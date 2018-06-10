对话张朝阳:网络平台造星是趋势 已通过选秀签约艺人

新浪科技讯 6月10日早间消息，近日，搜狐举办的首届“狐友国民校草大赛”完成了200进50的晋级，据了解，该比赛既是为搜狐签约艺人、拍摄自制剧做储备，同时也给有明星潜质的校园帅哥们提供演艺发展的机会。

在接受采访时，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳表示，除了“狐友国民校草大赛”，“狐友国民校花大赛”也已经举办过两届。今年校草大赛结束后，第三届校花大赛也将开赛。“狐友对我们很重要，近期刚刚推出独立的App，是我们的社交网络产品，我们的社交网络产品复活了。”

另外，该比赛选出来的选手也将会代言狐友，并充当搜狐视频网络剧的签约艺人来演剧，也是搜狐选人才的一个过程。“网络剧项目我们可以选择我们的签约艺人，我们有这个优势，让他们有剧可演。推剧包装演员，我们有其它单独的艺人经纪公司不具备的优势，我们用自己的媒体平台宣传，出名还是比较快的。”

挤掉网剧演员天价泡沫

过去几年，天价演员费用的声音不断，而对内容方而言，也意味着高企的成本。张朝阳说，过去搜狐也是吃过苦头的。“我们拍了很多网络剧，经常第一季拍完人出名了，市场上各种天价爆出来，第二季就没法拍了，就得换演员。”

演员价格高的另一个原因是在电视台播放的剧，为保证收视率，导致用名气较大的演员。另外，几大互联网平台也在拼命砸钱。“但现在，靠名气大拍的剧收视率不一定好，尤其是网络剧。”

“我们要把一些剧的天价泡沫滤掉。”张朝阳表示，首先是艺人根本不应该有那么高的收入，而是把钱更多花在编剧、拍摄质量上。据透露，搜狐尝试通过内外合作，花费几千万资金能拍出很好的剧。“文艺创作不是标准化的，没有垄断性。”张朝阳说，当年《教父》也不是著名公司做出来的，不必追求大资金大投入，但是流量不一定小，有可能会出名，有可能做得很好，《法医秦明》当时也不是投入很多钱。

搜狐已经发展艺人经纪

张朝阳说，搜狐想证明，对网络剧而言，剧情、价值观、拍摄更重要，而非演员。知名演员不一定会演戏，甚至不一定是科班出身的人就会演戏。“会演戏是一种天赋。我们认为不会演戏的人专业培训科班出身还是不会演戏，会演戏的人科班培训一下肯定会更好，没有科班出身的人、天生会演戏的人经过几年初步的培训和多拍一些戏最后会是非常好的演员。”

另外通过选秀选出的选手，通过签约成自家艺人，可以保证第二季、第三季演员的连续性。

据介绍，搜狐目前已经开始做艺人经纪，目前已经签约了十几个艺人。在娱乐行业，搜狐最开始是搜狐视频、搜狐娱乐的报道，到后来开始产生内容，拍摄《屌丝男士》、《极品女士》、《大鹏嘚吧嘚》、《匆匆那年》等一系列网剧，到现在与内容制作公司合作，对行业的介入越来越深，成为全娱乐公司。

此前，张朝阳曾多次谈到搜狐视频将要在2019年盈利，对于这一目标，张朝阳表示，终止买天价电视剧已经进行了一段时间，目前还在收尾。另外，自家网络剧创意中插和植入等各个方式比较灵活，这方面有所提升，收费业务也在发展，几者加起来盈利的曙光已经出现。(谭宵寒)