艺术家购34.6万条个人信息展览被停：希望不止是违法

原标题：网购34.6万条个人信息做展览被关停 青年艺术家：希望看到的不止是违法

来源：红星新闻

4月6日，武汉美术馆，一场原计划持续25天的展览，在第三天被紧急关停，展馆关闭，现场的展品被警方封存。

这个名为《秘密》的展览主体，是青年艺术家邓玉峰从黑市上一次性购买了武汉市34.6万条的个人信息。

▲展览海报 受访者供图

这件事，牵扯出人们对个人数据、隐私的担忧以及对艺术家行为边界的探讨。湖北美术学院的张卫教授觉得这件作品产生的效果“令一座城市感到了沉思和恐慌”。

邓玉峰也被叫去协助调查，“我非常清楚我的行为已经构成违法了。”

而在他看来，整件作品，包括事件的进展、人们的反应，共同构成了一个复杂的社会实验——“希望大家通过我作品看到的不止违法。”在自己作品引发讨论一个多月后的一个下午，面对红星新闻记者，邓玉峰坐在沙发里说出这句话。

此前，《法制日报》刊载评论称：虽然办这样的展览出于善意, 并且对艺术行为按说也要采取包容态度, 但是, 任何人都不应该触碰法律 “红线”。

被关停的展览

展出内容是34.6万条个人信息

没有一般美术馆常见的宽敞明亮，《秘密》现场布置得像摄影师的暗房——近20米的长形空间，隐约的紫外线灯打在主墙上，发出隐秘而迷幻的紫光。

墙上整齐排布的A4纸上，隐形药水书写下的个人信息在紫外线下呈现出夺目的红色：刘x，武昌新街口xxx，黑色xx牌汽车，车牌号xxx，2018年3月2日13：54在xx网购买了前往南昌的高铁票……类似的个人信息，在20米长的空间里绵延，一张又一张，铺满整面墙。

《秘密》中呈现的这些内容，是艺术家邓玉峰从黑市上购买了武汉市34.6万条的个人信息，购买这些信息他总共只花费了5000多块钱。他说，希望引起人们对隐私泄露的重视和反思，从而推动相关机制的完善与改变。“个人隐私的泄露就像隐形药水下的文字一样，正常光线下看不见，而在特定的场景下触目惊心。二者有某种视觉上的共通性。”

微博 ▲《秘密》展览上展出的个人信息（局部） 图据邓玉峰

参观者在黑暗中踟蹰。他们中有的人就是这些信息的主人，被邓玉峰“邀请”来看展。邀请短信被特意设计成和骚扰短信类似的口吻：“张某，艺术家邓玉峰在黑市购买了您的个人信息，现邀请您来参观，快来观看自己的秘密吧！”

开展后，参加这次《秘密》的志愿者郑怡在角落里观察，他注意到有的人很有表达欲，有的人全程沉默，还有一位参观者在找到写有自己个人信息的那一刻爆了粗口。

此事很快引发讨论：这些隐私是如何被泄漏的？购买个人信息的行为是否构成违法？艺术家的行为边界又在哪里？

当时，武汉当地媒体也对此事进行了报道。

▲武汉当地媒体曾对此事进行报道 图据邓玉峰微博

红星新闻联系到展览关停时出警的武汉大智街派出所。接警警官向红星新闻记者确认了展览被关停的事实，但拒绝透露更多案件细节，对于艺术家是否会被追加处罚等问题，派出所未给出明确答复。

不像艺术家的邓玉峰

“想从解决的角度去理解和审视艺术”

见到邓玉峰是在他位于金盏艺术区的工作室里。朋友们喊他“邓先锋”，尽管他看上去一点也不先锋。他身上没有一丁点艺术家常见视觉符号系统中的元素——平头、没留长发；一身黑色运动装，没有文身，不戴手串或项链；没有什么肌肉，但也没有肚腩——乍一看就像刚下班的程序员。

