京东五个潜在利润增长点 将成为其股价催化剂吗？

京东（JD）与阿里巴巴（BABA）是中国两大电子商务企业之一，由于电子商务在中国的高速增长，京东有着巨大的增长前景，但低利润率正在压缩其股票的估值，中国是京东的核心地域市场，由于中国高于平均水平的经济增长和中产阶级的增加，给京东提供了卓越的长期增长前景，下面让我们来看看确定京东长期增长的一些因素。

零售增长

中国互联网渗透率还比较低，很大一部分人口还没有使用互联网。根据internetlivestats.com的统计，在中国只有52%的人使用互联网，在西方经济体中使用互联网的比例超过80%，甚至超过90%。在经济环境改善、中产阶级崛起和消费主义习惯扩张的推动下，中国大陆零售额继续保持快速增长。过去几年零售额增长率在9.5-11%的范围内，而美国的增幅仅在2-6%。根据普华永道2017年的一项调查，62%的中国消费者（全球只有29%）倾向于在线研究食品，62%的中国消费者（全球只有22%）也倾向于在线购买杂货。中国在线零售市场有很大的机会，由于消费者倾向于将大部分在线购买集中在知名的平台上，因此这些因素应能保证尤其是天猫和京东等领先企业的持续增长。

业务表现

京东给出了一个体面的一季度财报，凈收入增长33.1%，这是一个很好的增长率，收入同比增长近46%。由于广告和供应链管理服务的推动，服务收入同比增长至60%，为过去八个季度的最高增长率。然而由于一系列原因，市场对京东第一季度的业绩感到不满意。首先是市场实预计会有更高的增长率。第二个也是最重要的失望之处是利润率收缩，导致EPS与2017年同期相比下降，主要问题在于新业务利润的摊薄效应。

来自阿里巴巴和其他电子商务企业的激烈竞争以及投入更多资金来推动核心商业和相关非核心业务的需求继续压缩利润率并限制盈利能力的提高。在这种情况下，投资者和分析师正在考虑京东何时达到可观的盈利水平。有人甚至想知道京东是否会成为一个利润率水平很高的企业，或者只是没有附加高利润的云业务。

广告收入

京东的核心业务是第一方的在线零售模式。我们知道这是中国主要的电子商务平台之一，2017年产生的销售额超过570亿美元，京东管理层明确表示会利用其平台的巨大影响力和流量来增加收入，广告显然是一种低资本，高利润的业务（至少与零售业务相比），增加广告收入是重中之重，广告收入的增长将决定长期利润率的增长，其与竞争对手阿里巴巴巨大的广告收入差距突出了巨大的机会。

第三方销售

我们说JD的核心业务是直接向客户销售产品。还有另一个渠道已经渗透到中长期，可以提供出色的增长前景，此频道是第三方销售渠道。 京东可以利用其平台的流量向其他想要在线联系客户的零售商租借空间。

第三方物流

中国的物流业是大规模低效率的典型例子。许多中小型企业在定价时相互竞争，而牺牲服务质量。根据2013年的报告，中国有35，000多家物流公司，其中大部分在及时履行订单方面遇到困难。结果是许多货物的运输延迟很大。这种低效率创造了一个很好的机会，京东正试图利用多年投资建立一个庞大而广泛的物流网络。虽然该网络迄今为止仅支持京东的直销业务，但该公司正试图向第三方出售其服务，从而创造另一个收入来源。京东不仅比同行更有效率，而且似乎是中国唯一能够覆盖整个物流服务范围的公司，因为公司管理整合了全物流供应链。

估值和潜在上行

与目前的39美元相比，京东的增长潜力非常有吸引力，利润率低的问题似乎并不是一个长期因素，因为我们有以上五个潜在利润增长来源，这可能有助于未来几年的盈利。（中文投资网）