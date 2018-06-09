拼多多下架涉黄涉暴商品 专家：流量焦虑是犯错主因

来源：中国之声

据中国之声《新闻纵横》报道，去年夏天，热衷综艺的观众可能早有发现，各大综艺的赞助商大多发生了变化。其中，一款名为“拼多多”的社交电商APP更是占据了多个卫视著名综艺节目的“特约”广告席位。短时间内，依靠拼单减价的购物模式和大量的广告植入，“拼多多”快速走红。

近日，有媒体曝光拼多多平台存在销售涉黄涉暴力类商品，其中包括开刃刀具、伪基站设备、色情游戏等，而随着“扫黄打非”官方微博的说明，这件事情也在网络上引起了轩然大波。拼多多为何乱象频生？有关部门会如何处置？野蛮生长的拼多多究竟还能走多远？

电商“黑马”快速崛起，拼多多被指涉黄涉暴

随着近期拼多多广告在各大综艺中的频繁植入，越来越多的人开始了解并且使用这款应用程序。自2015年9月上线至今，拼多多已经俘获了超过3亿的用户，仅仅一年时间，月成交量就达到了10亿元，相当于唯品会成立三四年后的成交量。

这样令人叹为观止的高速发展也令许多电商巨头望尘莫及。根据猎豹电商2017年12月发布的数据显示，拼多多超越天猫、苏宁易购、唯品会、京东四大劲敌，成为周活跃渗透率仅次于手机淘宝的电商应用程序。

不过风头正盛的拼多多也被曝出存在很多问题。6日就有媒体报道，拼多多平台上的商品和个人信息完全无须审核，可以随意发布商品。平台上还出现了涉黄、涉暴力且涉违法的商品，包括开刃刀、伪基站设备、摩托车车牌等。昨天，随着“扫黄打非”办公室官微发布的的一条信息，拼多多涉嫌存在违法违规的行为被坐实。

面对外界的负面声音，拼多多的客服人员在接受采访时表示，如果属实，将会查封售卖违禁品的商铺。

拼多多客服表示，让记者把在哪儿看到的，以及商铺的链接发到拼多多的官方客服，他们会去处理。这种是违禁品，不能通过这个平台来出售，查到之后肯定会查封。

事实上，这并不是拼多多第一次出现问题。有数据显示，2016年拼多多投诉量跃居行业第一，高达13.12%。被投诉的主要问题为假货、服务态度差、罚款不合理等；除此之外，刷单、虚假广告等负面评价也如滔滔江水般接踵而来。

拼多多这样一款拼单砍价的购物平台为什么会出现售卖违禁品的现象呢？IT资深架构师李新认为，表面上看，拼多多对审核、供销环节缺乏应有的管控，但结合广告投放力度，背后的流量焦虑才是关键。

李新表示，拼多多基本上都是围绕着以最低的获客成本来实现用户的火箭级的发展。涉黄涉暴的商品，其实部分也代表它基于较低的获客成本获得更多关注，其实也是他们采用的可能被证明方法很有效，但确是高危的政策。

避开传统电商平台锋芒，拼多多选择剑走偏锋

在电商巨头已经稳固了江湖地位的今天，新出现的电商平台想要打开一条通路是非常困难的。电商背后的博弈更是刀光剑影，大家纷纷使出浑身解数，想要在已经几近饱和的市场中再分得一杯羹。李新告诉记者，与京东这样的高端电商平台不同，拼多多选择了一条反其道而行之的线路作为突破口。

李新表示，腾讯投资的电商平台里，京东和拼多多前者走高端，后者走三四线城市，就是所谓电商下沉的线路。拼多多这种基于低成本、低门槛的快速发展模式风险会比较大。进一步加强监管需要的成本会非常高，比如说平台有两亿用户，那么平台在信息的筛选过滤，以及监管能不能支撑两亿用户的社会影响，这是比较关键的。

在拼多多，用户可以通过拼团的方式来达到砍价的目的。这样低价狂奔式的野蛮生长为什么能有所发展？对此，中国社会科学院财经战略研究院互联网经济研究室主任李勇坚解释道，尽管消费升级成为一二线城市的大趋势，但是对于一些新用户来说，价格低廉的商品更能得到他们的青睐。

李勇坚表示，新进来的很多边际用户，他刚开始到网上买东西，就偏好于这种价格比较便宜的商品。

喜忧参半，利用口碑抢得先机，产品却疏于管理

除了低价之外，拼多多的另一块儿金子招牌是“朋友圈”。作为国内最大的社交电商平台，通过拼团的方式，利用用户的“人际网络”得到迅速发展。对此电子商务观察员鲁振旺表示，这样的经营模式是好的，但是产品管控的失控可能导致拼多多无法长远地走下去。

鲁振旺表示，像拼多多这种，假如说它在产品管控上失控的话，可能会出现用户不长久，被拉进来，可能后边也不愿意去进行它的一些品牌活动。所以最大的短板、最大的难度也是在于产品的监控，你不能有太多的假冒伪劣产品，非法的产品在这个平台上。

除此之外，鲁振旺还表示，电商发展内练的基本功应该是产品和服务体验，二者缺一不可。

鲁振旺表示，要发展得好，其实最关键的一个是产品，一个是服务体验。平台的货品首先要保证品质没问题，都是合法正当、符合大家需求的好货。还有一些服务体验的话，平台的物流、正常发货的速度，其实都跟服务有关。所以这两个方面哪方面出现问题都比较麻烦。

“拼多多”在短时间内一跃成为“国民APP”，其崛起力量不可忽视。但也正如专家所言，口碑的力量虽然强劲，但对平台面临的考验却相当严峻。“拼多多”虽利用口碑之势，抢得先机，广受好评，却也是喜忧参半，备受争议，未来发展的道路也将是任重道远。

记者：冯烁、杨富江、任鑫琦（实习）