六个人躺在一间房间里，实在躺不下，就起来干活。”

1991年，雷军大学毕业，1992年初加入金山，一份工作做了16年，从程序员做到 CEO。

2007年，雷军带领金山上市，38岁退休，功成名就，财富自由。

这可以说是很多人梦寐以求的成绩，但那时候的雷军异常痛苦。因为雷军对自己的人生期待，不是小成，而是大成。大成不了，就很痛苦。

金山的事业，显然算不上惊天动地，更不能支撑他的梦想和野心。

所以，从金山退休后的雷军，很痛苦，他受不了同时期的其他大佬走在他前面、比他强大。

正是这种野心带来的痛苦，驱动了雷军在42岁时，克服“再创业，若失败我就身败名裂”的恐惧，重新出发，创立小米。

2017年有个报道叫《雷军的黄金岁月》，雷军说他只看了标题，内容根本不用看。因为，“今天的这点成绩根本算不上什么，小米才刚刚开始。”

显然，50岁的雷军还有更大的梦想和野心。

我第一次体会到，原来梦想和野心本身就是一个人的竞争力，而且是最核心的竞争力。一个被巨大野心驱动的人，会极度自律、昼度夜思、殚精竭虑、不知疲倦，因为他不是想赢，而是必须赢。

2

做你热爱的事，热爱你所做的事

雷军对手机的热爱超出你的想象

2014年，雷军在北大演讲。

一个同学提问：您有梦想，并且把梦想实现。现在年轻人非常害怕梦想与现实的差距，也害怕现实的残酷将我们的梦想一次次扼杀。

您在最失败、最痛苦时，是什么力量让你继续坚持前进呢？除了当年18岁的梦想之外，还有其他的吗？

雷军回答：“大家比较喜欢看成功故事，其实过去我遭遇的挫折非常多。我觉得帮你渡过挫折和坎坷，第一肯定是梦想和信念，因为你有这个东西，才能让你真正内心无敌。

因为你渴望成功，你渴望做成这件事，它比什么都重要。

如果你说除了这个，还有什么东西重要，我觉得还有热爱，你喜欢这件事情，你爱这件事情，你把这件事情变成爱好，你做这件事情就不会觉得累，也不会有牢骚，遇到困难都很容易去解决。

比如说我做手机，就是因为我是个手机的发烧友，我喜欢这个，我每天都琢磨，我不觉得累，我也不觉得这是工作，它就是你的爱好。

所以如果大家未来要创业或选择工作，我觉得引导的方向最最重要的是你喜欢，一定要选喜欢的事情。选你喜欢的事情，钱多钱少不在乎，累不累不在乎，我觉得这样更容易成功。所以无论你今天念什么专业，未来你找什么工作，甚至你去创业，我建议找你喜欢的事情。”

雷军到底有多热爱手机？

2009年初的一天，雷军认识了后来的小米的合伙人林斌——谷歌中国工程研究院副院长。两人一见如故，经常约出去，从晚上8点聊到凌晨两三点，聊的都是对移动互联网产业和手机产品的看法。

林斌记得，两人见面坐下后，通常是各自从包里掏出好些手机，在桌子上排成一排，然后开始逐个拆机。“还有服务员问我们，你们是卖手机的吗？”

雷军对于手机的了解和热忱让林斌暗暗感到吃惊。

“我关心手机很自然。当时我们做的谷歌地图支持诺基亚的所有机型，支持Android手机，支持Windows Mobile手机，也支持iPhone。谷歌办公室有三个大柜子，里头有500多款手机，我经常可以拿到还没上市的新鲜样机。但我发现，雷军比我还狂热。我们一起出去，我包里拿出六七台，他一般都是八九台。”

从金山时期起就是个不折不扣的手机控，18年里他总共用过60部手机。

黎万强说，雷军离开金山之后，他们基本每个月碰头一两次，一起吃饭聊天。从2009年开始，雷军逢人就研究手机。有一次雷军跟人吃饭，吃到一半，掏出一部魅族M8手机，现场讲解这部手机的好处。“他说，魅族的手机很好用，未接来电能够显示响铃时长，这样就能辨别那种只响一声的骚扰电话。”

