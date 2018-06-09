假冒版“团圆”寻人软件被停用 使用前需录掌纹信息

近日，因与公安部儿童失踪信息紧急发布平台的“团圆”系统同名，一款名为“团圆”的软件让不少网友误以为该软件也为公安部所有。这款软件让使用者录入掌纹、面部信息的做法，也让很多人担心会泄露隐私。

对此，6月7日，公安部儿童失踪信息紧急发布平台官方微博通报称，手机商城中出现的“团圆”软件系假冒，与平台无任何关联。正规的“团圆”系统是一款全国6000多名打拐民警内部使用的软件，不能在互联网上下载。警方还提醒公众注意识别并保护好自己的个人信息安全。

网上现“团圆”寻人手机软件

用户使用前需录入掌纹等信息

近日，有网友反映称，在手机软件商城中可以下载到一款名为“团圆”的软件。由于该软件自称采集用户的信息后，能够帮助用户寻找失散的亲人，这让不少网友感到疑惑：软件与公安部儿童失踪信息紧急发布平台的“团圆”系统是否有关联？

6月7日，北青报记者下载该软件后发现，该软件宣称可以确保“所有人的孩子、老人、精神障碍者都不会丢失”，并提醒“被抱养的孩子”应该使用该软件。

这样一款软件，对有孩子走失的家庭无疑具有很大的吸引力。北青报记者注意到，按照软件的指引，用户使用“寻人”功能前，需要录入掌纹、面部信息，并上传“（扫描脸部的）监控视频或录像”等。对此，软件介绍中解释，掌纹具有“非侵犯性和唯一性”，“只要家长采集过孩子（或老人、精神障碍者）的掌纹（或人脸）并匿名保存，一旦孩子走失并经家长申请，系统将比对通过各个渠道获得的所有照片、监控视频、痕迹，自动寻找丢失人员。”

软件介绍中还显示，一旦丢失孩子，“系统还将自动按丢失时间计算辐射范围并发布预警信息，提醒并金钱奖励民众帮助寻找孩子，包括警察在内的任何人，都可以轻易地通过比对掌纹或人脸找到家长。”此外，软件介绍内容显示，如果使用者成功帮助找回丢失人员，经过确认后会奖励1000元。

开发者称软件系私人开发

承认没有与公安部合作

这款“团圆”软件曝光后引发众多网友热议。不少网友疑问：软件宣称的“寻人”功能如此强大，是否与公安部的“团圆”系统有关？如果二者没有关联，该软件要求使用者录入多种个人信息，是否有安全隐患？

北青报记者注意到，该软件由深圳一家公司开发。6月7日晚，北青报记者致电涉事公司开发者。他介绍，这款软件“刚出来不久”，“目前还在测试阶段，用的人还不多。”

问及为何与公安部的“团圆”系统“撞名”，开发者自称是“巧合”，并表示与公安部没有合作关系，“软件是私人开发的，目前我们在寻找可以合作的慈善机构。”

紧接着，北青报记者询问其如何通过掌纹、面部信息等实现“寻人”功能？开发者称，如果家中已有孩子丢失，拿出孩子以前露出手掌心、面部的照片进行扫描，可以录入信息，“信息保存在系统里，会自动比对。”但他补充道，“软件还在不断调整，目前还没有成功的案例。”

对于掌纹、面部信息等是否会有泄露的风险，开发者回复称，“应该不会的”。他称，采集到的用户照片、电话号码等都会做模糊和隐藏处理，并称“用户随时可以彻底删除自己采集过的照片、信息”。

正规“团圆”系统是内部软件

公安部提醒公众注意隐私安全

北青报记者了解到，正规的“团圆”系统作为公安部唯一官方儿童失踪信息紧急发布平台，自2016年5月上线以来，两年间共发布3053名儿童失踪信息，找回儿童2980名，找回率达97.6%。

对于网上出现的这款“团圆”软件，6月7日，公安部儿童失踪信息紧急发布平台官方微博发布通报称，该平台“团圆”系统是一款全国6000多名打拐民警内部使用的软件，不能在互联网上下载。

通报称，近日，有人利用广大网友和热心群众的反拐热情，利用家长担心孩子走失被拐的心理，假冒公安部儿童失踪信息紧急发布平台“团圆”系统，在软件下载商店使用所谓“团圆”系统软件名称，混淆、偷换概念诱使广大用户下载，并要求用户上传掌纹、人脸等隐私信息，号称用于管理员或公安人员比对。在此，公安部儿童失踪信息紧急发布“团圆”系统郑重声明，该软件与公安部儿童失踪信息紧急发布平台无任何关联，而且警方不会让群众上传个人信息，请大家注意识别并保护好自己的个人信息安全。

截至6月8日下午，北青报记者注意到，涉事软件内页及“寻人”功能目前已无法使用。开发者称，已收到相关部门的通知，正在将该软件下架。对于目前部分用户已经上传的个人信息，开发者称“都封存在系统里，应该不会被盗用”。