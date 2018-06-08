京东集团与招商局签署协议 建立战略合作伙伴关系

来源：京东黑板报

6月8日，京东集团和招商局集团签署战略合作协议，双方将依托各自在金融和产业方面的既有布局，通过战略协同、业务合作与共同推进特定项目等方式紧密合作，围绕综合物流、金融服务、企业集采、新兴产业和“一带一路”等其他业务领域，不断推动双方在产业与资本等方面的深度合作，构建互利双赢、可持续发展的紧密型战略合作伙伴关系。

签约仪式在蛇口招商局广场举行。在招商局集团董事长李建红、总经理付刚峰、总经理助理李亚东，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东、京东金融副总裁许凌、京东集团副总裁傅兵见证下，招商局集团副总经理胡建华与京东集团副总裁赵英明代表双方签署了战略合作协议。仪式由招商局集团总经理助理、招商金融执委会主任洪小源主持。

签约仪式前，双方进行了亲切友好交流。

李建红对刘强东访问招商局并出席双方战略合作协议签署仪式表示热烈欢迎，他回顾了招商局与京东已开展的多个领域合作情况。李建红表示，招商局和京东在产业链上具有很强的互补性，在体制机制上各具优势，应充分发挥双方各自优势，在“一带一路”、智能城市及园区建设、智慧物流、特色金融、装备制造、跨境贸易、智能邮轮等方面开展长期、深度、全方位的合作。他进一步提议双方在智能城市建设方面以及智能园区方面共同创新、打造重点项目。

刘强东在会谈中对于招商局集团在发展实体经济和保障国民经济建设方面做出的贡献表示由衷的赞佩。他指出，招商局集团在创新发展和为社会创造价值上与京东的理念高度一致，双方在物流等诸多业务上存在上下游关系，在物流、金融、科技创新等领域的合作前景十分广阔。他表示，赞同李建红董事长提议，双方在B2B和B2C物流服务上互补优势明显，京东将以与招商局集团签订战略合作协议为契机，加快推进全面合作，加快推动企业集采等相关项目实质性落地。

此次全面战略合作协议的签订，也标志着双方合作关系迈入一个新的时期。

签约会谈前，刘强东还作为特邀嘉宾出席了招商局集团产融创新沙龙，并做了题为“共创无界零售新价值”的精彩演讲。

出席此次签约活动的还有招商局集团办公厅、战略发展部、资本运营部、物流航运事业部、健康产业事业部、招商证券、招商创投、中外运股份、自贸投资，京东集团战略发展部、京东金融、京东物流以及大客户部等部门相关负责人。