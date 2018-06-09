新浪科技> 互联网 > 正文

“知识付费”是技校 接着知乎想办一座“我的大学”

“知识付费”是技校 接着知乎想办一座“我的大学”
2018年06月09日 11:57 PingWest
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：上半场“知识付费”是开技校，下半场知乎想办一座“我的大学”

　　知识比过去更像知识了。

　　知识付费不是伪需求，也不是令人功利性地逃避真正的学习和读书的偷懒工具，知乎试图证明这一点。

　　为此，他们将知乎的“知识市场”升级成了“知乎大学”。仅从字面上理解，“大学”是一个比“市场”更严肃、认真地对待知识的地方，也更在乎知识学习的个体独立性和自主性。

　　这是知乎对知识付费的一次改造。

　　从“市场”到“大学”的升级，基于知乎知识产品的储备：知乎平台上的知识服务产品已经超过了 15000 个，整体付费人次超过 600 万。伴随着升级为“大学”，每天使用知乎大学的用户有100万人次。

　　它在撬动知识付费市场整体的一次升级，也是一次针对有知阶层和爱知阶层的整体消费升级。

　　“我的大学”

　　从“知识市场”变成“知乎大学”，除了增加了视频课程和部分会员权益的调整之外，最大的变化是把知识体系化，形成了“课程+书+训练营”的一套完整产品矩阵。

　　这也是人们在学院式的学术训练环境中，必不可少的几个模块：课堂学习、指定书目阅读、课后讨论和作业。

　　课程体系包括了 知乎Live 和2017年底新推出的“知乎私家课”，有音频也有视频，有适合碎片化学习的单期课程，也有需要坐下来静心花时间学习的系列课程。书的体系包括和电子书、有声书，还包括2018年初上线的、旨在帮助用户拆解、分析和导读一本书的“知乎读书会”。训练营体系则是一种轻型的培训服务，相对于以往的课程更有深度。

知乎副总裁张荣乐发布“知乎大学”知乎副总裁张荣乐发布“知乎大学”

　　这种变化其实不是知乎独有的。

　　2018年，为了抗拒知识付费产品“水化”、过度工具化和价格战的趋势，各家知识付费平台都在探索课程体系化综合化的趋势。2 月，基于问答的知识付费产品“分答”升级成“在行一点”，也发布了“讲+课+班”的体系。“得到”在听书和专栏之外有了精品课和大师课，喜马拉雅也有了直播微课、大师课和云端书屋。

　　情况发生了变化：早期的知识付费，各家平台的形式不尽相同——得到是付费专栏，知乎 live 是直播互动，分答是付费咨询，樊登读书会是付费精读，而在行是线下约见。在短短两年之后，知识付费产品的形式多元化，逐渐向趋同的综合化演进。

　　这就是所谓的知识付费领域的“大学”形态——不同的学习周期、学习形式和学习内容给了用户更多选择，这颇符合现代大学的办学理念，加上互联网的产品形态，知乎在做的其实是“我的大学”，但这还不是“大学”的全部。

　　从“技校思维”到“大学精神”

　　根据知乎官方的说法，升级之后的“知乎大学”，在内容上将更加全面和规范，涵盖通识知识、专业技能和兴趣爱好三个方面，形式上则增添了视频等富媒体形态。

　　更值得注意的，是知乎知识服务提供者的身份变化，和他们所提供知识的深度。

　　在这些方面，知识付费似乎确实在经历一场从“中学”向“大学”的变化——无论是“盐”系列电子书还是最初的知乎 live，其内容提供方大部分都是知乎用户，这些用户大多是某些领域的业界精英，但绝大多数不是学术或教育工作者。他们提供的知识能帮用户快速解决问题，但难成体系。

　　而之后上线的“私家课”，内容提供者则更像是某些领域的权威甚至“大师”级人物。学者李银河、付杰，作家马家辉、毕飞宇、格非，大学教授田艺苗、邵彦……他们讲的知识大多没那么实用，也很难快速缓解用户的焦虑，相比于具体技能和方法的传授，他们提供的更多是观点和洞见。

知乎的部分私家课知乎的部分私家课

　　今年上线的“知乎·读书会”也和以往的有声书、书籍解读产品不太一样。“领读人”里有梁小民、巴曙松、马家辉、李银河、李淼这样的专家学者，内容上也不是把一本书缩略成十几分钟的“拆书”读法，让读者快速了解内容，然后放弃读书。而更像是“书评”——领读者会告诉你读这本书的背景知识、创作角度和一些解读观点，但书里具体讲了什么，还需要你自己去读一读。

　　这种倾向其实也不是只在知乎一个平台出现了。毕飞宇和邵彦同样出现在豆瓣时间平台，上面的课程看起来更不注重“实用价值”：戴锦华的电影课、北岛的诗歌课、白先勇讲《红楼梦》、杨照讲《史记》、胡德夫讲台湾民谣……

　　“听书”类知识付费产品的内容也在悄悄发生着变化。今年年初，“得到”的“每天听本书”栏目上线了朱伟解读莫言六本小说的内容。这部分内容虽然在形式上和栏目其他内容相似，但曾经在《人民文学》担任过莫言小说编辑的朱伟所讲的内容，却主要是他关于莫言小说的一些观点，并没有代替读者去阅读这几本小说。

　　过去是鼓励你“听书”就不必读书，是强调事实不强调思考，是强调工具化和“有用”而不强调知识本身的价值。现在，知乎和豆瓣时间开始强调知识的完整性，强调思考方式的开发和引导，鼓励用户听完课自己认真读书，独立地读书——这就真的有点像是大学在做的事情了。

　　从技校思维到大学精神，对互联网上的知识产品来说，从产品形态到运营上，都是一次升级，这是毋庸置疑的。

　　从卖产品到卖服务

　　对知识产品这门生意来说，升级为“大学”，也意味着卖的东西变了——从散装零售知识本身到一整套知识服务。其中，如何引导用户更加主动参与到课程学习，如何促进教师和学生、学生和学生之间的互动，是知识服务正在解决的新问题。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有