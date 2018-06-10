国家市场监管总局：6·18网络促销不得先涨价再打折

原标题：国家市场监管总局：“6·18”网络促销不得先涨价再打折

朱宏源/ 央广网

据中国之声《全国新闻联播》报道，国家市场监督管理总局日前召开“6·18”网络集中促销活动行政指导座谈会，要求“6·18”网促网络交易平台经营者不得采取先涨价再打折等欺诈行为。

随着网络市场的不断壮大，电商造节越来越多，在诸多的网络促销活动中，“6·18”“双十一”影响较大。对此，国家市场监督管理总局要求网络交易平台（网站）经营者强化“第一责任人”意识，不得因促销降低商品质量，借机以次充好，以假充真；自觉遵守促销信息规范，不得对商品和服务作引人误解的虚假宣传和表示，不得发布虚假广告，不得先涨价再打折，不得虚报特价揽客，实施有价无货的欺诈行为；禁止采用虚构交易、成交量或者虚假用户评价等虚抬商誉的方式进行促销。

中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领表示，先涨价再打折属于典型的价格欺诈行为。电商在促销期间，先涨价再打折起到虚标原价的效果。而所谓的原价按照法律规定，指的是促销之前，最低价只能是原价。否则，先涨价再打折属于一种典型的价格欺诈行为。

同时，监督促销经营者自觉履行促销活动义务，遵守《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》等相关规定，不得利用格式条款侵害消费者合法权益。

赵占领表示，有一些商家规定预售商品不适用七天无理由退货，这是违反法律的规定，而不仅是一个霸王条款。按照《消费者权益保护法》，只有四种商品不适用七天无理由退货，即鲜活易腐的、定制的等。