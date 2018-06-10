趣店股东“出逃”背后：净利大幅下滑，股价跌近六成

来源：国际金融报

6月6日晚间，昆仑万维公告称，公司通过集合竞价交易累计出售趣店股票255.22万股，交易均价为8.855美元。此次通过减持趣店股票，昆仑万维又一次性获益过亿元，加上之前两次减持，合计套现约5亿元。

趣店未来能否借助目前力推的“大白汽车”再火一把？而前期入股的投资者接下来又是否会继续抛售趣店股权呢？

昆仑万维套现近5亿

为何抛售？

对于这一问题，昆仑万维早在5月底已公告了缘由，一方面是“为了提高资产流动性及使用效率”，另一方面则是为了“有效规避证券市场投资风险”。

据悉，昆仑万维本次交易获得的投资收益约为12333 万元，占 2017 年度经审计净利润的12.35%。

可以说，趣店的股价、业绩变动对昆仑万维的财报数据影响不小。数据显示，截至2017年末，昆仑万维长期股权投资为13.3亿元，占总资产的比重为11%，大幅低于2016年的21%。主要原因就是趣店上市后，昆仑万维将对其的投资核算改为按照公允价值核算所致。

除此之外，趣店上市还影响了昆仑万维去年的多项财务数据，如货币资金、短期借款、可供出售金融资产、应付债券、资本公积等，影响最大的当属业绩。2017年，昆仑万维归属于上市公司股东的净利润为9.99亿元，其中，处置趣店股权产生的投资收益就达3.34亿元，占比1/3。

记者注意到，2017年10月趣店上市之初，昆仑万维就有过两次减持。第一次是在趣店IPO配售时，昆仑万维直接减持58.8万股，后来因其IPO超额配售，昆仑万维再次出售176万股。加上这次减持，昆仑万维累计套现5.03亿元，获益约4.8亿元。

不过，相较于趣店IPO之时出售股票的价格，如今昆仑万维出售趣店股权的价格已相去甚远。从第一次和第二次出售时的24美元/股到如今的不到9美元/股，跌幅不可谓不大。

此次交易完成后，昆仑万维还持有趣店5305.15万股股份，如果按照6月7日趣店的收盘价9.62美元/股来计算，这部分股份市值超过5亿美元，折合人民币约32亿元。而市场人士普遍认为，昆仑万维的“择机出售”仍会持续。

现金贷严监管施压

事实上，在今年第一季度，趣店前四大股东除创始人罗敏外，其余三大股东均进行了减持，包括被称为“神秘80后资本大佬”的第二大股东杜力，以及已向趣店提交辞呈的原董事曹毅。

另外，国盛金控在5月31日发布公告称，全资子公司国盛（香港）投资有限公司间接持有趣店1415.95万股，将在两年内根据市场实际情况择机出售。

至于出售的目的，国盛金控称，本次授权管理层择机出售趣店股份是基于公司资金使用效率及美国证券市场实际情况做出的审慎决策，有利于盘活公司金融资产，实现投资收益最大化，维护全体股东利益。本次出售相关可供出售金融资产预计会对公司利润产生正面影响，具体影响金额需根据实际出售价格、数量等确定。

而在4月，趣店另一股东联络互动也表示要适时出售趣店股票，实现投资收益最大化。联络互动4月发布公告时称公司间接持有趣店1258.87万股股份。

“如今国内监管层对现金贷以及P2P业务监管越收越紧，这让以现金贷业务大幅盈利的趣店遭遇冲击，这在今年第一季度的财报已经有所显现。”一位中资银行分析师对《国际金融报》记者指出，监管政策的不确定性，加剧了市场对互金股的观望情绪甚至是避险情绪。

趣店的财报显示，2018年第一季度趣店的总收入为17.17亿元，同比增长105.6%，主要是由于增加了销售类型租约的收入；净利润3.16亿元，同比下滑32%。在线消费金融业务方面，趣店第一季度交易总额为153亿元（合约24亿美元），同比下跌8.1%；活跃借款人人数为410万，较2017年第一季下跌13.9%；M1+逾期率小于1.7%。在财报公布当天，趣店股价应声大跌。截至6月7日收盘，趣店股价为9.62美元，较发行价已下跌近60%。

趣店集团创始人、CEO罗敏表示，在2017年底行业政策调整后，中国消费信贷市场经历了行业性收缩区间，趣店主动下调了交易总量，通过暂时收紧信贷标准来控制风险，同时对高质量用户的信贷服务进行了优化，降低了风险。

“趣店的业绩表现可能会在第二季度出现改善，而其大力推动的‘大白汽车’汽车金融项目也可能给趣店带来更多的收益。不过，趣店的股价则并不会因此而有太大的提升。预计在中短期内，趣店股价还是会维持在每股8至9美元这样的水平上下浮动。”上述分析师表示。

记者 付碧莲