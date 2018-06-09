拼多多现涉黄产品 扫黄打非办深入核查

新京报讯 （记者杨砺 马婧）拼多多的“涉黄”事件持续发酵。6月8日，全国“扫黄打非”办公室官方微博表示，近日，根据群众举报和媒体报道，全国“扫黄打非”办公室对“拼多多”平台涉嫌违法违规问题进行了深入核查，相关线索已移交有关地方进行查处。全国“扫黄打非”办公室将持续对案件查处情况予以关注。

截至发稿，拼多多方面并未对此置评。

扫黄打非办对拼多多涉违法违规问题核查

6月6日，拼多多平台上存在的涉黄、涉暴力等涉违法商品引发关注。有媒体报道称，有成人用品店商家以“幼女”为噱头贩卖成人娃娃，相当一部分娃娃商品直接使用小女孩面孔。还有一些商家销售“催情水”，系统还推荐了“迷幻剂”“迷幻口服”等关键词。

拼多多当晚回应称，拼多多高度重视，紧急排查，并启动全面、系统清理，关闭涉事店铺，下架违规商品。情节严重的店铺已被列入平台“黑名单”。

拼多多还称，一直以来，拼多多在入驻规则中均要求商家网售商品必须合法，严禁销售违规、违法产品。“目前，拼多多商品审核系统24小时自动识别、自动巡查违禁品，并通过人工排查随时下架违规、违禁品，并及时处理违规商家。”

8日，全国“扫黄打非”办公室官方微博表示，已对“拼多多”平台涉嫌违法违规问题进行了深入核查，相关线索已移交有关地方进行查处。对此，截至记者发稿，拼多多未予置评。

消费者作何反应呢？北京市民江女士告诉记者，拼多多涉黄的事，对其影响不大，“我是女生，周围应该没人会拉我团那些（涉黄产品）。”消费者姬女士则表示很惊讶，“现在拼多多涉嫌违法，我会担心上面商品质量问题，担心交易后的维权问题。”

有业内人士表示，商品（充气娃娃）本身是合法的，不存在涉黄，是否涉黄是个法律问题。上传的商品图片有没有露点是很重要的一个判断标准，如果露点的话，会判定为涉黄，如果没有露点，就要从价值观方面分析，看它是不是低俗。

宁夏诚托律师事务所律师梁正大告诉记者，涉黄内容确定的法律法规主要包括新闻出版署关于出版物涉黄的管理规定和最高院针对出版物以外其他涉黄物品定性的司法解释。如果互联网平台经营服务者明知内容涉黄，还发布并牟利，就会承担民事、刑事责任。实际监管起来很难，互联网平台违法取证难度大，要证明平台明知还发布，才能要求承担相应责任。如果不能证明，只能是让互联网平台及时清理，很难让平台承担责任。法律在强制互联网平台监管方面的不是很明确，难免会有一些擦边球情况出现，未来从立法角度应该加强平台的监管关责任，服务平台本身也应加强监管严格审核内容，拦截不良信息进入平台。

商家入驻门槛低 被贴“低价低质”标签

“拼多多服务于中国最广大人群的消费升级，”是拼多多对于自身的定位。但其火爆的背后，一直没有摆脱“低价低质”的标签。

自2015年10月成立以来，在不到3年的时间，拼多多迅速崛起。电子商务研究中心监测数据显示，在2017年这一年的时间里，拼多多的付费用户数已增加2亿，达到3亿。这一数字已经超过了唯品会，成为仅次于淘宝和京东的第三名。

有拼多多平台商家称，拼多多平台开店的门槛较低，企业开店的保证金约1000元，个人开店为2000元，生鲜和化妆品等品类1万元的保证金。

新京报记者了解到，对于商家而言，拼多多的优势一方面在于流量，其次便是入驻门槛低。

拼多多主打爆款低价小件商品。在用户端，拼多多靠拼团低价买的方式，让用户主动通过社交渠道吸引新用户。在商家端，拼多多利用爆款流量和较低的门槛吸引中小商家的入驻。

但对于拼多多所谓的“低价”，市民马女士有着不一样的体会。由于担心日用品会有假货，所以她平时在该平台上只买蔬菜水果类，她告诉记者，“拼多多并不是绝对的低价，我曾在淘宝网上看到同店家的毛燕和独头蒜，价格比拼多多便宜。”

■ 聚焦

拼多多合伙人曾直言“亏损”

4月11日有消息称，拼多多完成了新一轮近30亿美元的融资，市值直逼150亿美元。

“拼多多之所以能形成价格优势，是因为平台商品的销售链路短，”拼多多合伙人达达于3月30日向新京报记者表示，拼多多主要聚焦三四线城市消费市场，众多的生活用品从产地到达三四线城市消费者手中时，均要经过商贩、批发、超市等多级销售链条。拼多多搭建平台将生产端与消费者进行直接对接，缩短销售环节实现降低成本。

拼多多在2017年初的月均GMV（订单交易总额，包括成交和未成交数据）为20亿元，而到了2017年底，月均GMV已达100亿元。

免佣金、低运营费用、免费上首页，拼多多的运营打法让不少业内人士直言看不懂，甚至有声音调侃拼多多“靠罚款盈利”。

“我们现在其实是亏钱的”，对于盈利情况的疑问，达达曾向新京报记者表示，拼多多亏钱主要亏在几个方面，第一是拼多多获取流量的成本，第二是冠名广告费用等公司必要开支。

除了直言亏钱，达达还表示没有赚钱的计划。“关于赚钱，我们现在真的没有计划和时间表，”达达称，拼多多现阶段的目的不是为了赚钱，而是让更多消费者认可拼多多，并吸引更多的商家。