“山寨网站”抄袭高校官网被关停 相关部门展开调查

日前，一所名为武汉经贸大学的网站引发多名网友关注，该网站从网页设计到领导介绍均与其他学校高度雷同，被指抄袭多所高校的官网信息。北京青年报记者经过调查发现，网站曾经归属于民办武汉经贸大学，这所学校实际上并非一所高校，而是一个“民办非企业单位”。

昨日，河北省网信办发布消息称，他们对“武汉经贸大学”复刻河北经贸大学官方网站情况进行了调查。经过调查，该网站属违法网站，河北省网信办对该网站进行了关停。下一步，省网信办将联合公安、教育等部门对其涉事网站及相关人员开展进一步调查。

河北省网信办关停“山寨官网”

近日，有河北经贸大学学生发现，一家名为武汉经贸大学的学校官网中诸多信息涉嫌抄袭河北经贸大学，从网页设计、校徽、校园景观照片，甚至校领导的介绍都是从河北经贸大学的官网复制的。河北经贸大学宣传部部长董佰壹向北青报记者介绍，这个“山寨官网”是他们在几天前发现的，他们根本不知道这个“武汉经贸大学”是个什么学校，由于“山寨官网”上没有留下任何有效的联系方式，所以找不到该学校的负责人，也无法向警方报案。

随后，河北省网信办关注到河北经贸大学官方网站被抄袭复制的消息，对这一情况进行了调查。河北省网信办工作人员向北青报记者介绍，经过查询，他们发现“武汉经贸大学（域名：whjmd.com）”这一网站使用的是境外服务器，该域名的原始注册人是安徽人，随后网信办工作人员与原始注册人取得联系，双方经过协商关停了网站。

6月8日，河北省网信办根据调查情况发布通报，通报介绍，根据网友举报线索，河北省网信办对“武汉经贸大学（域名：whjmd.com）”复刻河北经贸大学官方网站情况进行了调查。经向湖北省教育部门核实，在湖北168所正规高校中，并没有“武汉经贸大学”，该网站属违法网站。依据互联网有关法律规定，河北省网信办对该网站进行了关停。下一步，省网信办将联合公安、教育等部门对其涉事网站及相关人员开展进一步调查。

武汉经贸大学到底在哪？

抄袭多所高校官网的信息被曝光后，多名网友指出，武汉并没有一所名为“武汉经贸大学”的高校，其官网所登记的地址也不是学校。

武汉经贸大学（域名：whjmd.com）官网显示，学校地址为武汉市吴家湾1号，北青报记者致电吴家湾地区商户得知，吴家湾不存在这样一个地址，也从未听说这所学校的存在。北青报记者在电子地图上搜索，显示武汉经贸大学的地址是雄楚大道666号，而实际上这个地址登记着另一所学校——武汉学院。北青报记者致电武汉学院，对方表示自己是一所民办高校，并已经迁址，从来没听说过武汉经贸大学这所学校，也与这所学校毫无关系。

随后，北青报记者了解到，目前位于雄楚大道666号这一地址的是一所名为“武汉光谷职业学院”的学校。

此外，在武汉经贸大学官网首页，一张校园风光图与北京吉利学院官网首页的滚动图片高度雷同。6月7日下午，北京吉利学院工作人员告诉北青报记者，北京吉利学院官网的首页校园风光图是学校实拍图，并非网上素材，“我们与武汉经贸大学没有合作关系，对于他们盗用学院官网首页图的情况，已经汇报给领导。”

原“校长”称早已停止招生

北青报记者调查发现，陷入舆论漩涡的“山寨官网”曾经归属于民办武汉经贸大学，这所学校实际上并非一所高校，而是一个民办教育机构。在湖北省民政厅官网上，民办武汉经贸大学属于“民办非企业单位”，受民政部门和教育部门管理。其法人名为鲁国红，在与武汉经贸大学相关的各种介绍中，鲁国红也是该校“校长”。

北青报记者找到鲁国红，据其介绍，民办武汉经贸大学创办于1993年，也被称为武汉经贸大学，是由湖北省教育委员会批准成立的民办高等教育机构，系高等教育自学助学辅导类机构，不是大学。鲁国红称这所学校在2013年已经停止招生，并在2016年停止了一切办学活动。

北青报记者查询公开报道发现，鲁国红在2016年5月份仍以该校校长身份参加活动，并且其个人微博认证中使用“武汉经贸大学校长”的信息。

对此，鲁国红回应称，武汉经贸大学虽然已经停止办学，但学校并未注销，注册信息仍显示他为校长。鲁国红称，2016年他又在武汉经贸大学原址创办了武汉光谷职业学院，将两所学校合并，目前合并工作也还未全部完成。

对于陷入争议的“官网抄袭”事件，鲁国红回应称，目前抄袭了各高校元素的“官网”不是他们运营的，但这个“官网”的域名是他们曾经使用过的。鲁国红称，这个域名他们一直用到2014年6月，后因未续费被停用，他不知道到底是谁还在运营这个网站。

6月8日，河北省网信办在调查通报中表示，“武汉经贸大学”网站属违法网站，依据互联网有关法律规定，河北省网信办对该网站进行了关停。