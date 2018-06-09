气候回暖 共享单车的春天也回来了吗？

来源：驱动之家

随着互联网行业的日益成熟，如今已经很少有领域能像共享单车这样，在短时间里清晰明显地看出沉浮了。从2015年暂露头角，2016年爆火引发各方资本拥入，2017年开始萧条，甚至出现了行业“大清洗”，大量顺水摸鱼蹭热度、规模体量扩充不及时的企业先后宣布停服、倒闭，甚至还牵扯出共享单车公司卷押金跑路等恶劣事件。

转眼间到了2018年，整个行业的焦点聚集则在目前三个领先者，摩拜、ofo以及后起之秀哈罗单车身上。

如今，摩拜单车已经被美团点评全资收购；哈罗单车被蚂蚁金服接连注资之后，创始人杨磊也是志得意满；而ofo这边却因为戴威坚持“保持独立运营”，惹得不断有传言称其“要黄了”。共享单车当下发展的情况究竟如何？现在遇到的问题又是哪些？抱着这些疑问，我们三易生活开展了多方考证，并对这三家主流的共享单车企业进行采访，以探寻这一领域的现状。

[气温降到零下，就是行业的寒冬]

2017年的冬天，对于共享单车来说不仅仅是气候上的寒冷，还有整体DAU等数据的停滞。对于长期暴露在露天环境的共享单车而言，季节、气候，都是影响用户使用频率的重要因素，在晴空中还是绿色环保的交通工具，在雨雪天气里就会变成城市中新的“路障”。

“冬天算是整个共享单车行业的”淡季”，对于骑行量的减少是受天气的自然影响而减少”，哈罗单车武汉城市经理张富彬强调到，“不是只针对哪一家品牌，就感觉像冰淇淋冬季售卖不如夏季的理论一样”。

另一边，摩拜以及ofo的相关负责人也坦诚，“共享单车行业受气候和季节的影响比较大，春夏季节是骑行高峰期，冬季是骑行淡季”。

但是随着气候的回暖，共享单车也正在重新焕发生机。

[寒冬之后，共享单车的春天又回来了]

为了更真实地感受到武汉市共享单车的使用频次，我们随机抽选了武汉某地铁口进行观察，而观察的时间定在了18点30分-19点这半个小时的时间内。在记录前，我们预先数出地铁口20米的距离内，一共有24辆ofo、11辆摩拜、13辆哈罗单车。那么单车的使用频率到底如何呢？

半小时后，我们得出了计算结果。在这半个小时的时间内，使用共享单车出入这一地铁口的市民中，有8人骑走哈罗单车，6人选择ofo小黄车，7人解锁了摩拜单车；在没有地勤人员进行单车补充的情况下，被市民自然使用并停放在该区域的单车中，哈罗有4辆、ofo2辆、摩拜单车4辆；同时我们也计算了单位时间内骑行共享单车路过该地铁口的市民中，有13人使用哈罗，9人使用ofo，8人使用摩拜单车。

半个小时内，仅该区域就观察到了61位单车使用者，可以看出共享单车确实深入到我们的日常出行。使用频次也表现得相当不错。“夏季DAU和日订单量比冬季高出一倍左右”，不仅是ofo的相关人员总结出了规律，摩拜的相关负责人也表示，“开春以后就恢复到比较正常状态了，4-9月是需求最大时段，（DAU）上涨一般30-50%”。

而目前唯一一家在武汉实现免押的哈罗单车也透露，“哈罗单车自2018年3月13日实行‘全国免押金’以来，最新数据显示，哈罗单车在武汉市的注册用户数为540万，平均每日订单量为67万”。按照相关数据，熬过了寒冬的共享单车们，终于又迈进了温暖的春天。

[共享单车需要的不仅仅是投放]

另一方面，通过观察单位区域内的共享单车使用频率我们也发现，共享单车投放量与客单量并不如很多人所认为的那样成正比，而是由很多因素干扰着市民骑行共享单车的意愿。无论是像下图这样纠结在一处的ofo小黄车，还是由共享单车排成的长龙队伍，反倒少有人问津。因此我们得出结论，共享单车的使用活性，在很大程度上取决于地勤运维的工作。

在采访中我们发现，三家共享单车企业均意识到了运维难点在于“投放与调度，如何最大化满足用户的需求”。考虑到城市出行的潮汐现象，早晚高峰出行的需求更大，如果投放量不够，会导致用户使用不便。但如果无需投放，或者放任乱停乱放等现象，又会出现“单车围城”的困境。

因此，这三家共享单车企业在运维上也不约而同的加大了力度。

[调度如何改善，将是企业面临新考卷]

ofo的相关负责人表示，“未来单车运维的改善将主要存在于电子围栏的推广普及，网格化运营，精细化运营。以武汉为例，实现网格化运营的ofo将武汉划分580个网格，每1至1.5公里范围为一个网格，配备1-2名运维师傅”，而具体到产品上，“ofo小黄车最新推出行业内首个手持终端高科技工具‘引擎’，具有车辆实时管控、快速找车、巡检路径优化、投车点位推荐等功能，实现奇点大数据系统与线下运维人员的高效协同，线下运营效率提升1倍”。

提到共享单车的运维，也有不少网友担心今后设置的停放点、电子围栏等，会让本来自用取放的共享单车变得使用不便，从而与共享单车便民的初衷相违背。

“电子围栏技术也好，政府管理办法出台也好，其实都是为了给用户营造更好的骑行环境”，哈罗单车武汉城市经理张富彬表示，“这是需要多家企业共同参与的，哈罗单车希望企业之间能够加强合作，从单车企业的角度，提高企业精细化运营水平、做好智能化高效率的单车停放管理及调度运维，运用技术化手段和制度化方式做好停放管理，营造良好的行业发展环境才是各单车企业发展的根本之道。”

[烧钱已是过去时，现在需要花心思]

和共享单车平台们默默努力的低调相比，网上关于他们的传言却显得高调不少，尤其是ofo小黄车近期传出大量“小黄车快要黄了”的文章，称共享单车资金链紧张，并逐渐产生诸多不利的影响。对此ofo官方回应，“从来没有一家公司，因为谣言而倒下”。而在此次调查中我们也发现，至少在用户使用意愿与DAU数据上，小黄车还是保持着较为稳健的发展。

在进行调查时我们还发现了一个细节，当用户解锁某一单车失败后，没有一位用户选择更换其他品牌单车，而是继续寻找下一辆同品牌单车，这似乎证明了共享单车发展至今，头部的三家企业均在市占率上扎稳脚跟，并聚集了不少忠实用户。出现这一现象也就意味着，目前共享单车整体行业中出现的问题早已不是早期“烧钱”的难题，不是仅靠免押、大规模融资就可以“烧”出光明前途来的，对于企业而言，未来的发展更多地需要落实到平台的精细化运营管理上。

而精细化运营，就要求共享单车企业必须把握好投放与调度之间的平衡。高峰期时间段车辆投放的密度，特殊天气下单车的及时疏散与养护等等，尽管接下来可能还会有更多问题等待着各家企业进一步解决，但既然都已经开始重视，并在不断改进运维方式，就让我们来共同期待他们未来会呈现出怎样的表现吧。