ofo、Uber入局共享滑板车 单车大战将在旧金山重演？

文|光谱

一股全新的出行浪潮正在席卷湾区。

那就是（共享）电动滑板车。

从旧金山到圣何塞，从伯克利到奥克兰，甚至远到南加的圣塔莫妮卡，电动滑板车已经进驻了每一条大街小巷。

一推即倒的它们，靠在花坛和自行车架上，用高音量的警报声吸引着你的注意力。

你对它们挤占道路深恶痛绝，但午饭那家参观门口没车位，每天从Caltrain走到公司已经磨破了脚……

一元就走的电动滑板车，实在吸引力不小。

于是，你决定去超市买个最便宜的头盔，在手机app上充点钱。终于，你也成为湾区滑板一族了。

如果Caltrain、BART和共享汽车解决了交通中的大部分问题的话，那么电动滑板车就像当年的共享单车一样，是来解决“最后一公里”的。

然而在地势起伏的旧金山，并不是所有人都能把自行车蹬上山，还不湿衬衫、不花妆。况且，蹬车多累，踩着滑板车飘过MarketSt.，多潇洒啊。

对于过去每天要在市内开车、走路的人士，共享电动滑板车确实是个不错的主意。不用自己充电，如果不是天天骑的话，一年车费也不到一台电动滑板车的零售价。

目前，旧金山湾区一共有三家公司正在做这门共享生意：Bird、SPIN和Lime。其中Bird只做电动滑板车，后两家则是照搬的国内摩拜和ofo，最一开始做的也是共享单车。

肉眼观察，这三家公司在湾区目前实力相当，没有哪家公司的车特别多，跟摩拜和ofo前几年势均力敌的感觉差不多。不过，局势很快就要变化了……

通过旧金山市府信息公开，硅星人发现在这场电动滑板车战争中，中国共享单车独角兽ofo、美国手机叫车巨头Uber和Lyft都已杀进战场。

截至美国时间6月7日，电动滑板车运营牌照申请的截止日，向旧金山市府提交了申请的公司如下：（先后顺序）

Bird、Spin、Lime、ofo、Scoot、Skip(Waybots)、Lyft、Razor、Hopr(Cyclehop)、USSCooter、Jump、Ridecell

其中，Jump为Uber在今年4月为入局共享单车/滑板车而收购的公司。

电动滑板车成为新风口的故事大概是这样的：

投资方和创业公司都觉得，中美两国之前共享出行公司太火了。如果有新的机会，都觉得越早推、推的越猛，成功的机会越大。

然而共享单车市场在美国并不大，除了比较早的城市单车，也已经被不少本地独角兽和中国出海公司占领了，没有太多想象空间。

那么在单车和汽车之间，还有哪些交通方式呢？摩托车市场也太小，而且需要专门驾照监管太严。很自然的，滑板车，特别是电助力滑板车，成为了巨资豪赌的新一个共享经济形式。

短短几个月的时间里，旧金山和湾区各地的街头出现了大量电动滑板车。紧接着发生的事情任何人都可以猜到：由于推的太猛，运营、合规跟不上，滑板车停在马路上影响了车辆交通，停在人行道上抢走了行人的路权，在给一部分人提供方便的同时，反而给更多市民带来了更大的安全隐患。

就像之前的共享单车，这些共享滑板车公司在发展自己的同时，忽视了社会责任，引起了很多市民的反感。如果说一开始乱停乱放是用户没意识的话，后来很多对电动滑板车的破坏已经变成一些人的主动行为了……

你可能认为旧金山是世界科技创新之都，硅谷的核心城市……其实市府对付起来这些科技公司也是毫不手软的。

提前预警一段时间后，在今年5月底，旧金山交通局直接一纸禁令，要求上述共享滑板车公司（主要是SPIN、Bird和Lime三家）在6月4日之前从市区街道上撤走所有的电动滑板车，直到另有安排。

不撤走的电动车悉数拖走，市政府将对公司处以每车/天$100的罚款。

当然，这也不意味着共享电动滑板车就这么死了。交通局也表示，如果车想要上路和停在人行道上，科技公司必须在6月7日之前提交牌照申请，过期不候。SPIN、Bird和Lime都提交了申请。

如果Uber和Lyft这两家共享汽车公司，从创办以来到现在获得了什么最重要的经验，那应该是：别在监管部门头上造次……

回想四、五年前，Uber和Lyft跟今天的滑板车公司没什么不同，都是利用政府还没反应过来的时间差野蛮生长。然而监管只会迟到，不会永远缺位。没过多久，手机叫车软件在全世界的各个地方，遭遇了不同级别监管单位，以规范市场、保护乘客、保护出租车行业等为理由发起的制裁。

这些共享汽车公司，看到电动滑板车成为下一个风口，没有想法是不可能的。不过和那些创业公司相比，成熟的出行巨头会更加稳妥地行事。他们跟旧金山、加州，乃至全世界的交通部门都有打过交道，想要入场的话，等待政府开始接受牌照申请再行动，无疑是风险最低的。

今年4月，Uber收购了一家名叫Jump的共享（电）单车公司，显露出拓展汽车之外共享业务的野心。而据科技媒体TheInformation报道，在旧金山交通局正式对电动滑板车公司发出通牒之前，Lyft也通过咨询公司跟交通局进行了接洽，希望了解牌照申请事宜。

至于ofo，之前业界盛传小黄车要“黄”……电动滑板车能成为这头独角兽下一个增长点，也说不定呢。

跟这些成熟公司相比，创业公司还是要学一个啊。

然而想拿下牌照并不容易，因为交通局对持牌者的要求极高：

1）对用户进行教育，确保他们掌握车的使用方法

2）必须上保险（语言比较模糊，不确定是给公司还是给车上）

3）划定服务区域图

4）具备隐私条款，保护用户资料

5）和政府分享行程数据

6）确保低收入者也可以骑乘的方案

7）最重要的一条：解释公司将如何解决人行道行驶和停车的问题

SPIN、Bird、Lime，加上Uber和Lyft，根据已知消息，至少十二家公司申请了牌照，比交通局计划发放的牌照数量多了，谁能拿到牌照6月底见分晓。如果还有其他不知名的公司想挤进来，希望可能不大了。

在市政府下令清除之前，旧金山市内大概有2,500辆滑板车。交通局想在今年下半年把这个数量降低到1,250辆，到年底看管理试行结果，再把限额调整回2,500。目前不确定是不是每家公司也只有500的配额。

不过，上述规定仅限旧金山市辖区。在湾区的其他部分，目前对电动滑板车公司还没有像旧金山这样明确和严格的限制，对这些公司也稍微友好一点。不过说到底，电动滑板车的优势还是要在都市地区，特别是地势起伏多变的旧金山才能体现出来。

最后，扯些和政策，和创业公司没关系的事情。

上一次共享单车热潮，救活了不少徘徊在死亡边缘的老牌自行车厂家……不知道这一次，会不会让电滑板公司数钱数到手软呢？