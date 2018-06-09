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除了拼多多 还有5家企业被扫黄打非办盯上了

除了拼多多 还有5家企业被扫黄打非办盯上了
2018年06月09日 13:04 中国企业家
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ASMR视频制作过程。来源：视觉中国ASMR视频制作过程。来源：视觉中国

　　被约谈、整改的企业，很难撕下“低俗”的标签。

　　综合编辑 | 武昭含

　　6月8日，全国“扫黄打非”办公室约谈网易云音乐、百度网盘、B站、猫耳FM、蜻蜓FM等多家网站负责人，要求各平台大力清理涉色情低俗问题的ASMR（“自发性知觉经络反应”主要产品为声音内容，用于放松、助眠）内容，加强对相关内容的监管和审核。

　　“ASMR”也叫“颅内高潮”，国外神经科学家实验的结果显示，ASMR或许确实能减轻一些人的紧张和失眠症状。不过，ASMR传入中国后，不少都加入了暧昧、色情的元素。

　　全国“扫黄打非”办公室指出，

　　经监管部门核实，多个网络平台上存在以ASMR形式传播低俗甚至淫秽色情的问题。从目前掌握的情况看，部分平台审核松懈，使得相当数量的具有强烈性暗示的音视频、图片打着ASMR幌子传播低俗甚至淫秽色情内容。我国法律法规对淫秽色情声讯的认定有着明确规定，对于定性为淫秽的声讯，依法可追究平台的行政责任；问题严重涉嫌刑事犯罪的，追究其刑事责任。

　　据新京报6月7日报道，尽管此前斗鱼、B站、荔枝FM、虎牙等平台都发布了监管措施，禁止打擦边球的情色ASMR，但仍有主播将流量导到微信、QQ等更为私密的渠道，出售“主播福利视频”，还有一些ASMR网站甚至直接出售大尺度ASMR视频。

　　对此，斗鱼回应称，此前已发布公告规定“严禁低俗大尺度或色情擦边嫌疑的行为”、“严禁主播进行带有性暗示的抚摸、舔咬等动作”等，若主播违规，将根据情节严重程度扣除相应分值。但目前，平台监管的难点在于处理尺度的把控。

　　B站表示，对于ASMR，有严格的内容规范，包括“禁止低俗、挑逗方式表演ASMR”、“禁止使用易引起低俗互动的道具表演ASMR”等，如观众发现主播利用ASMR直播表演低俗、擦边内容，一经举报核实将封禁直播房间60天，严重违规将永久封禁直播间。

　　全国“扫黄打非”办公室强调，

　　ASMR内容存在的问题，将纳入“净网2018”专项行动进行严厉整治。ASMR受众群体很大一部分是青少年，各互联网企业要切实履行主体责任，加大清理和整改力度，严格内容审核机制，建立未成年人保护体系，过滤有可能对未成人造成伤害的内容。同时，执法部门将大力查办典型案件，追究违法违规者责任。各企业清理涉色情低俗ASMR情况要及时在平台公示，形成政府、企业联手打击不良内容的合力和声势。

　　除了网站，“扫黄打非”办还“盯上”了拼多多

　　除了因涉及色情低俗问题而被约谈的网易云音乐、百度网盘、B站、猫耳FM、蜻蜓FM等多家网站外，“扫黄打非办”还盯上了“三亿人都在拼”的电商黑马拼多多。

　　6月6日，法制晚报报道，拼多多平台上出现了不少涉黄、涉暴力且涉违法的商品，包括开刃刀、伪基站设备、摩托车车牌及幼女面容的充气娃娃等。

　　让扫黄打非办盯上的，是打出“幼女”噱头的充气娃娃商品。有成人用品店商家以“幼女”作为噱头贩卖成人娃娃，其中很多娃娃商品还用了女童的面孔。同时，还有商家销售“催情水”，据说系统还会以此推荐“迷幻剂”“失身酒”等相关关键词。在以“成人娃娃”为关键词搜索出来的列表中，还有不少用女明星的名字来做宣传的商品。

　　6月6日晚间，拼多多在官方微博上紧急回应，称拼多多高度重视、紧急排查，并启动了全面、系统的清理，关闭涉事店铺，下架违规商品。

　　6月8日上午，全国“扫黄打非”办公室官方微博表示：近日，根据群众举报和媒体报道，全国“扫黄打非”办公室对“拼多多”平台涉嫌违法违规问题进行了深入核查，相关线索已移交有关地方进行查处。全国“扫黄打非”办公室将持续对案件查处情况予以关注。

　　这些企业也曾因情色、低俗问题被约谈

　　此次被“扫黄打非”办公室的约谈的网站，最主要的原因在于，平台审核松懈，打着ASMR的幌子传播低俗色情内容，除去这次被约谈的网站，还有一些平台也曾因低俗、色情而被约谈，甚至很难撕下“低俗”的标签。

　　2017年，今日头条因违规操作被多次约谈，2017年4月，今日头条被央视点名，原因是推送涉黄内容：今日头条旗下的火山直播，内容涉及大量穿着暴露的女主播，通过低俗不堪的表演吸引用户观看。2017年12月，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，约谈了今日头条负责人，责令其立即停止“传播色情低俗信息、违规转载新闻、标题党问题突出”等违法违规行为。

　　当时，今日头条手机客户端“推荐”“热点”“社会”“图片”“问答”“财经”等6个频道自2017年12月29日18时至12月30日18时被暂停更新24小时，其中以“问答”频道最为关键。

　　2018年3月底，有媒体曝光快手和今日头条旗下火山小视频等短视频平台上，存在大量“低龄妈妈”走红的视频，从而引发大量的关注和讨论，这件事也被央视点名批评。

　　快手先后发布了三则整改信息。第一则是快手CEO宿华的反思和道歉，后两则是具体的整改声明。火山小视频也发表了道歉声明。

　　4月4日，快手和火山小视频两家平台因低俗、暴力、血腥、色情等问题被广电总局约谈。国家广播电视总局约谈要求两家网站全面清查库存节目，对网站上的要立即下线。4月5日，快手和火山小视频app已在安卓系统下架，恢复上架时间尚不清楚。

　　因涉传播未成年人低俗不良信息，国家网信办于6月1日会同广电总局、文化和旅游部、属地网信办依法依规联合约谈“美拍”相关负责人，提出严肃批评，责令全面整改。

　　6月2日下午，美图公司创始人兼CEO吴欣鸿公开发布题为《积极整改，共建清朗网络》的致歉信，表示完全接受处罚，进行全面彻底整改，切实履行企业主体责任，承诺暂停有关算法推荐功能，下线“校园”频道，停止更新“热门”频道30天、“直播”频道15天。

　　目前来看，快手、火山小视频、美拍等短视频平台都被相关部门不止一次地约谈、整改，整改内容基本上都是未成年人保护，以及下架低俗短视频，这对整个直播短视频行业无疑会起到敲山震风险虎的作用，业内人士认为这或许会带来一次大的行业洗牌。

　　参考资料：

　　《部分ASMR直播涉色情，斗鱼、B站等平台称将监管》，（新京报）

　　《网易云、B站等网站被约谈！矛头直指这个“软色情”泛滥的行业》，每日经济新闻

　　《你们都在拼的拼多多，拼出了个“黄暴”商品》，虎嗅APP

　　《全国“扫黄打非”办约谈多家网站要求大力清理涉色情低俗问题ASMR内容》，“扫黄打非”

　　《短视频遭遇强寒流，美拍被约谈，为何众多巨头仍入场？》，证券时报

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