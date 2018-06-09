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互喷群别乱加 微信表态直接封号封群

互喷群别乱加 微信表态直接封号封群
2018年06月09日 11:54 央视新闻
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　　原标题：微信表态：直接封号封群！刷屏朋友圈的“互喷群"别乱加！

　　“那个，我是新来的，请问是直接骂还是走程序？”本周，朋友圈里突然冒出许多求拉入“对骂群”的信息，究竟该如何处理？微信官方做出回应。

　　这两天，一个奇葩的东西

　　在微信里面悄悄的火了起来，

　　那就是——互骂对喷群。

　　还没加入“互喷群”的网友们还很着急，四处打听。

　　这种互喷对骂群，最开始来源于骑士和勇士在6月7号的一场比赛，在这场比赛中，骑士又输了，并且0：3大比分落后。骑士的粉丝激动了起来，开始发表自己对比赛的看法，有些看法让勇士的球迷不爽，两者就互相怼起来了。

　　之后便一发不可收拾：甚至还出现了不吃香菜不吃葱对骂群！

　　事情发展到这个阶段，

　　已经不是互怼那么简单了！

　　有些群里开始出现了

　　谩骂、地域歧视等不文明行为

　　甚至色情、赌博等不良信息。

　　不过，这种群存在没多久就要“凉凉”了，

　　8日，微信终于出手了！

　　微信整治互骂对喷群：明确存在整体恶意的将封群处理！

　　8日，微信安全中心公众号发布了一篇文章《关于微信群内文明对话、理性表达的规范与建议》，明确表示将对存在违规行为的帐号或群进行处理。

　　以下为微信安全中心发布的全文：

　　我们收到用户投诉举报：有部分以“xx对骂群”为名的微信群内，存在谩骂、地域歧视等不文明行为甚至色情、赌博等不良信息，相关行为不仅违反《微信个人帐号使用规范》，也影响到用户在微信群聊内的正常交流。对此，我们将根据用户投诉提交证据进行核实，如举报内容存在违规，将立即处理。

　　用户如发现所在微信群存在违规行为，也欢迎投诉举报。【投诉方式】：在群聊天页面点击右上角“...” → 点击“投诉” → 选择违规类型 → 勾选聊天证据并提交 ，来完成群违规行为投诉。

　　微信团队会根据用户提交的证据材料进行核实确认，并根据《微信个人帐号使用规范》对存在违规行为的帐号或群进行处理：对个人帐号，将会进行包括但不限于封停功能、限制登录处理 ；对微信群明确存在整体恶意的，将会实施限制群功能（封群）处理。

　　我们支持用户在微信内的合理自由表达，但也提醒并建议大家进行文明对话、理性沟通。微信群建立者、管理者也应当对微信群进行有效管理，我们呼吁并提醒广大用户自觉规范群组使用行为，构建文明有序的网络群体空间。

　　对此，很多网友表示支持：

　　不光是侮辱对骂，这9种消息千万别发！

　　去年9月，国家互联网信息办公室印发《互联网群组信息服务管理规定》，并将于10月8日起正式施行。

　　《规定》要求，互联网群组建立者、管理者应当履行群组管理责任，即“谁建群谁负责”“谁管理谁负责”，规范群组网络行为和信息发布，群组成员在参与群组信息交流时，应当遵守相关法律法规，文明互动、理性表达。

　　公安提醒:

　　这些内容不要发

　　政治敏感话题不发

　　不信谣不传谣

　　所谓的内部资料不发

　　涉黄、涉毒、涉爆等不发

　　有关港澳台新闻在官方网站未发布前不发

　　军事资料不发

　　有关涉及国家机密文件不发

　　来源不明的疑似伪造的黑警辱警的小视频不发

　　其他违反相关法律法规的信息不发

　　据了解，已经有人因此被拘留甚至获罪。

　　然而，互骂群刚开始整治

　　新的事物又出现了...

　　这...

　　最后还是呼吁大家一句

　　无论在什么群，

　　都请理性发言...

微信互喷封群
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