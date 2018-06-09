直击|Airbnb回应日本民宿新政：将为房客提供支持

新浪科技讯 6月9日凌晨消息，针对6月1日日本推出的民宿新政，Airbnb爱彼迎方面回应称，已经紧急启动了日本旅行响应计划，将为旅程计划遭受干扰的房客提供支持。

去年开始，日本启动房屋共享领域的立法工作。根据新法，房东如果要继续在平台上出租房源，必须在6月15日之前完成房源注册，并将注册备案号码标记在房源展示页面上。目前已有数千名爱彼迎房东完成了注册，也有一些正在申请进展中。

不过6月1日，日本政府突然发布紧急通知，要求所有短租平台取消截至当日未添加备案号码房源的尚未入住的预订——正处在申请登记流程中的房东也不能例外。爱彼迎方面称，与日本观光厅的高层人士进行多次会议沟通之后，日本观光厅并无意采取早前计划，或以适当的合理让步来保障访日旅客的权益。除非日本观光厅改变决定，否则6月15至19日之间，任何入住未获得备案号码房源的订单也将会被系统取消。在此日期之后入住的订单，如果在入住前10天房源仍未获得备案号码，爱彼迎会自动取消该预订，并且全额退款。

此外，爱彼迎方面称已经紧急启动了日本旅行响应计划，计划包括：

一、设立1000万美元房客专项支持基金。针对那些已经计划前往日本、但因预订取消而导致计划受到扰乱的房客，爱彼迎已经设立了总额为 1000 万美元的专项基金，用于补偿这部分用户的额外支出；

二、为受影响房客提供全额退款和爱彼迎礼金券。如果房客因为房源没有备案号码，而导致自己 15 日及以后的预订被取消，爱彼迎将为其提供全额退款以及与预订价值等额的爱彼迎礼金券，以供未来在爱彼迎上预订住宿使用。除此之外，受影响房客还将收到一张最高价值相当于100美元的爱彼迎体验礼金券。退款及礼金券将在 10 日内发放给相关房客。

三、帮助寻找其他住处。爱彼迎称已与JTB携手，帮助受影响房客寻找新的住处。它是日本最大的旅行社之一，业务遍及日本境内的众多住宿服务商。

四、24 小时中文客服支持。爱彼迎中文客服团队将提 24小时全中文服务。用户可以致电+861087833463，或者发送邮件至japanguestsupport@爱彼迎。com联系。（张俊）

附日本房客专项支持基金问答：

此基金设立的目的是什么？

6月1日，日本政府突然要求所有短租平台取消截至当日未添加备案号码房源的尚未入住的预订，在《民宅住宿商业法》生效前发生的预订也不例外。这一通知严重扰乱了赴日房客的计划，给他们带来了很大不便，导致他们必须另寻新的住处。爱彼迎已经设立了总额为1000万美元的专项基金，用以补偿受此变动影响的房客发生的合理额外费用。

哪些人可以申请额外旅行费用报销？

如果您已经预订了6月15日及之后在日本的住宿，且您的预订已被取消，您将收到全额退款以及一张爱彼迎礼金券。另外，您还可能可以获得额外费用报销。我们将逐例审核所有报销申请。对于因为预订被取消而发生的合理额外费用，我们将给予报销。

如果需要报销，请将以下材料发给我们：

您被取消的爱彼迎住宿预订的收据副本

因预订被取消而意外发生的、不可避免的额外费用的收据副本，如与您被取消的爱彼迎预订日期相同的住宿费用收据（我们将报销实际住宿费用与此前被取消订单金额之间的合理差价）、航班改签费用收据等等

关于相关费用的简要说明

请将以上材料发送至 japan-reimbursements@爱彼迎。com。爱彼迎的工作人员将审核您提交的文件，并会就有疑问的文件与您取得联系。核对无误后，我们将处理您的报销。

报销款最快多久可以发放？

根据实际情况，我们将在2-4周内审核和处理所有报销申请。

房客如何拿到报销款？

报销款将通过房客在爱彼迎平台上登记的收款方式发放。尚未添加收款方式的房客将收到添加提醒，以便快速便捷地收到报销款。