融资140亿美元，蚂蚁金服有几件事没交代

来源：《财经国家周刊》

记者 敖祥菲

导读：在媒体和吃瓜群众感叹新的融资数额纪录时，一些更深层的事情或者叫问题，被淹没在了一片喜气洋洋中。

蚂蚁金服新一轮融资的消息流传了2个月，最终尘埃落定。

6月8日早间，蚂蚁金服正式对外宣布完成新一轮融资，融资总金额140亿美元，成为迄今为止全球最大的单笔私募融资。

关于这笔融资的细节，大量媒体做了报道，蚂蚁金服也在官宣时进行了基本详尽的介绍，就不再赘述了。

不过也正因为关注度高，在媒体和吃瓜群众感叹新的融资数额纪录时，一些更深层的事情或者叫问题，被淹没在了一片喜气洋洋中。

我们来一一点破它们。

一、IPO基本没得跑了

首先是IPO的事情，这次融资只字未提，蚂蚁金服相关负责人在回应媒体询问时也称，“目前没有上市时间表，对市场传闻不予评价。”

但这几乎成了公开的秘密，几乎所有行业人士都知道，蚂蚁金服要准备IPO了。当然IPO不是因这轮融资而起，而是早就满城风雨了。

远的不说，单看今年的几波操作。

先是今年2月1日，阿里巴巴通过一家中国公司入股蚂蚁金服，获得33%股权。

这一入股举措要追溯到2014年8月，阿里巴巴发布的招股书中公开披露，蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费，金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%；股权收购完成后，相应的知识产权将同步转让给蚂蚁金服，且上述分润安排同步停止。

这一操作将让蚂蚁金服不再有隐形股权安排，股权架构变得明晰，对标证监会对于A股上市过程中股权清晰的要求，自然而然被很多人视为阿里和蚂蚁金服在理顺关系，为上市铺路。

再往后是4月9日的人事调整。当天，蚂蚁金服董事长彭蕾正式卸任，由CEO井贤栋接替职位。对此马云在内部信中说：“这次蚂蚁历史上最重要的领导团队更替，不仅仅是为了传承，更重要的是蜕变。”

联系到新掌舵人井贤栋的财务背景出身，这一个“蜕变”的解释，立即引发了诸多猜测，有人认为是管理理念和企业方向，但更多分析人士倾向于把它解读为“上市”。

再之后就是8日新一轮融资消息的公布，这轮融资在业内其实传了近2个月时间了，数额也从100亿美元传到120亿美元。很多业内人士直接称它为“Pre-IPO融资”，认为这很可能就是蚂蚁金服IPO前的最后一轮融资了。

虽然蚂蚁金服官方总是模棱两可，但从种种操作来看，蚂蚁金服的IPO应该不远了。一些媒体甚至援引知情人消息称，蚂蚁金服希望明后年能在香港和A股同时上市。

二、“互联第三巨头”也基本坐稳了

IPO是议程上的事情，剩下的核心问题之一，就是估值/市值。

蚂蚁金服前面的A、B两轮融资分别完成于2015年7月和2016年4月。A轮融了120亿元，B轮45亿美元。

A轮120亿元融资后，当时市场的估值是450亿美元，B轮融完后，估值约600亿美元。

今年2月和阿里签完股权收购协议后，市场对蚂蚁金服的估值涨到了750亿美元左右。

6月8日140亿美元最新融资消息公布后，蚂蚁金服没有公布最新估值，不过4、5月份市场开始流传蚂蚁金服启动新一轮融资的消息后，安信证券根据上市公司的平均用户市值和p/e倍数方式进行计算，给出了1600亿美元的估值。

在安信证券之前，美国媒体引用的国外投行巴克莱的一份报告称，重新对蚂蚁金服进行业务分析和估值计算，考虑到蚂蚁金服超出预期的用户数和ARPU（单用户平均收入）增长，将1060亿美元的估值提升至1550亿美元。

而根据一些媒体从参与最新一轮融资的机构口中撬到的消息，他们认可的蚂蚁金服的估值应该是1500亿美元。

所以到底是1500亿还是1600亿，或许还没定数，得等到真正IPO那天才有最终答案。

不过有一点可以肯定的是，不管是1500还是1600，这一估值都超过了百度的900+亿美元的市值，排在阿里巴巴和腾讯之后，坐稳中国第三大互联网巨头。

当然，一个是估值，一个是市值，这样比较还不完全准确，一方面百度的股价和市值经历前两年的低谷后，整体也在爬升，另一方面，蚂蚁金服明后年若真的上市，到时候市值能不能支撑1500+亿级别，还不好下定论，因为这涉及到接下来要说的第三个事情。

