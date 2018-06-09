上市前估值1500亿美元 这只独角兽究竟有啥吸引力？

与此前境内投资者主导的融资不同，本轮融资中，海外投资者成为主力军。

上证报记者从接近项目的人士处获悉，此轮大部分为美元投资，人民币融资则基本来自原有股东。除原有股东继续跟投外，本轮融资还引入了包括新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等在内新增海外战略投资者。

蚂蚁金服方面也表示，所募资金将主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入和全球顶尖人才的招募，从而提升支付宝及其合作伙伴向全球消费者和小微企业提供普惠金融服务的能力。

此外，资金也将用于培育新兴市场的本地科技人才，助力当地的数字化转型。

海外资本看重什么？

在蚂蚁金服给出的新增战投名单上，不仅出现了新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、加拿大养老基金投资公司等政府性投资机构，也有银湖投资、凯雷投资集团等全球顶尖私人股权投资公司。

参与此次交易的财务顾问团队也大多来自海外，具体包括德意志银行、花旗、中金、中信证券、摩根大通和摩根史丹利。

“海外资本想投的是行业的TOP1。”前述人士表示，综观亚洲乃至全球，最具价值的金融科技公司的数量屈指可数。“只有很少的公司能有较大的市场占有率并稳步全球扩张，因此海外投资者相信这个机会很珍贵。”

支付宝的全球化战略让投资者们看到了未来业绩的潜能。目前，支付宝已经覆盖到全球40多个国家和地区。

通过“当地合作伙伴+技术出海”的模式，蚂蚁金服助力“一带一路”沿线9个国家和地区打造出本地版的“支付宝”，面向超30亿人（将近全球近一半人口）的巨大市场空间。

在蚂蚁金服的能力输出下，印度Paytm的用户量从3年前的2300万提升到了2.5亿用户，跻身全球第三大电子钱包。同时，韩国的Kakao Pay、马来西亚的Touch ’n Go、印尼的DANA、菲律宾的GCash等也正在迅速拓展市场。

巴基斯坦当地的手机钱包

今年3月13日，挪威Telenor集团和蚂蚁金服宣布达成战略合作伙伴关系，双方将携手把巴基斯坦最大手机钱包Easy-paisa提升打造为当地版支付宝。4月26日，孟加拉国最大的移动支付公司bKash和蚂蚁金服“牵手”，打造孟加拉国版的支付宝。

阿里巴巴此前披露业绩报告显示，截至2018年3月31日，支付宝与其全球合作伙伴的年活跃用户数已达8.7亿。

“过去几年，蚂蚁金服一直在与多个国家监管部门接触了解，这也保障了未来国际合作扩张的平稳有序。”前述人士表示。

底气何来？

从2015年A轮融资时450亿美元的市场估值，到2016年B轮融资时估值600亿美元，再到如今1500亿至1600亿美元的估值，蚂蚁金服的估值在不到3年时间内增长了230%。

前述人士告诉记者，目前蚂蚁金服内部估值约在1500亿至1550亿美元之间，这意味着此轮融资约占蚂蚁金服9%股比。

根据此前巴克莱银行的计算方法，预估2019年蚂蚁金服息前税后净营业利润将达55亿美元，乘以保守的28倍市盈率，估值结果为1550亿美元左右。

对于金融科技公司来说，盈利能力是重要的估值依据。“从传统指标比如PE等来看，与国际上大型支付公司和金融科技公司比较，也基本在合理区间内。”前述人士表示。

巴克莱银行调升蚂蚁金服估值的主要原因有两方面：

一是蚂蚁在过去一年线下支付增长迅速；

二是受益于多样化的支付场景和其他金融服务的渗透，蚂蚁金服的收入来源更加丰富。

同时，消费者使用更多类别的金融服务，一体化金融服务的渗透促进ARPU（单用户平均收入）提升。

业内预期，科技将在蚂蚁金服未来发展中持续发力。从收入结构看，蚂蚁金服的收入构成中，技术服务占比从2015年的14%增长到2017年的34%。

根据预测，到2021年时，蚂蚁金服的技术服务收入将上升至总收入的65%，超过支付收入成为第一大收入项。

从人才结构看，据蚂蚁金服官方披露，截至2017年12月，公司技术岗员工占员工总数超过60%，海归技术专才超过公司总人数8%。

“科技是面向未来的核心驱动力，我们将持续强化在区块链、人工智能、安全、物联网和云计算方面的布局，用科技驱动包括金融服务业在内的现代服务业发展，并进一步打造开放的生态系统，通过技术投资和创新，在不同的国家寻找合作伙伴。”蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示。

从路透社公布的全球科技公司的最新市值排名来看，蚂蚁金服的估值已挺进全球科技公司市值排名前15名，超过高盛、大摩和从eBay分离出来的Paypal等美国多家大型金融服务公司。

机构是怎么看待蚂蚁金服的

安信证券：科技和全球化推动蚂蚁金服未来长期增长

安信证券首席分析师赵湘怀认为，蚂蚁金服价值驱动的双引擎分别是技术和全球化，技术决定深度，全球化决定广度。

当前，蚂蚁金服重点围绕“BASIC”核心技术能力进行布局，分别是Blockchain（区块链）、AI（人工智能）、Sercurity（安全）、IoT（物联网）、Cloud（金融云）。

与此同时，蚂蚁金服业务布遍全球，除了在海外为中国游客提供支付服务之外，自2015年起，蚂蚁金服先后通过战略投资和与当地合作伙伴合资等方式推出了9个本地电子钱包，这些都是蚂蚁金服未来的发展空间。

赵湘怀认为，蚂蚁金服从Fin向Tech，回归科技公司本质，同时正在成长成一家全球化的金融科技平台型公司。

中信证券：绝无仅有的金融与科技平衡点的稀缺标的

中信证券认为，蚂蚁金服是绝无仅有的找到了金融与科技平衡点的稀缺标的。蚂蚁是天时、地利、人和下的时代产物，历史很难重演，而且时代日益变迁。

天时。这包括两层含义，其一，提早布局带来先发优势；其二，抓住传统金融机构尚未自我变革的窗口期。蚂蚁金服虽然2014年才正式成立，但是蚂蚁探索金融业务的时间已经长达14年，经历了经济周期的检验而并不只是规模取胜。

地利。传统金融机构在升级转型中面临的最大问题是无法高频接触用户和应用场景，导致金融供给与场景需求脱离，蚂蚁金服为代表的新金融诞生于场景，服务于场景，以信任和便捷完善了互联网场景交易闭环。这是它的基因，也是核心竞争力。

人和。阿里巴巴基因带来的团队凝聚力、战略前瞻性和高执行力。