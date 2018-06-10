日媒称中国适婚青年爱用相亲网站：找对象不被人知道

日媒称中国适婚青年爱用相亲网站：悄悄找对象 不会被人知道

参考消息网6月10日报道 日媒称，年轻人到了一定年龄都会被父母催婚。在看重面子的中国，这种压力要比日本大得多。可是寻找人生伴侣并不是一件容易的事。于是，通过网络来寻觅佳偶的人越来越多。报道认为，网上征婚受欢迎的原因似乎是可以悄悄寻找对象，不会被外人知道。

资料图：女孩观看“征婚信息”。中新社记者 张勇 摄

据《日本经济新闻》网站6月5日报道，“当时马上快30了，家里不停催，很着急”，在上海工作的王女士(31岁)回忆起3年前的事这样说。她表示，自己工作的单位女性居多。来自东北辽宁省的王女士几乎没机会认识适龄未婚男性。

当时，她从朋友那里听说了相亲网站。她朋友就是通过相亲网站认识了自己的丈夫，于是王女士交了198元会费成为相亲网站的注册会员。虽然王女士最后与朋友介绍的男性结婚了，但她表示“相亲网站很方便，估计经常上网的年轻人会用的更多”。

报道称，中国的调查公司艾瑞咨询的资料显示，2017年中国的网上相亲市场规模同比增长16%，达到40亿元。预计今后将继续以每年10%左右的速度增长，到2020年市场规模将扩大至52.7亿元。

报道表示，网上相亲通常是先支付费用完成注册，然后就可以浏览其他注册用户的照片、职业、年龄等基本信息以及兴趣等资料。如果有中意的对象，就可以和对方联系，如果双方在网上聊得来，则可以线下见面。

据报道，网上相亲市场出现增长的背景是年轻人受到父母的催婚压力。现在的父母基本上都认为结婚是理所应当的事。在王小姐的家乡东北，很多人不到25岁就结婚了。随着自己朋友的孩子一个个结婚，而自家的孩子还没有结婚，这些父母便焦急起来。

报道称，此外，由于朋友的孩子结婚时需要“随份子”，如果自己的孩子一直不结婚，随出去的份子就收不回来。不少父母退休之后需要依靠子女。出于面子和自身养老的考虑，一般子女到了25岁，父母便开始催婚。

在辽宁省大连市上班的孙女士(24岁)就是一位受到父母催婚压力的单身女性。孙女士来自黑龙江省的农村，她的同学几乎全部结婚生子了。

报道表示，孙女士每次春节回家，都会因为结婚的事和父母吵架。2018年春节，她几乎每天都被逼着去相亲。像孙女士一样不堪父母催婚压力的年轻人开始偷偷通过相亲网站来寻找结婚对象。

报道称，另一方面，随着收入增加，厌倦了父母的催婚，坚持不结婚的人也出现增加。中国的结婚人数呈逐年减少的趋势。能否让这些“单身主义者”转变态度愿意结婚也将左右今后婚恋市场的动向。