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蚂蚁金服成长史：4年投资超过60家企业

蚂蚁金服成长史：4年投资超过60家企业
2018年06月09日 05:10 证券日报
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　　■本报记者 李 冰 

　　如果阿里巴巴集团的口号是“让天下没有难做的生意”，那么蚂蚁金服的信条则是“让信用等于财富”。

　　蚂蚁金服的前身是支付宝，支付宝的前身是淘宝的交易结算部门，而淘宝的创业团队又是2003年马云从阿里巴巴当中抽调的一拨人。

　　可以说，蚂蚁金服是马云的第二张王牌。

　　目前蚂蚁金服旗下的支付（支付宝）、理财（余额宝、蚂蚁财富）、信贷融资（花呗、借呗、网商银行）、信用服务（芝麻信用）、科技以及全球布局等几大业务体系，成为支撑其巨额估值的核心。 

　　从2013年到2017年的4年时间里，蚂蚁金服共投资64家企业，涉及65起投资。其覆盖行业非常广泛，包括银行、股票、证券、保险、基金、消费金融等金融领域，还涉及人工智能、企业服务、汽车出行、餐饮、媒体、影视等非金融领域。

　　如今其支付业务服务已涵盖13种不同的消费场景，包括网上购物、零售店、游戏、日常缴费、餐饮、汇款、公益、信贷、金融服务、充值、校园服务、交通和医疗服务。而在根深蒂固的电商支付领域之外，还有超过2亿用户会使用支付宝的公共交通、社保和民政管理服务。

　　在成功占领第三方支付入口后，蚂蚁金服则构建了庞大的互联网金融服务生态系统，其业务范围涉及支付、理财、融资、综合金融与金融基础设施等五大板块，具体来说则包括支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁金融云、蚂蚁达客等子业务板块。

　　虽然眼下，蚂蚁金服对IPO的消息并未做出回复，而一旦其成功上市，势必会搅动整个互联网金融界，这场资本盛宴的未来值得期待。

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