三、转型的压力和挑战

尽管蚂蚁金服从来没明说转型，但从最近两年的举措和数据来看，蚂蚁金服的的确确在转型——从金融转向科技服务。

在6月8日140亿美元融资公布的两天前，路透社发了一篇报道，称据四位了解情况的消息人士透露，随着中国加大对金融风险的打击力度，蚂蚁金服集团正在将业务重点从支付和消费者金融转向科技服务。

路透社采访的机密公司预测，五年内科技服务将占蚂蚁金服营收的65%，据估计2017年这一比率为34%。业务将涉及为银行和其他金融机构提供在线风险管理和防欺诈服务。

至于转型的原因，消息人士的说法是，因为蚂蚁金服核心的金融业务，包括支付、小微贷款、信用评级以及财富管理，面临越来越大的监管压力。

对于这篇业内传播较广的报道，蚂蚁金服方面随后在接受媒体采访时否认受到监管压力，称蚂蚁一开始就是要做家科技公司。

蚂蚁金服副总裁陈亮的说法是，蚂蚁从没想过要做一家金融机构，目标就是要做一家科技公司。当初注册商标“蚂蚁金服”，重在“服”而不是“金”。

不过从蚂蚁金服利润构成中金融业务占比超过6成的事实来看，蚂蚁金服在业界乃至一些普通用户的眼中，可不是一家科技公司，更像一家“金融机构”。

而且，从日渐趋严的互联网金融监管形势来看，蚂蚁金服也的确需要进行转型。作为一家非银行、非国有的机构，监管部门必须审慎考虑这样一家深度融入国家金融体系、拥有8.5亿用户的超大体量企业，会不会对国家经济带来系统性问题。

根据一些内外消息，蚂蚁金服也在数个方面感受到监管的压力并且作出了转型的举措：芝麻信用发布个人信用评级受限、小贷业务受到更严苛监管、余额宝资金和交易规模受限……

所以不难理解，6月8日这笔融资，为什么会加入国际投资者，为什么井贤栋会表态称“投资者更看好的是中国步入新时代的发展机遇”，为什么对于资金的用途表述，是“科技与全球化”。

聪明、安全。

四、科技服务支撑市值会是个难题

如果转型（或者按蚂蚁金服的表态应该叫“回归初心”）不可避免，那么问题就来了，金融业务战略性收缩，未来的核心业务金融科技服务能支撑住IPO后的市值吗？

论技术和金融科技服务，蚂蚁金服当然有不俗的底蕴。

近一年多，蚂蚁金服在技术输出方面做了金融云以及IT技术能力的输出、财富管理方面的技术输出、花呗的开放、保险领域技术能力的开放、向商户能力的开放，以及无人值守技术和智能客服技术等多方面能力输出。

而且自2105年起，支付宝就响应“一带一路”倡议，通过向当地合作伙伴输出技术经验，助力印度、韩国、巴基斯坦、孟加拉国等9个国家和地区的本地手机钱包诞生、发展，逐步享受到移动支付的便利。

不过显而易见，技术输出的服务费比直接做消费金融和支付接入费用难挣得多。至少，慢得多。

一方面，IT行业搞科技服务，要么收系统和架构开发费，要么卖软件收安装费和维护费，偏向一次性收费。怎么跳出这些传统盈利模式，摸索到适合蚂蚁金服这种新型金融科技公司的、可以大规模推广复制的盈利模式，是个问题。

另一方面，与金融业务相比，技术输出可能面临边际成本不能大幅下降的挑战。这就是我们常说的2C和2B模式的不同。

虎嗅网曾在早前的一篇文章中分析，自营金融业务以线上消费金融为代表，搭建好场景和风控后，业务规模扩大会带来的边际成本的逐步下降。

而技术输出模式下，如果是建立开放平台提供API接口的形式进行技术输出，成本控制不是问题，但当做定制型开发时，变动成本会长期存在。不断跟机构建立合作关系，进行产品开发、迭代等都需要付出技术开发、人力等可变成本。

这些是蚂蚁金服在转型/“回归初心”中需要解决的问题，当然，上市时间未定，蚂蚁金服还有足够的时间运作，而且以阿里系的资金、资源以及技术实力来看，业界对蚂蚁金服解决这些转型难题的信心还是很足的。

至少从这一次的融资效果来看，积极埋单的投资者还是很多，哪怕其中有不少可能只是出于财务投资考量。