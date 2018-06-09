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重塑内容生态 百度信息流的防守反击

重塑内容生态 百度信息流的防守反击
2018年06月09日 03:17 中国经营报
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　　张靖超

　　不久前的百度联盟生态峰会上，百度联盟总经理李忠军表示，将会增加视频样式的信息流广告。

　　“近年以来短视频迅速崛起，短视频用户量已经超过了4.1亿。在视频时代我们还会推出视频植入的原生广告，这些新的突破没有人工智能是没有可能的。”李忠军说，“全品类样式为视频类、游戏类的合作伙伴提供用户体验更好的变现增加了新的可能性。”

　　在2017年，百度宣布战略调整后，信息流成为百度当前的战略重心被推上台前。

　　“当信息流中，视频内容的占比达到一定数量后，用户体验和停留会到达一个更优的层级。所以视频信息流成为了公司的重点。”百度内容生态团队告诉《中国经营报》记者：“百度不是为了短视频做的内容生态，短视频只是内容生态中的一部分。”

　　重塑内容生态

　　2017年伊始，百度公司CEO李彦宏的一封长达6000多字的内部信，强调百度要重新聚焦“内容分发”。2017年12月，百度内容生态体系成立，由副总裁沈抖负责。到今年1月，在IF2018极客公园创新大会上，李彦宏表示，最佳信息流有信息分发和社交分发。

　　中国电子商务协会网络营销研究中心专家委员唐兴通则认为，在过去，百度使用超链接的方式，把信息推给用户，但是现在基于PC检索信息正在慢慢被改变。而信息流是消费者在阅读内容时，根据个人状态，推荐相关的内容、广告，精准性会更高。

　　这指明了百度当前的战略方向。

　　从承载着百度信息流的APP手机百度在过去一年内多次迭代，可以看出些许变化。

　　从原本的一个搜索框，到加上若干推荐、热点内容，而后又在APP下方增加“关注”这个一级入口。去年下半年，好看视频也加入其中。

　　“百度APP其实是搜索和内容分发的结合产物，这也是百度做信息流分发的一个思路，借助搜索所获得的用户精准需求，来做更加精准的信息内容推荐。”百度内容生态团队如是说：“百度APP是一个比较大的内容分发平台，也是一个主要的流量来源，百家号是账号体系，好看视频则提供的是视频的内容支持。这一种模式与腾讯、今日头条是类似的。”

　　记者了解到，百度旗下的短视频产品包括好看视频、秒懂百科、Nani。

　　百度搜索公司的一位员工告诉本报记者，Nani属于UGC类型的短视频，属于搜索体系，尚处于初期，用户规模尚小，是意在社交分发方面突破、尝试的产品；秒懂百科属于百科体系，只是以短视频形式来呈现百科内容的产品，与抖音、快手、西瓜视频非同类型产品；好看视频则归于信息流体系，是百度内容生态重要的一环。

　　信息流反击战

　　在PC时代一跃成为互联网三巨头之一的百度，在移动时代，在自己擅长的内容分发领域却遭遇到了来自今日头条的挑战。就在百度决定重新聚焦内容分发之时，今日头条已经在图文到短视频、问答、社区等多个领域布局，对百度的信息流形成了全面挑战。

　　百度联盟生态峰会上，李忠军这样说道：“生态流量时代我们发现信息流在移动应用分发占比超过了15%，这个是生态流量的崛起。另外我们从单纯的产品+渠道的驱动时代进入了一个内容+运营的双驱时代，而视频是一个更重要的运营载体。”

　　“区别于长视频，由于短视频的时长只有3~5分钟，用户切换视频的过程便成了平台与用户交互的时段。短视频的变现能力将远超我们的想象，这也是我们愿意在短视频业务上做更多投入的原因。”沈抖说。

　　记者了解到，目前百度短视频业务中，好看视频是承载着信息流的主要产品，但好看视频的流量目前主要依靠百度APP来分发，好看视频的自带流量占比较小。

　　可以看出，若单看短视频的信息流，百度还需流量、内容资源等方面的协同、支持。

　　“对于百度而言，AI、自动驾驶等都是未来战略方向，属于远期计划，在现阶段，营收依然还要依靠内容分发产生的信息流。之前因为重技术、轻体验而错失最初的机会，如今有了很庞大的资源支持，但是否能够将用户体验升级，就成为今后的试金石。” 北京中清研信息技术研究院副院长赵振营说。

百度信息流
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