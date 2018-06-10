沉寂3个多月的直播答题，换个马甲又回来啦？

来源：寻找中国创客

记者 / 闫丽娇 编辑 / 魏佳

最近，一款名为“今日歌王”的App因在快乐大本营上被主持人强烈“安利”，一时间名声大振。寻找中国创客发现，这款游戏的设置和今年年初大热的“直播答题”非常类似，但又完美避开此前广电总局下发通知里所禁止的“雷区”。

除了“今日歌王”，寻找中国创客发现，此前一些大热的直播答题产品有的悄然回归，有的经历了转型，成为导流手段。

体验：

除了不是直播，哪儿都像

今天，寻找中国创客下载“今日歌王”App进行答题体验。

今日歌王采用猜歌答题模式，每天的10:00-23:00，答题活动每隔一小时举行一次，一共6道题，多数是猜歌名。题目来自网友录制的20秒清唱视频，答题方也可参与录制，录制时有可选曲库，大多是耳熟能详的曲目，例如邓紫棋的《后会无期》、许巍的《蓝莲花》等。

“今日歌王”App

和直播答题类似的是，答案也需要在规定时间内选择，不能修改。选错或者超时，都会被淘汰，但用户可以用复活卡接着参与。当然，复活卡也是通过拉新(邀请好友)的方式获得。

奖励的方式也与直播答题类似，根据其App显示：今天20:00一场的奖金为100万，规则是奖金余额超过19.9元后，就可以提现到支付宝。除此之外，如果自己拍摄的视频被选入，也有可能获得平台的红包奖励。

和直播答题最大的一个区别是，节目不采用直播模式，答题人不需要卡在整点时答题，而是可以选择在下一场比赛前的任意时间进入，题目由题库随机生成，但同一人每场答题仅可参与一次。另外，答题过程也没有主持人。

有主持人的“直播答题”

今年2月，直播答题风头正劲之时，国家广电总局下发通知，称一些网络平台以视频直播方式开设互动有奖问答节目，在促进知识传播的同时，也产生了一些社会问题，例如有的网络平台不具备法定的视听节目直播资质，内容审核机制不健全，时常出现导向偏差，有的单纯追逐流量和点击率，以格调低下、低俗媚俗的内容吸引眼球等。

广电总局要求规范网络直播答题节目管理，其中最重要的三个要求是：

开展网络直播答题节目的平台必须具有法定网络视听节目直播资质;

具有资质的平台开办网络直播答题节目，必须严格履行备案审核手续;

直播答题节目主持人应当具备广播电视节目主持人相应的条件，具有高尚的道德品质和良好的业务素质。

而“今日歌王”在答题的设置上虽然和直播答题高度相似，但并没有采取直播的形式，也就“躲过”了这些限制。

红极一时的答题App现在怎么样了?

今年1月，是直播答题的高光时刻。从王思聪一条微博带火“冲顶大会”，到今日头条、映客直播、花椒直播分别推出“百万英雄”、“芝士超人”、“百万赢家”，“答对12道题即可平分奖金100万奖金”成为当时大家最为熟悉的娱乐方式。

随着广电总局下发的整改通知，一些答题节目宣告第一季结束，还有一些则在网站上贴出了系统维护升级的字样。

节目暂停，曾经积攒下来的用户都去哪儿了?根据艾媒发布的《2018Q1中国直播答题市场研究报告》显示，从2月底开始，一些直播答题类节目开始回归，这些基本是大的视频平台旗下的产品。

例如，2月23日，搜狐旗下直播答题《知识英雄》回归，2月24日，百度好看视频的直播答题《极速挑战》开启第一场。

搜狐“知识英雄”回归

而几款专门做直播答题的App，例如冲顶大会、芝士超人，均下线了直播答题功能。

寻找中国创客发现，目前，冲顶大会里有一项“对战赛”是答题，但不是直播形式。同时，冲顶大会一直在更新版本，3月的一次更新显示，增加了“冲顶达人”的新玩法。最新一次更新是5月，对战赛的主题中增加了“周榜”。但目前打开冲顶大会App，只有开播提醒，没有其他预告等。其说明规则中提到：通常每天有四次参与机会，为北京时间下午1点、5点、7点和晚上10点。但今晚10时，记者打开该App，冲顶大会没有上线。

“冲顶达人”App更新历史

相对于冲顶大会的冷清，芝士超人显得比较热闹。

寻找中国创客打开芝士超人App，已经看不见直播答题的入口，但是有三款产品，芝士斗地主、天天视频麻将、芝士抓娃娃。现在主推的是天天视频麻将，点开页面后，会显示一则通知称，芝士麻将已搬家至新App“天天视频麻将”，成为一种导流手段。

产品经理

直播窗口期已过，不看好前景

新兴的“今日歌王”和部分回归的直播答题，未来走向如何?

在“今日歌王”中，加入了网友可以自己录制视频出题的环节，其中有一条规则是“贡献视频曲还将收获更多曝光与关注”，也被人视为今日歌王在有意培养自己的“达人”。有分析认为，加入社交属性的“今日歌王”真正目的是进军短视频社区。

资深产品经理判官告诉寻找中国创客，他不了解今日歌王这款产品，不做评价。但他认为直播和短视频的窗口期都已经过了，对新产品而言没有什么机会。答题本身不是一个产品类别，只能称之为一种产品功能或者用户增长手段，对于用户来说，新鲜感已经过去，同时也存在政策风险。