见到他时，旁边书桌上还摆放着《伦理学与生活》、《犯罪心理学》等十几本关于人类学、心理学的丛书。朋友方上从外地回来，笑称邓准备在艺术圈里当社会学家。

邓玉峰并不反对这样的称呼，在邓玉峰看来艺术总是充当先锋前卫思潮，“人们都知道个人隐私泄露的问题，但是隐私是怎么泄露的，泄露的程度怎么样，他们并不清楚。”

▲邓玉峰 受访者供图

根据中国互联网协会发布的《中国网民权益保护调查报告2016》，仅2015年下半年至2016年上半年，因垃圾信息、诈骗信息、个人信息泄露等造成的总体经济损失就高达915亿元人民币。

“大众层面所认为的艺术是停留在美学层面的，而我想丢掉‘艺术’现有光环，回到一个人，回到社会，从解决的角度去理解和审视艺术。”邓玉峰说。

他举了一个自己的例子。

接受专业艺术训练的他自认为懂的不少，但却无法让周围的哪怕最亲近的人明白他究竟在做什么，邓玉峰父母每年也会问他艺术是什么。直到有一天，邓玉峰说，“我带着你们一起做一个艺术项目吧。”

他把家人们叫到一起。让他们每个人都交一个自己与艺术有关的作品，母亲的画，父亲的诗集，大哥拍的影集，二哥自创的大拇指毛笔字，侄女们平时的绘画作品，嫂子交了一幅做了一半的刺绣……

这些展品被邓玉峰装裱、布置，邀请家人观看，项目的名字叫《合作》。这个项目完成后，他忽然发现好像每个人都明白了艺术是什么。“这件事带给我的价值比我做出来任何作品都要大，它弥补了我和家人十几年的关系，就是艺术解决了现实层面的问题。”

▲《秘密》展览上展出的个人信息（局部） 图据邓玉峰微博

并非第一次呈现此类作品

邓玉峰谈论艺术家对公共事件的介入

而《秘密》也并非是他第一次尝试介入类似的社会问题。

2016年，他接触到一个贩卖儿童的组织，在报案后，他觉得作为艺术家，可以尝试用艺术的方式去介入，于是他发起了一个社会召集，和有时间、精力的合作者一起去营救儿童。他把这个行动的聊天记录、整个“破案”的过程，最终呈现给公众观看，便是他的艺术作品《破案小组》。

当《秘密》在互联网上引起讨论时，有些人好奇，艺术家介入公共事件和其他人介入有什么不同？

邓玉峰欣赏德国观念艺术家约瑟夫·博伊斯，他提出不区别艺术和生活的界限，人人都可以是艺术家，并且提出了“社会雕塑”的概念，其最著名的作品是曾在卡塞尔城市的街边种下7000棵橡树，一直到今天还在。

邓玉峰觉得自己有些时候也并不是一个纯粹的艺术家，“比如在《破案行动》这个作品里，从研究的角度来讲，我跟他聊天、归纳到研究内容里就已经结束了。但是作为一个有情感、有伦理道德的人，我还是做了更多的事情。”

律师解读

若有人觉得隐私被侵犯，可告艺术家

尽管在每次作品开始前都要进行法律评估，邓玉峰不时仍会游走于法律和道德的边缘。

针对此次邓玉峰的艺术作品违法一事，泰和泰律师事务所的黄春海律师在接受红星新闻采访时表示，虽然艺术家可以用“艺术追求的公共目的”来减轻处罚，但并不能掩盖购买公民个人信息属于违法行为的定性。同时，“打码”后的信息是否能指向不特定个体也有待商榷，假如有人觉得个人隐私被侵犯，也可以向邓玉峰提出民事赔偿。

而至于伦理道德层面，则更难以言说，律师指出：“比如私人调查贩卖儿童，会不会给儿童和他人带来危险，这些都是潜在的道德压力。”

对此，邓玉峰期待人们能够尝试理解和思考艺术作品的背后，“希望大家通过我作品看到的不止违法。”