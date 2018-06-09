爱奇艺入局短视频 意在信息流广告

马秀岚，吴可仲

5月中旬的世界大会上，已上市的爱奇艺一口气讲出很多故事。其中一个便是推出短视频信息流产品纳豆和短视频制作工具吃鲸，此举意味着爱奇艺将正式进军短视频领域。

5月18日，在接受包括《中国经营报》在内的记者采访时，爱奇艺副总裁耿聃皓解释了做短视频的逻辑：“本身爱奇艺做长视频起家，做短视频对我们三千多人的技术团队是信手拈来的。我们希望在短视频信息流收入的商业结构上能开辟出一块新天地，在爱奇艺原来的盘子上做一些增量，这是出发点。”

第三大驱动力

爱奇艺还宣布了APP 矩阵的战略，除了布局动漫和其他领域的多个APP，在短视频领域推出纳逗、吃鲸，还在主APP中单独开辟热点频道，进行信息流的个性化推荐。而早先聚焦粉丝社区的APP爱奇艺泡泡也由社区形式改成了信息流。

据介绍，目前在爱奇艺各播放渠道中，短视频和长视频的播放量已基本持平，各占50%。

爱奇艺泡泡，据其称旺季有超过6000万DAU。在龚宇看来潜移默化的与娱乐相关的社交网络逐渐强大，它们的货币化方式就是信息流广告。

早在爱奇艺上市敲钟时的媒体采访中，龚宇就曾讲到在爱奇艺八年发展历史中，有两个驱动力是品牌广告和会员付费，后续发展中信息流广告将成为其第三大驱动力。而包括基于信息流的泡泡在内的上述产品则是为了其信息流广告业务奠定基础。

一家叫作云瑞联盟的广告商的代理告诉记者，目前信息流广告业务在UC、网易、腾讯新闻、今日头条等渠道较多，视频渠道广告贴片为主，信息流广告还较少。但其表示在视频渠道的信息流广告效果不错，价格是每点击一次0.5到1元，在爱奇艺、乐视、土豆都有信息流广告。

在爱奇艺2018年第一季度财报电话分析师会议中，CFO王晓东指出：“信息流广告2017年占爱奇艺总广告收入的比例大约为10%，且信息流广告增速高于其他传统的广告类型，2018年预计至少能达到15%，甚至可能会达到20%的占比。”据悉，在过去，视频平台的收入模式以品牌广告为主。

在龚宇看来，由于爱奇艺拥有原创内容全部的版权，以合适的方式截成短视频可以在信息流服务中得到体现，也能增加信息流的流量和广告库存，增加信息流广告的收入。

在短视频产品定位上，龚宇认为短视频有各种形态，有社交属性很强的，有资讯属性强的。对爱奇艺来讲，则要定位在娱乐性强的。耿聃皓认为爱奇艺是有心要做更高质量的、与影视相关的、内容正向的娱乐性短视频产品。据悉，目前爱奇艺平台已经有30万个爱奇艺号，这些内容提供商承担着包括短视频、漫画、文学等多种内容提供。

内容为王

爱奇艺将原先的苹果树模型升级为苹果园生态，龚宇认为原先爱奇艺的各项单一业务已规模化，从7种货币化方式增长为9种货币化方式。

对于强调多元生态，布局多个APP，龚宇也坦言因为竞争对手太强大了。目前，爱奇艺有了两个改变，第一，从做单一服务和产品为重心，变成了打造生态；第二，从单一超级APP，作出产品矩阵，除了一个超级APP以外，希望在几年之内有另外两三个APP诞生，龚宇称这也是支持其生态系统改变的策略。

然而入局短视频领域，对手不容小觑。《妖都学长》视频节目在2017年6月便加入了爱奇艺号，《妖都学长》创始人纪佳鹏告诉本报记者，他们在抖音一条播放量最高的原创短视频是7000万，而目前在爱奇艺纳逗的短视频播放量几十到几千不等。因为看好爱奇艺的品牌，他们和大多数创作者一样先入驻爱奇艺号“占坑”，他向记者坦言，目前还未看到爱奇艺有什么特别的举动来扶持短视频，在行业里也无大的动作。但他也在等待着好时机，他认为市场很大，各家都还有机会。

微视扬言以30亿来补贴作者，而秒拍、UC头条也找到纪佳鹏的团队，表示要给予流量扶持。在纪佳鹏看来，扶持原创作者的力度是判断一个平台是否能持续发展的标准之一。

记者发现，爱奇艺纳逗目前的获客方式类似趣头条，有每日签到领现金、邀请徒弟获得现金、徒弟每浏览一条内容师傅可获得金币等方式。

一位爱奇艺内部人士告诉记者，爱奇艺做短视频的优势在于有丰富的正版影视内容，可将这部分长视频变短，具有很大的想象空间。而纪佳鹏在纳逗观察发现，目前该平台上“搬运工较多，很多内容来自于抄袭其他原创内容和影视剧的剪辑片段”。他认为虽然这样的内容也有用户需求，但长远发展是不利的。他认为一个平台可持续的关键在于有多少真正原创作者在生产内容。