蚂蚁金服再融资 估值达1500亿美元

新京报讯 （记者陈鹏）蚂蚁金服6月8日宣布完成总额为140亿美元的新一轮融资。随着蚂蚁金服该轮融资的完成，其估值也一跃升至1500亿美元。新京报记者独家获悉，战略投资者“大牌云集”的背景下，红杉资本亦参与了蚂蚁金服的本轮融资。不过，在蚂蚁金服对外宣布的参投基金名单上并未出现红杉资本。

对于蚂蚁金服上市，昨日，蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋在接受新京报记者采访时表示，“没有上市时间表。”

本轮融资主要用于支付宝全球化拓展等

蚂蚁金服本轮融资既包括来自国内投资者的人民币资金，也包括了蚂蚁金服旗下全资子公司蚂蚁国际筹集的来自国际投资者的美元资金。

蚂蚁金服方面称，除继续跟投的原有股东外，新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T。 Rowe Price 旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等成为新增的战略投资者。

红杉曾经领投或参与投资过京东金融、美团、拼多多等，在这样的背景下，蚂蚁此轮融资引入红杉，似乎打破了此前传闻中选边站队的谣言。

此外，关于蚂蚁金服的百亿美元融资，之前便有坊间传闻，但140亿美元的融资金额高出市场猜测。而战略投资者名单上出现的“新面孔”，囊括了众多海外顶尖资本。

“蚂蚁金服面临全球发展的阶段，需要更多国际上的伙伴、同行者，来一起开拓国际市场。让我们最兴奋的不是这些钱，而是这么多人对我们使命和愿景的认同，一起加入我们的队伍，共同推进全球普惠的进程，已经跳出了商业层面的考虑。”井贤栋说，此轮融资中，投资者交流最多的是怎么帮助蚂蚁，一起推动全球化的进程。此外，每位投资人的资源都不一样，比如对当地市场的认识，蚂蚁金服能够从中分享一些经验。

对于融资背后的用途，蚂蚁金服表示，主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入和全球顶尖人才的招募，从而提升支付宝及其合作伙伴向全球消费者和小微企业提供普惠金融服务的能力。此外，资金也将用于培育新兴市场的本地科技人才，助力当地的数字化转型，让普通民众也能享受数字经济带来的红利。

在此次释放强烈的全球化愿景之前，技术输出已成为蚂蚁金服重要的收入板块。有数据显示，2017年蚂蚁来自技术服务的收入占比由两年前的14%升至34%。而谈及全球化所带来的收益预期，井贤栋说，“收入贡献上，我觉得未来大头会慢慢是海外。”

蚂蚁金服“没有上市时间表”

市场有比较认为，蚂蚁金服1500亿美元的估值也标志着在中国互联网行业，ATM（阿里巴巴、腾讯、蚂蚁金服）正式取代BAT，目前百度的市值在900亿美元附近。

对于蚂蚁金服何时上市，井贤栋称，“没有上市时间表”，上市只是发展中的一个阶段，从来没作为一个终极目标。“上市以后资本市场是有很多短期考核的东西，蚂蚁金服更专注于长期的愿景和持续的价值创造，对比未来愿景，蚂蚁金服才刚刚开始，有很多事情要做。会把很多面向未来愿景的基石夯实得更实一点，时机成熟自然会上。”

在井贤栋看来，蚂蚁金服的全球化不是事业群的全球化，而是所有人的全球化，希望所有“蚂蚁人”具有全球观和全局观。“全球化我总结出一个4G。一是全球化的愿景；二是全球化的视角，很多当地的文化要去了解；三是全球化的知识，要尊重文化差异；还有全球化的人才。”

近年来，不少金融科技机构竞相出海，除服务出境的中国游客，和当地的金融机构合作成另一条出海线路。井贤栋坦言，蚂蚁金服全球化的非常重要部分是走到本地，帮助本地发展出当地的“支付宝”、“蚂蚁金服”，分享蚂蚁金服的技术、风险管理经验，真正帮助伙伴找到适合当地发展的路径，这是一个挑战。