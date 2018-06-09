融资敲定 蚂蚁金服“吸金”140亿美元

来源：新闻晨报

记者 苗夏丽

晨报讯6月8日，传闻了很久的融资消息终于敲定。蚂蚁金服对外宣布新一轮融资，融资总金额140亿美元。有报道称，蚂蚁金服今年2月启动融资，距今只有4个月，而140亿美元的融资规模，创下了全球估值最高的非上市公司记录，蚂蚁金服估值大约在1500亿美元。

按蚂蚁金服官方称，这一轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入和全球顶尖人才的招募，从而提升支付宝及其合作伙伴向全球消费者和小微企业提供普惠金融服务的能力。此外，资金也将用于培育新兴市场的本地科技人才，助力当地的数字化转型，让普通民众也能享受数字经济带来的红利。

随着这一超过预期的融资消息的公布，A股市场的蚂蚁金服概念股表现强劲，永安行以涨停收盘，湘邮科技、润和软件、张江高科、健康元等也都逆势上涨。

蚂蚁金服的这轮融资，跟之前两轮不同，首次引入了外资股东。按官方说法，除了原有股东跟投的人民币资本，也有包括了蚂蚁金服旗下全资子公司——蚂蚁国际筹集的来自国际投资者的美元资金，而且各股东都不容小觑：新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡等全球顶尖资本。