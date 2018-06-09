从颅内高潮 到扫黄打非：被封禁的ASMR到底是什么

原标题：从颅内高潮 到扫黄打非

监管“风暴”继续，现在连音乐、FM广播等平台都涉黄了。

今日（6月8日），全国“扫黄打非”办公室约谈网易云音乐、百度网盘、B站、猫耳FM、蜻蜓FM等多家网站负责人，要求各平台大力清理涉色情低俗问题的ASMR内容，加强对相关内容的监管和审核。

所谓ASMR，本意为“自发性知觉经络反应”，又称“颅内高潮”，主要产品为声音内容，用于放松、助眠，目前引入国内还不足5年。

YouTube搜索“ASMR”显示页面

然而，在引入过程中，由于利益驱使，ASMR的本意被极端曲解，成了一种打着直播的擦边球，利用各种性暗示的行为，包括以心跳，变装，口腔音，舔耳朵等方式吸引观众，跟金主交换礼物（变现），并引导观众/听众购买衍生的情色视频等内容。

B站搜索“ASMR”显示页面

也就是说，ASMR已经成了一个幌子，将原本不得见光的情色地下产业链打通了在“地上”的出口。

全国“扫黄打非”办公室指出：“经监管部门核实，多个网络平台上存在以ASMR形式传播低俗甚至淫秽色情的问题。从目前掌握的情况看，部分平台审核松懈，使得相当数量的具有强烈性暗示的音视频、图片打着ASMR幌子传播低俗甚至淫秽色情内容。”

我国法律法规对传播淫秽色情声讯的行为有明确规定，对于定性为淫秽的声讯，依法可追究平台的行政责任；问题严重涉嫌刑事犯罪的，依法可追究其刑事责任。

直播平台才是“伪ASMR”重灾区

6月7日，新京报对“ASMR直播涉黄”一事做了一次集中报道，随后舆论发酵，全国“扫黄打非办”介入，约谈网易云音乐、百度网盘、B站、猫耳FM、蜻蜓FM等多家网站负责人。

实际上，除了网易云音乐、B站，猫耳FM等平台，包括虎牙、斗鱼等几乎所有的直播平台都存在“伪ASMR”的涉黄直播内容。

截至下午6点，镜像娱乐（ID：jingxiangyule）发现，在猫耳FM中搜索“ASMR”，仍有大量大尺度内容在线，其中播放量最多的已达到30万次以上。

在此次未被约谈的腾讯音乐上搜索“ASMR”，也可以看到不少疑似软色情的内容。

实际上，“扫黄打非办”直接点名的几个平台并非伪ASMR盛行的源头，此类内容在直播平台的活跃程度更甚。

伪ASMR主播一般着装裸露、性感，除了常见的ASMR助眠类的“杂音”，主播更常用的是以挑逗性的语言刺激听众感官。

其中，虎牙旗下主播“轩子巨2兔”有着“ASMR第一女神”之称，但目前，虎牙平台搜索“ASMR”词条显示：无法找到相关内容。

此前，斗鱼平台已就“ASMR涉黄”问题发布公告规定：“严禁低俗大尺度或色情擦边嫌疑的行为”、“严禁主播进行带有性暗示的抚摸、舔咬等动作”等。若主播违规，将根据情节严重程度扣除相应分值。

B站对于ASMR也有严格的内容规范，包括“禁止低俗、挑逗方式表演ASMR”、“禁止使用易引起低俗互动的道具表演ASMR”等，如观众发现主播利用ASMR直播表演低俗、擦边内容，一经举报核实将封禁直播房间60天，严重违规将永久封禁直播间。

但是，直播平台对主播“一言一行”的监控难度之大可以想见，即便加上用户举报，也很难从根本上杜绝此类问题。

“伪ASMR”背后的灰色产业链

ASMR传入国内至今不足5年，很多人对这个概念尚且陌生。真正意义上的ASMR研究的是声音，与主播的颜值、身材等没有任何关系。ASMR主要是借助立体化的声音来帮助人舒缓情绪、更快地进入睡眠，医疗方面甚至也在研究ASMR的价值。

然而，ASMR被引入国内后，开始了野蛮生长。随着直播的崛起，国内ASMR的内容开始加速畸形化，并迅速形成一条寄生于直播、QQ群、百度网盘之间的灰色产业链。ASMR打起了直播的擦边球，内容也越来越软色情化。

正如上文所言，直播平台才是“伪ASMR”内容的重灾区，同时也是此类内容变现速度最快的场所。

在一些直播过程中，主播利用挑逗性的声音、动作将观众吸引过来之后，直播时几乎一直挂着的QQ群、微信群号码就会迅速起作用。

据新京报记者调查，一旦有观众加群，引导性的付费服务就会出现：“刷10个卡10个视频”、“1个飞机20个视频”、“1个火箭40个视频”。其中卡、飞机、火箭在直播平台对应的价格分别为60元、100元、500元。

镜像娱乐（ID：jingxiangyule）通过在QQ搜索“ASMR”也能找到大量相关QQ群，其中不乏付费群，还有不少与直播平台相关联。

进群后，群内文件有大量直播中的“伪ASMR”涉黄视频、音频。有的群内资源需要另外付费，有的群则为免费分享（大多在进群时有过一次付费，金额不大，在20元以下）。

通过直播刷礼物，或者直接在QQ上完成付费后，“伪ASMR”视频、音频的获取方式多为百度网盘，此次“扫黄打非办”约谈名单中也包括百度网盘。

图片来源：《新京报》

在这条灰色产业链的背后，隐藏着情色内容的巨大获利空间。

以虎牙的主播“轩子巨2兔”为例。目前，轩子在虎牙平台的粉丝量为172万。据了解，轩子之前曾熊猫和斗鱼两家做过主播，后来被虎牙以300万的签约费挖过来，成为虎牙的一员。

除了不菲的签约费，每晚的礼物打赏收入同样可观。从轩子的周贡榜贡献来看，最近7天内，轩子收到的打赏前十位累计30118.1元。按照与平台5：5分的比例，月收入至少在6万以上。

另外，轩子的付费“大秀”按每小时 50 元、平均每场观看人数 500 人、每月 20 小时，同样按5：5的分配比例计算，每月分成在25万左右。再加上6万的礼物分成，轩子每月收入至少在30万以上。

与轩子直播内容类似，B站的主播CC酱每天直播三个小时，其中两个小时直播ASMR。曾在一天晚上就收到将近10万块钱的礼物。

无论是1晚10万，1月30万，还是签约300万，在高额的利益面前，不断有人突破道德和法律的底线，走上这条产业链。

实际上，国内也有一部分主播在坚持做真正的ASMR，但在国内“伪ASMR”如此猖獗的情况下，真正的ASMR的生存空间被一再打压，而“伪ASMR”利用软色情的天然优势迅速抢占市场。野蛮生长下的“伪ASMR”不仅突破了道德，也触及了法律，尤其对未成年人的负面影响更甚，必须为此付出代价。

全国“扫黄打非”办公室也强调：“ASMR内容存在的问题，将纳入“净网2018”专项行动进行严厉整治。同时，执法部门将大力查办典型案件，追究违法违规者责任。各企业清理涉色情低俗ASMR情况要及时在平台公示，形成政府、企业联手打击不良内容的合力和声势。”

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