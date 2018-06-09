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蚂蚁金服完成千亿融资估值破万亿 或明后年两地上市

蚂蚁金服完成千亿融资估值破万亿 或明后年两地上市
2018年06月09日 07:52 新浪港股
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　　新浪港股讯 据香港经济日报报道，阿里巴巴（美：BABA）旗下，经营“支付宝”的蚂蚁金服终完成Ç轮融资，并重新引入淡马锡等海外投资者蚂蚁金服表示，此轮融资额达140亿美元（约1092亿港元），市场估计蚂蚁金服最新估值高达1500亿美元（约1.17万亿港元），续是全球最大独角兽（估值超过10亿美元，未上市的企业）。

　　有内地媒体引述消息人士指，此轮融资或为蚂蚁金服上市前最后一轮私募融资，并指蚂蚁金服希望明年或后年，在香港及A股同时上市。

　　阿里年初重新入股融资屡加码

　　蚂蚁金服今年股权架构屡有大变，阿里巴巴今年2月宣布，履行2014年上市前公布的协议，重新入股蚂蚁金服33%，并预计下半年才完成交易。同月，市场已传出蚂蚁金服会进行新一轮融资，传闻融资额也由最初的50亿美元（约390亿港元）不断加码。

　　蚂蚁金服终确认，C轮融资规模达140亿美元，并分为人民币和美元认购部分，当中人民币认购部分主要由原有股东继续投资。

　　人民银行早年发布非支付牌照申请规程，并指只限境内公司申请，阿里当时股东包括雅虎，软资股东，马云因而选择从阿里巴巴剥离支付宝业务，促成蚂蚁金服成立。

　　集资供支付宝全球化扩张

　　事隔近8年，蚂蚁金服经全资子公司蚂蚁国际重新引入海外投资者，包括新加坡政府投资公司（GIC），马来西亚国库控股，华平投资，加拿大养老基金投资公司，银湖资本，淡马锡，泛太平洋资本集团，T。 Rowe Price旗下基金，凯雷投资等国际知名机构。

　　蚂蚁金服表示，所筹集资金将用于支付宝的全球化扩张及技术发展，以提升其向消费者及小企业提供金融服务的能力，资金也将用于培育新兴市场当地的高科技人才。

　　据蚂蚁金服官方数据，截至今年3月底，支付宝及其合作伙伴在全球拥有8.7亿年活跃用户，并服务中国1500万小企业。早前有报道指，在内地收紧金融监管的环境下，蚂蚁金服拟向技术服务转型，冀5年内技术服务收入占比提高至65%。蚂蚁金服也表示，未来会继续投资发展区块链，人工智能（AI），物联网（IOT）等技术。

　　蚂蚁金服于2015年7月进行A轮融资，筹18.5亿美元（约144亿港元），市场估算其当时估值超过450亿美元（约3510亿港元）；公司再于2016年4月进行乙轮融资，规模达到45亿美元（约351亿港元），估值为600亿美元（约4680亿港元）。

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