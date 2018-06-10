网购生鲜冰袋处理成难题 业内人士：循环使用更环保

来源：武汉晚报

网购生鲜食材，冰袋如何处理成难题

仿佛一夜之间，生鲜电商悄然兴起。夏日将至，面对烈日当空，越来越多的人选择足不出户，在互联网上订购新鲜的食材。伴随着生鲜快递到来的还有一个个保鲜冰袋，这些冰袋使用完后该怎样处理，对环境是否友好，能否回收？6月9日，记者展开调查。

顾客提问

怎样处理生鲜冰袋

6月7日，江汉区长港路，咚咚咚的一阵敲门声，吕冰又一次收到了生鲜快递。打开包裹，随着海鲜到来的还有6个冰袋。在吕冰的冰箱中已经有此前收到的12个冰袋。如何处理这些冰袋，成了吕冰心中的难题。

“按理说，冰袋可以直接丢弃，但是冰袋里含有化学物品，随意丢弃，是否对环境友好？”随着美丽中国理念的深入，吕冰的问题也成了不少人心中的疑问，在需要食品新鲜的同时，人们也希望对环境友好。

在吕冰收到的冰袋上，有这样的描述：本品选用高新技术生物材料配制而成，富有一定的弹性，呈胶体状，用途广泛，安全不形成污染，可重复使用。但是包装上未见具体材料。

厂商答复

材料可降解 放在土壤上即可

冰袋的来源除了生鲜电商的配送外，还可从电商平台上购买。

在一家电商平台上，输入“冰袋”，出现了超百个商品。记者联系了一家明确印有生产厂家地址和电话的冰袋生产商，冰袋生产商位于上海。对方称自己生产的冰袋是一种高科技产品，对环境无污染，可以降解。“能够重复使用，如果丢弃可以直接丢弃，也可以将冰袋剪开，将内部材料倒在土壤上，内部材料会慢慢分解，且分解物对环境无害。”

“既然材料可以重复使用，生产厂家能否回收呢？”对此，冰袋生产商表示暂时不提供回收服务。

在这家冰袋生产商的工商登记信息中，其经营范围包含冰袋的研究、开发和生产。而在电商平台上销售冰袋的另一家供应商，其经营范围是日用百货、工艺品、饰品、办公用品、玩具、家具、针纺织品、化妆品等销售，没有明确写出冰袋的研究和生产。

专家

材料不明无法判断

对于人们关心的冰袋内部材料是否会污染环境，记者向多家有食品与化工学科的大学进行了解，得到的答复均为未知其内部材料，需要试验后才能确定是否对环境友好。“不知材料来评论冰袋内部材料是否环保无疑有失偏颇。”一位不愿意透露姓名的化工专业教授建议，居民和企业采购时，最好了解企业的经营范围，有相关资质的企业应该更为可信。

湖北尊而光律师事务所的何龙律师表示，根据《产品质量法》第27条，产品或者其包装上的标识必须真实，并有产品质量检验合格证明；有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址；根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料。

“单纯写出冰袋内部材料为高新技术生物材料是否合法，值得商榷。”何龙说。

业内人士

循环使用更能保护环境

业内人士也表示，冰袋可以重复使用，用途主要有多方面，一是用于生鲜食材的保鲜，二是在人高烧时降温，三则是放在冰箱内，减少冰箱工作所消耗的电能。

为了避免生鲜冰袋可能带来有关环境的问题，有些电商已经采取了一些办法，或者是自己使用冰袋或冰箱将食材送到居民家中后，将冰袋、冰箱带走循环使用，或者是研发新的无菌包装件包装生鲜。

“越来越多的人考虑到环保问题值得欣慰，这表明环境保护理念深入人心。与此同时，企业要做到全盘考虑、科技创新，做到保护环境，承担企业的社会责任，管理部门要严格管理，加强监督，大家共同建设美丽家园。”湖北省社科院研究员冯桂林说。

目前，记者将了解到的冰袋的情况向冰袋供应商、电商平台的属地工商部门反映，工作人员已经介入调查。

记者姚传龙 实习生李鸿 周子励