“知识付费”是技校 接着知乎想办一座“我的大学”

原标题：上半场“知识付费”是开技校，下半场知乎想办一座“我的大学”

知识比过去更像知识了。

知识付费不是伪需求，也不是令人功利性地逃避真正的学习和读书的偷懒工具，知乎试图证明这一点。

为此，他们将知乎的“知识市场”升级成了“知乎大学”。仅从字面上理解，“大学”是一个比“市场”更严肃、认真地对待知识的地方，也更在乎知识学习的个体独立性和自主性。

这是知乎对知识付费的一次改造。

从“市场”到“大学”的升级，基于知乎知识产品的储备：知乎平台上的知识服务产品已经超过了 15000 个，整体付费人次超过 600 万。伴随着升级为“大学”，每天使用知乎大学的用户有100万人次。

它在撬动知识付费市场整体的一次升级，也是一次针对有知阶层和爱知阶层的整体消费升级。

“我的大学”

从“知识市场”变成“知乎大学”，除了增加了视频课程和部分会员权益的调整之外，最大的变化是把知识体系化，形成了“课程+书+训练营”的一套完整产品矩阵。

这也是人们在学院式的学术训练环境中，必不可少的几个模块：课堂学习、指定书目阅读、课后讨论和作业。

课程体系包括了 知乎Live 和2017年底新推出的“知乎私家课”，有音频也有视频，有适合碎片化学习的单期课程，也有需要坐下来静心花时间学习的系列课程。书的体系包括和电子书、有声书，还包括2018年初上线的、旨在帮助用户拆解、分析和导读一本书的“知乎读书会”。训练营体系则是一种轻型的培训服务，相对于以往的课程更有深度。

知乎副总裁张荣乐发布“知乎大学”

这种变化其实不是知乎独有的。

2018年，为了抗拒知识付费产品“水化”、过度工具化和价格战的趋势，各家知识付费平台都在探索课程体系化综合化的趋势。2 月，基于问答的知识付费产品“分答”升级成“在行一点”，也发布了“讲+课+班”的体系。“得到”在听书和专栏之外有了精品课和大师课，喜马拉雅也有了直播微课、大师课和云端书屋。

情况发生了变化：早期的知识付费，各家平台的形式不尽相同——得到是付费专栏，知乎 live 是直播互动，分答是付费咨询，樊登读书会是付费精读，而在行是线下约见。在短短两年之后，知识付费产品的形式多元化，逐渐向趋同的综合化演进。

这就是所谓的知识付费领域的“大学”形态——不同的学习周期、学习形式和学习内容给了用户更多选择，这颇符合现代大学的办学理念，加上互联网的产品形态，知乎在做的其实是“我的大学”，但这还不是“大学”的全部。

从“技校思维”到“大学精神”

根据知乎官方的说法，升级之后的“知乎大学”，在内容上将更加全面和规范，涵盖通识知识、专业技能和兴趣爱好三个方面，形式上则增添了视频等富媒体形态。

更值得注意的，是知乎知识服务提供者的身份变化，和他们所提供知识的深度。

在这些方面，知识付费似乎确实在经历一场从“中学”向“大学”的变化——无论是“盐”系列电子书还是最初的知乎 live，其内容提供方大部分都是知乎用户，这些用户大多是某些领域的业界精英，但绝大多数不是学术或教育工作者。他们提供的知识能帮用户快速解决问题，但难成体系。

而之后上线的“私家课”，内容提供者则更像是某些领域的权威甚至“大师”级人物。学者李银河、付杰，作家马家辉、毕飞宇、格非，大学教授田艺苗、邵彦……他们讲的知识大多没那么实用，也很难快速缓解用户的焦虑，相比于具体技能和方法的传授，他们提供的更多是观点和洞见。

知乎的部分私家课

今年上线的“知乎·读书会”也和以往的有声书、书籍解读产品不太一样。“领读人”里有梁小民、巴曙松、马家辉、李银河、李淼这样的专家学者，内容上也不是把一本书缩略成十几分钟的“拆书”读法，让读者快速了解内容，然后放弃读书。而更像是“书评”——领读者会告诉你读这本书的背景知识、创作角度和一些解读观点，但书里具体讲了什么，还需要你自己去读一读。

这种倾向其实也不是只在知乎一个平台出现了。毕飞宇和邵彦同样出现在豆瓣时间平台，上面的课程看起来更不注重“实用价值”：戴锦华的电影课、北岛的诗歌课、白先勇讲《红楼梦》、杨照讲《史记》、胡德夫讲台湾民谣……

“听书”类知识付费产品的内容也在悄悄发生着变化。今年年初，“得到”的“每天听本书”栏目上线了朱伟解读莫言六本小说的内容。这部分内容虽然在形式上和栏目其他内容相似，但曾经在《人民文学》担任过莫言小说编辑的朱伟所讲的内容，却主要是他关于莫言小说的一些观点，并没有代替读者去阅读这几本小说。

过去是鼓励你“听书”就不必读书，是强调事实不强调思考，是强调工具化和“有用”而不强调知识本身的价值。现在，知乎和豆瓣时间开始强调知识的完整性，强调思考方式的开发和引导，鼓励用户听完课自己认真读书，独立地读书——这就真的有点像是大学在做的事情了。

从技校思维到大学精神，对互联网上的知识产品来说，从产品形态到运营上，都是一次升级，这是毋庸置疑的。

从卖产品到卖服务

对知识产品这门生意来说，升级为“大学”，也意味着卖的东西变了——从散装零售知识本身到一整套知识服务。其中，如何引导用户更加主动参与到课程学习，如何促进教师和学生、学生和学生之间的互动，是知识服务正在解决的新问题。