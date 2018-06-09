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新加坡服务商甩卖小黄车？ofo:已同意支付费用正在

新加坡服务商甩卖小黄车？ofo:已同意支付费用正在
2018年06月09日 09:21 澎湃新闻
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　　6月8日晚，有网络媒体称，在新加坡当地的一个物流公司内，满仓库的ofo小黄车正在进行打折促销，价格为每辆50新币起，折合人民币约240元。

　　据该媒体报道，物流公司和ofo存在费用纠纷，因而采取甩卖其新车的行动。

　　对此，ofo方面回复澎湃新闻记者称，“ ofo与新加坡的一家货运代理/物流公司有业务往来，并已同意支付服务相关费用。鉴于ofo正在与该公司进行商讨，我们认为对方此时采取此行动过于激进。ofo在考虑诉诸法律手段的同时，也在真诚努力地避免ofo财产被出售。”

　　“在ofo看来，对方这种出售行为是不合理的，其目的是为了在双方正在进行的商讨中占据上风。”ofo方面表示，ofo期待在法庭之外解决这一问题，但同时保留其法律上的所有权利。

　　据悉，ofo于2016年底进驻新加坡。2017年3月，ofo在新加坡发布新一代变速自行车，称“结合新加坡地形特点和用户习惯在五大方面进行了升级”。生产方为老牌自行车厂商“凤凰”。彼时，ofo联合创始人于信在接受采访时表示，ofo已在新加坡投放单车数千辆，吸引用户数万，平均每辆单车可吸引至少14个用户。

　　2018年6月4日，曾有网络媒体报道称，ofo由于资金链紧张，总部已经开始大规模裁员，海外事业部也已解散。

　　对此，于信在回复中称，这是“无稽之谈”。

　　于信还提到，“ofo海外业务仅一个新加坡的营收怕是比其他某些友商全量营收都高，直接‘被裁撤’不大合适吧？（欧阳李宁）

小黄车ofo新加坡
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