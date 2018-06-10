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中国人工智能取代讨债公司？俄媒：需配套监管制度

中国人工智能取代讨债公司？俄媒：需配套监管制度
2018年06月10日 05:35 参考消息网
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　　中国人工智能取代讨债公司？ 俄媒：需要配套专业监管制度 　

　　参考消息网6月10日报道 俄媒称，在中国，人工智能正逐渐取代讨债公司，一些P2P借款平台正在试验这种偿还债务的新技术——人工智能在网上寻找有关债务人的信息，包括他亲朋好友的联系方式，并开始打电话，发SMS要求还债，同时机器人借助语义分析勾勒出对方的心理肖像，选择合适词语催促他还债。

　　俄罗斯卫星网6月6日发表题为《中国人工智能或取代讨债公司？》的报道称，P2P借款平台大约在10年前出现在中国，市场每年以三位数的速度增长。据统计，P2P借款平台的到期债务已经达到1.3万亿元，因此市场中还出现了一些非常规讨债手段的需求。其中一些例如要求提供裸照作为抵押，或者向债务人家中派“广场舞大妈”在震耳欲聋的音乐声中跳舞等等，已经引起中国执法部门的注意。

　　人民大学重阳金融研究院研究员刘英在接受卫星通讯社采访时指出，应用人工智能讨债目前属于合法手段。

　　刘英说：“人工智能催收系统可以对债务人进行上中下游业务层面收款和催收，通过发电子邮件、发送短信和打电话等方式要求还款，但是仅仅到此为止。人工智能催收不能限制或影响到其他与债务人有关的人，比如他的亲朋好友，这个限度和边界就需要严格的法律介入。金融科技的创新需要配套的专业监管制度，需要有相关的立法作为保障，不应该让智能催收的应用出现这样的情况——由于某个人欠款未还，除了对本人进行催收外，还利用所谓的高科技手段对其亲朋好友狂轰滥炸，这种做法本身就是违法行为，不能因为追讨欠款而骚扰到与债务人相关的其他人。即便是中国古代有‘父债子还’之说，但也仅限于‘子’这一代人，而非针对所有与债务人有关系的人。所以，高科技的应用同样不能跨越法律的底线。”

　　报道称，不过用人工智能来讨债，暂时更经常依靠的还是中国人向来具有的那些痛点，例如，在亲人面前感到害羞等。机器人会在互联网上寻找债务人的联系人和个人资料，在社交网络上寻找他朋友的资料，并给所有人打电话，发短信。人工智能利用语义分析和大数据处理方法，绘出债务人的心里肖像，以选择最具说服力的讨债战略，请求亲朋好友对自己熟悉的债务人施加影响。

　　报道表示，此战略效果极佳，该系统已帮助近200个债权人讨回了债务。根据上海资产处理服务提供商资易通的数据，人工智能的效率是传统讨债公司效率的两倍，仅在5月它就讨回了41%的赖债，而讨债公司的成功率仅为20%。

　　刘英指出，人工智能的成功还在于P2P和小额贷款都是金融服务的技术类型，因此人工智能很容易植入其中。

　　刘英接着说：“人工智能之所以能在催收领域得到应用且行之有效，是因为现金贷等互联网金融本身就是一种金融科技，互联网金融和科技信贷具有在线、可记录、可追溯、可链接等特征，使得它们能够与人工智能、区块链技术等技术很好地配合，达到扩大规模经济效应，降低边际成本的效果。也就是说，人工智能技术如果应用于传统的信贷市场，可能还不一定会这么有效。”

　　报道称，互联网公司和传统银行机构都在努力发展金融行业技术，考虑到未来在严格信贷限制的条件下存在的数字银行系统，可以推测对机器人讨债的需求只能增加。

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