雅虎Messenger 7月17日关闭 新一代消息应用崛起

新浪科技讯 北京时间6月8日晚间消息，Oath公司今日宣布，将于7月17日关闭老牌即时消息应用雅虎Messenger(雅虎通)。

去年6月，Verizon完成了44.8亿美元收购雅虎核心互联网资产交易。雅虎核心互联网资产与Verizon旗下AOL业务整合后，形成新的子公司“Oath”。

今日，Oath宣布将于7月17日关闭雅虎Messenger。Oath在一份声明中称：“目前我们还没有雅虎Messenger的替代产品，但我们一直在测试新服务和应用，其中之一便是群聊应用雅虎Squirrel。”

雅虎Messenger是一款国际主流即时通信软件，2007年曾在美国即时通信市场排名首位。在过去的20年间，有数亿消费者使用过雅虎Messenger。

Oath并未说明关闭雅虎Messenger的具体原因，但分析人士称，鉴于 WhatsApp、Facebook Messenger、Snapchat和微信等消息应用的普及，此次关闭雅虎Messenger也不足为奇。

另外，Oath去年10月还曾关闭了AOL的即时通信服务AIM。未来6个月内，用户仍可以下载雅虎Messenger的聊天记录。(李明)