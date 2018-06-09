蚂蚁金服融资:历时仅4个月有投资方因审批流程长错过

原标题：独家深挖蚂蚁金服融资：历时仅4个月有投资方因审批流程长错过“上车”

本报记者 李 冰

2018年6月8日上午10点，蚂蚁金服对外宣布新一轮融资，融资总金额140亿美元，这是迄今为止全世界最大的单笔私募融资。

昨日上午，本报已第一时间在微信公众号“证券日报基金榜”披露了蚂蚁金服融资的细节消息。而关于此次融资的背后故事，本报将继续带各位读者深挖。

有业内人士认为，蚂蚁金服本轮融资或存在三种目的：降低资产负债率、提高注册资本金、再或是IPO前的最后一轮融资。

此前有消息称，蚂蚁金服希望明后年能实现H股和A股同时上市，蚂蚁方面对此消息并未给予否认，仅称“对市场消息不予置评。”

股东名单

“国字头”或依旧主导

据知情人士独家向《证券日报》记者透露，“蚂蚁金服在2018年春节后开始启动融资事项，而融资事项是在6月初完成。此次投资机构也是覆盖了亚洲、北美、欧洲及中东等国家或地区。”

也就是说，蚂蚁金服启动融资以来，至今仅不到4个月的时间，这次融资也是全球有史以来最大的私募股权融资。

有参与融资的投资方向《证券日报》记者表示，“为了这次融资我们大幅提升了内部投资决策、审批效率，就怕‘上不了车’。”

而据记者独家了解到，有一些投资方因为内部流程太长，错过了此次蚂蚁金服的融资。

据上述知情人对记者吐露，“蚂蚁金服在决定启动融资时，仅向十多名精选的目标投资机构发出了邀请。”他同时称，“被邀请的机构几乎全部投了。”

《证券日报》记者独家获悉，这批机构是蚂蚁金服基于综合标准（包括长期关系、业务协同以及战略支持等）挑选出来的。这些标准包括但不限于机构与蚂蚁金服在全球化业务协同上的可能性、公司与蚂蚁金服是否有相同的愿景和对未来的看法等等。

关于本次融资用途，蚂蚁金服方面对《证券日报》记者表示，将主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入和全球顶尖人才的招募，从而提升支付宝及其合作伙伴向全球消费者和小微企业提供普惠金融服务的能力。此外，资金也将用于培育新兴市场的本地科技人才。

而本轮融资实则是“分两步走”，既包括来自国内投资者的人民币资金，也包括了蚂蚁金服旗下全资子公司——蚂蚁国际筹集的来自国际投资者的美元资金。

除原有股东继续跟投外，包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T. Rowe Price 旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。

记者注意到，此次融资国外资本比较多，而蚂蚁金服方面并未披露相关持股份额，也引来外界猜测。

有知情人士对《证券日报》记者吐露称：“此次外资虽然占比略多，但实际占股比例并不大。”他同时称，“国内股东都继续跟投了蚂蚁金服。”

记者注意到，蚂蚁金服股东名单中，“国字头”企业不乏少数。其中，全国社保基金最具代表。2015年7月，全国社保基金战略入股蚂蚁金服，在当时被称作“大象恋上蚂蚁”，这也是全国社保基金第一次直接投资创新型民营企业。

全国社保基金理事会原理事长王忠民的一次演讲，透露了全国社会保障基金（以下简称社保基金）投资蚂蚁金服三年就获得了逾400亿人民币的回报，这笔投资成为社保基金所有另类投资中最赚钱的。

估值三年翻三倍达万亿元

离上市仅一步之遥

根据资料显示，截至2018年3月31日，支付宝与其全球合作伙伴的年活跃用户数已达8.7亿人。

此前，国际知名投行巴克莱银行根据预估2019年息前税后净营业利润，乘以保守的28倍市盈率，给蚂蚁估值结果为1550亿美金，巴克莱认为，蚂蚁金服未来估值依然有上调空间，并看好其后续发展潜力；安信证券分别通过平均用户市值法计算和P/E 倍数两种方法分析，给出蚂蚁金服1600亿美元的估值，也就是说人民币估值已达万亿元。从目前估值来看，毫无疑问，蚂蚁金服已成为全球最大独角兽公司。

从2015年A轮融资后的450亿美元、到2016年4月B轮融资后的600亿美元，再到最新的1500亿美元-1600亿美元的估值，也就是说，蚂蚁金服估值在不到3年的时间里翻了3倍之多。

虽然阿里巴巴方面和蚂蚁金服一直都对外界给予的“估值”三缄其口，但有业内人士认为，蚂蚁金服本轮融资存在三种目的：降低资产负债率 、提高注册资本金，而且或是IPO前的最后一轮融资。

而蚂蚁金服密集的动态背后，也似乎都藏着IPO的关键讯号。

马云在今年1月份表示，一定会认真考虑我国香港市场，希望参与香港金融市场打造，把他真正打造成为世界继纽约后的第二大金融中心。而这也被外界解读为，蚂蚁金服的IPO计划已提上日程。

2月份，阿里巴巴和蚂蚁金服则联合宣布，根据2014年双方签署的战略协议，并经阿里巴巴董事会批准，阿里巴巴将通过一家子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。阿里的这一动作也被外界看作是蚂蚁金服启动IPO的信号。

而在不久前， 蚂蚁金服更是迎来了一次重大人事调整，彭蕾卸任蚂蚁金服董事长，蚂蚁金服CEO井贤栋兼任董事长一职。外界猜测，蚂蚁的换帅或许与蚂蚁金服上市布局有关。

此前，有消息称，蚂蚁金服希望明后年能在香港和A股同时上市，蚂蚁方面并未给予否认，仅称“对市场消息不予置评。”

但种种迹象都表明，蚂蚁金服已经为上市做好了准备，随着蚂蚁金服新一轮融资的落定，蚂蚁金服离上市或许真的不远了。