3

人生小成靠聪明+勤奋

人生大成需要依赖机会、环境、势能

2009年12月16日晚，北京燕山酒店对面的酒廊咖啡馆里，雷军喊朋友来喝酒，毕胜、黎万强、李学凌等金山旧部和朋友都在。

当晚雷军在伤感、挫败和矛盾的情绪中度过，一边唏嘘不已，一边一瓶接着一瓶地灌下喜力啤酒。一群人都越喝越多。

11点半，雷军才开口说：今天是我的40岁生日。

毕胜回忆，当时的谈话基调是反思：“（雷军）讲他的劳模人生，是不是错了？反思自己这么多年的职业生涯，从领导哲学，到做事哲学上是不是有错。”

聚会临近结束，大家说40岁了，总结一下。

雷军留下一句：要顺势而为，不要逆势而动。

这句话是他经历了太多不如意后得来的。

1997年，雷军、王江民、鲍岳桥三人去西安参加一个会议，会场打出的条幅是“软件业巨子汇聚西安”。

记者采访雷军时，雷军说：

“我算不上巨子，旁边两位才算得上巨子。虽然，我内心不承认我程序比他们写得差距有多大，而且，我觉得我程序写得很好，但我的程序员生涯毕竟是一个悲剧的结尾。

我写过一些好程序，但是我真的是没有赶上好时光 ，在我写程序的时候，没有遇到一个好的市场人才或管理人才，在没有人带我的情况下，我 只好自己带自己。

尽管我是国内最早一拨写杀病毒软件的，但是受了一点点压力，我就没有再去做杀病毒软件。10年来，我做的很多产品都离成功只有一步之遥，与很多机会擦肩而过。”

雷军曾经是个内心非常骄傲的人，他觉得自己是个雄鹰，不需要依赖风，不论自己做什么随时随地都可以成功。

后来，他意识到了风的重要性，喊出了那句广为流传的名言：只要站在风口，猪也能飞起来。

雷军谈飞猪理论，就是在时刻提醒自己：我个体能力只能达到这个点，如果我想大成，需要依赖机会、环境、势能。

小米把握的是什么机会？为什么这个台风这么厉害呢？其实小米精准的踏到了智能手机换机的时间点，诺基亚不行了，苹果刚刚起来，小米应运而生，用了一套全新的模式，在短短的三年时间里面成了中国第一，其实整个成长速度远超想象。

雷军在一次大学演讲中告诉同学们：要重视机遇的重要性，很聪明的一些同学都觉得聪明加勤奋天下无敌，其实仅有聪明和勤奋是远远不够的，怎么把握时代的机遇，怎么在大方向上正确，我觉得这点也非常关键。

就像雷军曾经告诉猎豹的创始人傅盛：“一个人要做成一件事情，其实本质上不是在于你多强，而是你要顺势而为，于万仞之上推千钧之石。”

4

努力工作，克制贪婪

是世界上最笨也最高明的办法

2017年9月，雷军韩国出差。飞机上，他看了稻盛和夫的《六项精进》，整本书三分之二的内容就在讲3句话：

1。付出不亚于任何人的努力。

2。认真拼命地工作。

3。除了拼命工作之外，世界上不存在更高明的经营诀窍。

雷军看完很感动，稻盛和夫被日本人称为经营之神，白手起家创办了两家世界 500 强企业，京瓷和 KDDI。

“我可能无意中使用了他说的，世界上最高明的经营诀窍——拼命认真地工作。”

刚工作时，雷军会在下班时间接私活提高技能，他每周只有20个小时时间可自由支配。

雷军把工作任务按半小时来分，当时他有一个笔记本记着每半小时干了什么。

“如果浪费了半小时，我就觉得很惭愧。后来我看到很多人不珍惜时间的时候， 我就觉得这样的人真没出息。时间是自己的，你到一个公司打工的时候，偷懒，老板没有看见，就觉得自己又蒙了一下，玩猫和老鼠的游戏，真是没有必要。公司所付的那么一点钱， 就买下了你一个月的青春？学会的东西首先是自己的，其次才是公司的。没有多少人真正计算过自己一个小时值多少钱。”

雷军当时给自己算的是一个小时20到40元。

早年工作时，雷军最佩服一个叫陈波的程序员。

“他写程序全是在上班时间，他每天按时上班按时下班，从不加班，但上班时间他时间利用率很高，连水都不喝，女朋友的电话都是中午去接。像这样的人就是为写程序而生的，就像李昌镐是为下棋而生的一样。”

雷军承认自己写程序不如陈波。

“我有杂念，而真正第一流的程序员是没有杂念的。我曾经 72小时不睡觉连续写程序，但这有什么了不起呢？别人也可以三天三夜在麻将桌上不下来， 难的是早上8点钟开始打牌，打到12点，下午1点再开始打，打到下午5点，这样一直坚持一年。”

