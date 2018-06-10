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你的微信好友是真的吗？“好友”借钱收账后却消失

你的微信好友是真的吗？“好友”借钱收账后却消失
2018年06月10日 07:11 央视财经
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　　你以为名字、头像都对，就一定是你的微信好友吗？今年四月底，安徽省马鞍山市公安局花山分局刑警大队接连接到几起报案，被害人称在微信上被自己的“好友”所骗，诈骗金额从几千元到一万元不等。

　　“好友”微信借钱 转账后却神秘消失

　　通过对案情进行梳理，民警发现几名被害人都是先收到自己微信好友发来请求，称借钱急用，被害人微信转账之后，对方就神秘失踪。借钱时都是通过微信聊天，当被害人发现异样，再找好友电话确认时，好友都无一例外地表示，根本没有借过钱。

　　通过进一步调查，民警发现几位被害人和他们的朋友都有一个共同好友——胡某。通过技术手段，民警锁定胡某就是本案的犯罪嫌疑人。5月26日，民警在胡某家中将其抓获。

　　冒充好友借钱 四次诈骗金额超两万

　　通过讯问，胡某交代他在微信朋友圈中发现，他的几位好友互相之间也是好友。于是，他便注册了一个小号，将名字、头像全部换成与其中一位好友一模一样，然后伪装成这位好友，去找另外一位好友借钱。

　　安徽省马鞍山市公安局花山分局刑警大队民警 李晨：

　　犯罪嫌疑人胡某冒充被害人的朋友，以做生意为由，向被害人索取一万元，还有一起是胡某向被害人借五千元钱作为车辆保险。

　　就这样，胡某先后实施了四次诈骗，总金额近两万元。目前，胡某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办当中。

　　警方提醒：向微信好友转账时务必要谨慎，最好当面或电话确认，不要盲目进行汇款。

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