谷歌免费WiFi进印度400座火车站 每月吸引800万用户

谷歌希望通过火车站将免费WiFi带给广大印度用户，今天该公司宣布，它的这款服务实现重要里程碑，登陆的火车站数量达到了400座大关。

图：印度旅客在火车站使用谷歌免费WiFi服务

谷歌在2015年和印度铁路通信部门RailTel合作推出了这款名为“谷歌车站”（Google Station）的服务。登陆400座车站与该公司在三年前设定的最初目标相符。

谷歌副总裁凯撒·森古普塔（Caesar Sengupta）表示，“谷歌车站”现在每个月吸引800万用户使用，每人每次平均消耗约350MB数据。

印度如今已成为西方科技公司的关键目标市场，Facebook等公司都表现出了浓厚的兴趣。例如，亚马逊在印度开设了首家AWS云计算数据中心，苹果在班加罗尔生产部分iPhone，英特尔在印度投资1.78亿美元在该国建造了一座新的研发中心。至于谷歌，该公司瞄准了印度全国数以亿计的智能手机用户。除了公共WiFi热点之外，谷歌还面向印度市场推出一款可以离线观看的YouTube应用，以及一款移动支付应用。去年，它击败Spotify，率先在印度推出了流媒体音乐服务。

“谷歌车站”如今已经不仅限于印度。去年，谷歌将该服务扩展到了印尼，几个月后又登陆了墨西哥。该公司还计划让“谷歌车站”在未来进入更多的市场。此外，这款服务将不仅限于车站，它在印度西部人口稠密的普纳市就拥有150个热点。