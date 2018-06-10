Google再与军方合作，AI伦理的边界在哪里？

故事要从今年三月初说起。

今年三月，Google被爆料已经与美国国防部（五角大楼）达成合作，帮助后者开发应用于无人机的人工智能系统，项目代号 Project Maven。

消息一出，瞬间风起云涌，谷歌员工表达了对此项目的强烈不满。有员工认为 Google 在为五角大楼开放资源，助纣为虐般地帮助后者打造无人机监控技术；还有一部分人质疑 Google 如此使用机器学习技术是否符合道德标准，他们认为五角大楼会将这一技术用于杀伤性武器，进而带来技术乐观派们从未想要造成的伤害。

随后，谷歌超过3100名员工联名请愿，上书 CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai），表达抗议。

谷歌员工联名上书Sundar Pichai

事情到四月底进一步发酵。有媒体发现，Google 删掉了其沿用十八年的座右铭“Don't be evil”在公司行为守则开头中的三处强调。仅在准则的结尾，还留有未被删掉的一句：“记住，don't be evil，如果你看到了一些你认为不正确的事情，大声说出来！”

上周五，在每周一次的“天气预报”例会上， Google Cloud首席执行官黛安·格林（Diane Greene）宣布，Google 将在这次合约到期后结束与美国国防部的合作的Project Maven。

这无疑是一件大事。“胜利的消息”在谷歌内部疯传。随着一篇篇报道的蜂拥而出，这件事情似乎暂时以谷歌“向员工妥协、停止与国防部续约”的方式得以落幕。

但就在昨天，谷歌CEO Sundar Pichai 发表了署名题为《AI at Google: our principles》的文章，列出7大指导原则，并指出谷歌并不会终止与美军的合作。谷歌的反转让人唏嘘，虽然其明确了“不会追求的AI应用”，但技术作恶还是人作恶的问题，AI伦理再次引人深思。

AI伦理的边界在哪里？

如果说谷歌近期来不太平，那么亚马逊Alexa的日子也不好过。

亚马逊的Echo设备被指控未经许可将私人对话录音，并将音频发送给用户联系人列表中的随机一位人士。这距离上次Alexa被爆出“嘲笑人类”事件的吓人事件，还没过过去多久。

Amazon对Alexa一事的回应

这可远远不是个例。早在2016年，一个人设为19岁少女、名为Tay的聊天机器人在推特上线。这个微软开发的人工智能采用了自然语言学习技术，能够通过抓取和用户互动的数据，处理并模仿人类的对话，像人一样用笑话、段子和表情包聊天。但是上线不到一天，Tay 就被“调教”成了一个满口叫嚣着种族清洗、粗野不堪的极端分子，微软只好以“系统升级”为由将其下架。

微软机器人Tay的极端言论

这着实让人细思极恐。智能相对论（aixdlun）分析师柯鸣认为，随着AI弊病的凸显，AI伦理问题也将日益得到重视。AI伦理的边界到底在哪里？首先应该明确几个问题。

1.机器人是否成为民事主体？

随着人工智能技术的快速发展，机器人拥有越来越强大的智能。机器与人类之间的差距也逐渐缩小，未来出现的机器人将拥有生物大脑，甚至可以与人类大脑的神经元数量相媲美。美国未来美国未来学家甚至预测：在本世纪中叶，非生物智能将会10亿倍于今天所有人的智慧。

公民身份似乎已经不再成为机器人的难题。去年十月，世界首个获得公民身份的机器人索菲亚诞生，这也意味着人类的创造物拥有了和人类等同的身份，以及其身份背后所拥有的权利、义务、和社会地位。

而法律上的民事主体资格依然是AI伦理的分界线。在过去的一段时期，美英等国的哲学家、科学家包括法律家都为此开展过激烈的争论。2016年，欧盟委员会法律事务委员会向欧盟委员会提交动议，要求将最先进的自动化机器人的身份定位为“电子人”（electronic persons），除赋予其“特定的权利和义务”外，还建议为智能自动化机器人进行登记，以便为其进行纳税、缴费、领取养老金的资金账号。该项法律动议如获通过，无疑使得传统的民事主体制度产生动摇。