到韩国后，雷军拜访了三星的三个副社长，除了聊合作，他还问人家几点起床。两个副社长是早上 6：30 上班，另外一个是 5 点上班，先去办公室跑步一小时再工作，晚上 6 点下班，但一般要应酬到 10 点左右。

听完后，雷军就心理平衡了一点，每个人的付出都超过大家的想象。

“创业者都是时代骄子，但我看到了另一面，每个人在市场上打拼都不容易。大家没有公众理解的那么光鲜，豪宅、名车，飞机、游艇，这些都是少数人。”

雷军在金山时期，每天工作16个小时，一周七天不休息，长期每天只睡四五个小时，被称为中关村劳模。如今进入人生下半场的雷军，依然每天工作十几个小时。

5

人生是一场马拉松，要等得起

只要不下场，就还有机会翻身

雷军有很多失败的经历，尽管他有超过常人的聪明和勤奋，失败也是不可避免的，这是人生常态。

最大的一次失败在1995年，雷军组织历时三年研发的“盘古组件”发布，发布会开了，广告也做了，销售却一塌糊涂。

雷军形容当时的经历，用了一个词：兵败如山倒。

“我们当时觉得自己干的就是开天辟地的事情，所以产品就叫盘古。但推出后的结果让本来劲往一处想，感觉势不可挡的队伍，突然之间完全丧失了战斗力。辛辛苦苦干这种久，什么都没有成功 。我当时没有领好队，很多人都不想再做开发了，就离开了金山，当时那种失败的感觉，只能用兵败如山倒形容。我每天都感觉到公司里面的那种失败气氛，那是一种没法继续干的气氛。”

这种打击让雷军失去了理想，每天早上醒来，他都会发现自己是在沙发上睡了一宿，因为在床上实在睡不着。

雷军排遣失败感的方法是“蹦迪”。“只有那种重金属的节奏才能让我什么都不想，而且，也没有什么可想，想着就烦。”

有段时间，雷军每天下午跑五公里，对着天空大喊：我是最棒的！

“我想过出国，换一种生活方式。但那意味着我承认自己真的不行，我无法接受，我希望把金山办成世界一流的企业，为此我付出 20 年甚至一辈子都值得。”

这次大溃败后，雷军意识到自己的成功是一场持久战。

“要想成为第二个求伯君，绝非一夜能功成名就的。我在金山已经3年了，1000多个日子的苦熬，殚精竭虑，盼来的却是迎头一盆冷水。”

雷军没有像其他人一样选择离开，选择放弃，“还需厚积薄发，不能着急。”

雷军最初的目标，就是像求伯君一样成功。

1991年11月4日，雷军在一个计算机展览会上，遇到了他久仰大名的文字处理软件 WPS 之父求伯君。

“我看到的是一个很英俊的小伙子，全身名牌。我当时真是有些被震撼了，觉得那就是成功的象征。他的名片上赫然印着香港金山副总裁，我大学时见过 WPS，我原以为那是外国人的手笔。”

大学毕业后，应求伯君邀请，雷军加入金山。

“求伯君在金山因为写程序成功了，而且是打工成功的。金山能造出一个求伯君，就会造出第二个、第三个。大学时我创过业，失败了。创业我还缺太多东西。”

1997年雷军接受计算机世界的刘韧采访说：求伯君三年内成功，我10年都没成功，但我坚信20年后，我会找到成功的感觉。天才之所以是天才，绝不是我雷军这样的凡夫俗子。靠勤奋所能达得到的，但是我仍然有一点点不死心。

正是这一点点的不死心 ，让雷军从来没有下牌桌，也从没放弃梦想和野心，他相信不是所有的付出都会有回报，但是不断地付出总会有回报。

2018年，距离雷军说那句话刚好过去了20年，他的小米就要上市了。

Reference：

1。《雷军留名》《雷军追网》BY 刘韧，来源@刘韧

2。《雷军：努力工作，克制贪婪，是世界上最笨也最高明的办法》BY 谷仓研究院

3。《雷军北大演讲：一定要预见未来 5 年的大方向》

4。《雷军武大毕业演讲：要永远相信梦想的力量》

5。《雷军：小米的边界》BY 宋玮

6。《雷军豹变》BY 吴达，来源@人物

7。《雷军：我根本来不及焦虑》BY 宋玮

8。《对话雷军：关于小米，他们说的都是错的》BY 宋玮

9。 梁宁的得到专栏《梁宁 产品思维30讲》，作者梁宁