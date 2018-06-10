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滴滴美团等外卖平台招聘拒录病毒肝炎骑手 被疑歧视

滴滴美团等外卖平台招聘拒录病毒肝炎骑手 被疑歧视
2018年06月10日 11:24 澎湃新闻
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　　原文标题：外卖平台招聘拒录“病毒性肝炎”骑手，被质疑歧视乙肝携带者

　　澎湃新闻记者 刘楚 实习生 赵思维

众包平台服务协议众包平台服务协议

　　6月5日，乙肝公益组织“亿友公益”向澎湃新闻表示，美团骑手注册、接单用客户端“美团众包”涉嫌歧视乙肝人群，相比《有碍食品安全的疾病目录》中单列的病毒性甲肝和戊肝，美团的协议以“病毒性肝炎”代替，而实际上病毒性乙肝并不在有碍食品安全的疾病之列。

　　澎湃新闻就此事采访美团公关人员，公关人员回复称，要求骑手需具备健康证，在服务公司招募骑手时，要求严格遵守国家食品安全法及相关法律法规的要求，但该回复未对焦记者提出的问题。

　　今年5月，在江西的一名工地工人黄溪（化名）有意利用空闲时间兼职送外卖，便下载了美团众包客户端尝试注册，但他注意到“美团众包平台服务协议”中明确规定：“病毒性肝炎”患者骑手用户不具备美团众包正式注册的资格。看了该协议条款，黄溪认为美团众包拒录乙肝携带者当骑手，于是便放弃了注册。

　　黄溪的遭遇被“亿友公益”志愿者获悉，该组织认为，美团众包平台服务协议中“病毒性肝炎”的表述，不仅涉嫌乙肝歧视，还可能会引发一连串的恶劣影响。

　　6月6日，澎湃新闻还分别体验了目前市面上另外两家主流的外卖平台“滴滴外卖”和“饿了么”外送员注册流程。

　　滴滴外卖在其配送平台服务协议中，同样要求注册用户无“病毒性肝炎”，而未细化说明甲型和戊型不得注册。

　　澎湃新闻记者在体验注册“饿了么”蜂鸟众包客户端时发现，其“服务规范”中“食品安全”视频解说旁白中，同样以“病毒性肝炎”笼统概括不得注册的肝炎人群。

滴滴配送平台用户资格标准仅写“病毒性肝炎”。滴滴配送平台用户资格标准仅写“病毒性肝炎”。

　　事实上，关于乙肝携带者能否从事食品行业的争议由来已久。美团所引用的条款来自于2009年开始施行的前一版本的《食品安全法》，不过在2009年同时出炉的《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定，“甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，食品生产经营者应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。”也就是说，实施条例限定了不得从事相关食品工作的肝炎种类，而乙肝并不包含在内。 2015年10月1日开始施行的现行《食品安全法》，将这一表述替换为“患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员”，随后推出的《有碍食品安全的疾病目录》则明确为“病毒性肝炎（甲型和戊型）”。

　　上述官方文件均未限制乙肝携带者从事接触直接入口食品工作。

　　过往新闻报道也显示，近年来各地卫生部门在健康证检查中，陆续不再要求进行乙肝项目的体检。

　　“亿友公益”志愿者雷闯告诉澎湃新闻，他认为美团众包“病毒性肝炎”的表述是“一竿子打翻了一船人”，不仅涉嫌拒录乙肝携带者、歧视乙肝群体，同时也会助长对乙肝群体的偏见和歧视，更加强化“乙肝不能从事食品行业”这种错误的观念。

　　北京市京师律师事务所律师白小强称，志愿者对于相关法律法规的引用和理解是准确的，美团众包服务协议中仅做“病毒性肝炎”的表述，未将乙肝同甲型、戊型病毒性肝炎进行区分，按一般理解的确是包含了乙肝携带者。

　　白小强分析，根据美团众包在协议中的兜底条件，美团众包的企业标准是“有碍公共卫生”，这与“有碍食品安全”的法律规定相比较，美团众包对从业人员的要求似乎更严。

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