从严格意义上说，机器人不是具有生命的自然人，也区别于具有自己独立意志并作为自然人集合体的法人。若企图以机器人的行为过失定罪于AI本身，确实行之过早。

2.算法的歧视会有失公平

人工智能在判断上失误的一个指责，是它经常会 “歧视”。使用最先进图像识别技术的谷歌曾经陷入“种族歧视”的指责，只因它的搜索引擎会将黑人打上“猩猩”的标签；而搜索“不职业的发型”，里面绝大多数是黑人的大辫子。哈佛大学数据隐私实验室教授拉谭雅·斯维 尼发现，在谷歌上搜索有“黑人特征”的名字，很可能弹出与犯罪记录相关的广告——来自谷歌智能广告工具 Adsense 给出的结果。

而这种危险并不仅仅是“另眼相看”本身——毕竟将一张黑人的照片打上“猩猩”的标签，只是有点冒犯罢了。而人工智能的决策正走入更多与个人命运切实相关的领域，切实影响着就业、福利以及个人信用，我们很难对这些领域的“不公平”视而不见。

同样，随着AI入侵招聘领域、金融领域、智能搜索领域等等，我们所训练出来的“算法机器”是否能够真正的万无一失。在求贤若渴的当代社会，算法是否能够帮助公司选出千里挑一的那个人，这都有待考究。

那么，歧视的来源是哪里？是打标签者的别有用心，是数据拟合的偏差，还是程序设计哪里出了bug？机器所计算出的结果，能为歧视、不公、残酷提供理由吗？这些都是值得商榷的问题。

3.数据保护是AI伦理的底线

网络空间是一个真实的虚拟存在，是一个没有物理空间的独立世界。在这里，人类实现了与肉体分离的“数字化生存”，拥有了“数字化人格”。所谓数字化人格就是“通过个人信息的收集和处理勾画一个在网络空间的个人形象”——即凭借数字化信息而建立起来的人格。

而在AI环境中，基于互联网和大数据的支持，其拥有着用户大量的使用习惯和数据信息。如果说“过往数据”的积累是机器作恶的基础的话，那么资本力量的驱动则是更深层次的原因。

Facebook信息泄露事件中，一家名为剑桥分析（Cambridge Analytica）的公司使用人工智能技术，针对任意一个潜在选民的“心理特征”投放付费政治广告；而投什么样的广告，取决于一个人的政治倾向、情绪特征、以及易受影响的程度。很多虚假的消息在特定人群中能够迅速传播、增加曝光，并潜移默化地影响人们的价值判断。技术主使克里斯托弗·威利最近向媒体揭发了这个人工智能技术的“食粮”来源——以学术研究为名，有意攫取的 5000 多万用户数据。

退而言之，即使不存在数据泄露问题，对用户数据的所谓“智能挖掘”也很容易游走在“合规”但“有违公平”的边缘。至于AI伦理的边界，信息安全成为每一个互联网时代下“信息人”的最基本底线。

反思

在最近大火的一段关于AI伦理的视频中，艺术家Alexander Reben没有任何动作，但是通过语音助手下达命令：“OK Google，开枪。”

然而，不到一秒的转瞬之间，Google Assistant扣动了一部手枪的扳机，击倒了一颗红苹果。随即，蜂鸣器发出刺耳的嗡嗡声。

嗡嗡声响彻双耳。

是谁开枪击到了苹果？是AI还是人类？

在这个视频中，Reben告诉AI开枪。Engadget在报道中说，如果AI足够智能以预测我们的需求，或许有一天AI会主动除掉那些让我们不开心的人。Reben说，讨论这样一个装置，比是否存在这样一个装置更重要。

人工智能不是一个可预测的、完美的理性机器，他的伦理缺陷由算法、人们使用的目标和评估。但是，至少从目前来看，机器依然是人类实然世界的反应，而不是“应然世界”的指导和先驱。

显然，守住AI伦理的底线，人类才不会走到“机器暴政”的那一天。

附：谷歌的“七条准则”

1. 有益于社会

2. 避免创造或增强偏见

3. 为保障安全而建立和测试

4. 对人们有说明义务

5. 整合隐私设计原则

6. 坚持高标准的科学探索

7. 根据原则确定合适的应用