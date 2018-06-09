中民投董事局主席到访阿里 与马云畅谈区块链等话题

原标题：董文标主席率队到访阿里巴巴 与马云互动交流

来源：中民投官微

6月5日，中民投董事局主席董文标带领亚洲金融合作联盟30余家金融机构、25位董事长，以及中民投部分高管到访阿里巴巴集团，并与阿里巴巴集团董事局主席马云互动交流。

阿里巴巴集团董事局主席马云对董主席一行的来访表示“非常兴奋”。马云表示阿里巴巴既不是一个物流公司，也不是一家金融企业，而是一家技术企业。“虽然这几年，支付宝对金融产生了冲击，但从未想过要颠覆金融机构。支付宝做的是毛细血管，金融机构做的是动脉系统。对于金融机构的冲击、变革，更多是希望成为促进社会进步的创新力量。”

马云赠送董文标主席纪念礼物

阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云总裁胡晓明，蚂蚁金服集团副总裁、网商银行行长黄浩，阿里钉钉CEO陈航分别介绍了阿里云、蚂蚁金服和钉钉的发展情况，并表示非常愿意开放合作，包括与亚洲金融合作联盟成立科技联盟，共同推进创新科技的应用。

马云还就乡村振兴、区块链等话题与到访的中民投高管进行了交流。他表示对乡村的兴趣非常大，只有农村进步了，中国的社会才真正进步；另外阿里目前重点投入的三大核心技术，一是以大数据人工智能为主的技术，另外两项是区块链技术和物联网技术。他认为，区块链技术加上互联网金融，今后才有可能打造21世纪数据时代、信息时代的金融体系和标准。

董文标主席表示，阿里分享的理念、追求和技术给人留下了深刻的印象。董文标主席指出，近年来，金融行业对互联网的态度经历了三个阶段的转变，第一个阶段是“不屑一顾”，第二个阶段是“敬仰”，第三个阶段是“改变”，“这一次来访阿里巴巴，亚洲金融联盟成员单位的董事长们都非常感兴趣，这说明大家都是想改变的。”

董文标主席表示，此次访问和座谈收获很大，希望双方今后加强交流；中民投刚刚成立三年多，今后与阿里巴巴开展合作将会很有意义。

在到访阿里巴巴前，董文标主席特别指出，中民投具有海纳百川的包容性，能够吸引并融合各界优秀精英共同发展，在当今快速变革的大时代，中民投一定要发挥民营企业“灵活、效率”这两大优势，一定要敢于尝试和创新。董文标主席特别强调，希望年轻人大胆实干、不断创新，努力顺应趋势、敢于屹立潮头，与中民投一起，奋力创造人生的壮丽事业。

自成立之初，中民投就始终从产业、模式、机制、布局等方面不断探索，推动创新。中国已经从“世界工厂”转变为全世界无与伦比的“创新试验场”和新兴商业模式大规模商业化的优质市场。这一切，都需要中民投这样一家以推动转型升级和产业成长为使命的创新力量。

为了寻求可持续的、长期的回报，中民投关注创新驱动的战略新兴产业及消费升级产业。目前，投资领域已涵盖新能源、装配式建筑、通航、大健康等产业和融资租赁、保险、资管、VC/PE等金融服务业。未来，中民投将紧贴社区、深入乡村，根据产业发展的痛点和需求，整合公司布局的多元产业，打造新业态。

中民投股东、和润集团董事局主席虞松波，中民投顾问段青山，执行总裁吕本献，董事局秘书钟吉鹏，副总裁徐昭、王团维，中民投租赁董事长王蓉，哈尔滨银行董事长郭志文、苏州银行董事长王兰凤等亚联盟代表出席了本次访问交流活动。