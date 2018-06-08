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微视达人“讨薪”罗生门

微视达人“讨薪”罗生门
2018年06月08日 22:26 新京报
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　　来源：寻找中国创客（ID:xjbmaker）

　　记者 / 邱晓雅 闫丽娇 实习生 / 李钟豪 编辑 / 魏佳

　　复活不久的微视，近日陷入“讨薪门”。

　　根据微视发布的4月独家内容结算规则显示，达人发布一条视频，只要72小时内流量达到1000、点赞50以上，就能拿到300元补贴。但近日达人表示，按照这样的规则计算，本应拿到的补贴要不没有，要不缩水。

　　对此，腾讯回应称，目前各月补贴按正常结算流程进行。不过，这一说法并不能说服焦急的达人们。寻找中国创客发现，微视和签约达人的经纪平台在出示给视频达人的后台数据、发放规则上皆存在模糊之处。这些让这场讨薪事件陷入一场罗生门。

　　达人：“该给1万但只收到了100”

　　6月7日晚，寻找中国创客在社交网络平台上发现，多名腾讯微视平台短视频创作者（简称“微视达人”）集中发表声明称微视平台拖欠薪资，不仅在时间上延后一到两周不等，而且在薪资数额上与先前承诺的数字有十倍甚至百倍的差距。

　　据寻找中国创客（ID:xjbmaker）了解，这些“微视达人”并不是直接跟微视合作，而是和MCN（Multi-Channel Network）平台（相当于经纪公司）签约的人员。

　　从流程上来说，微视通过MCN平台得到大批量的达人资源，然后在结算时以承诺的梯度向平台统一发放补贴，平台再以工资形式发放给达人。据MCN平台相关人士介绍，平台与达人的分成比例一般为3:7。

　　也就是说，微视达人得到的薪资多与少，不仅取决于微视的补贴额度、梯度，还与MCN平台的签约承诺、分成策略直接相关。

　　寻找中国创客（ID:xjbmaker）了解到，在微博集中曝光欠薪事件的微视达人多签约于一家名为“天汇星娱”的MCN平台。多位微视达人透露，天汇的补贴承诺堪称激进，远远高于业界的其他竞品，这也帮助该公司笼络了大量的达人资源，跻身微视合作MCN的头部玩家之列。

　　一位签约天汇的萌宠类达人告诉寻找中国创客，4月份共发布92条视频，其中3条达S级，3500元一条，另外89条保底是100块一条，共8900元，按规则合计19400元，但最终只收入100元。该达人表示，还有的达人应该收入11万，只拿到了2万。

　　另一位达人也验证了“减薪”的说法，并提供了转账短信为证。他还称自己的朋友在另一个平台做运营，结算时会将微视返还的原数据告知旗下达人，以此作为结算工资的依据，但天汇给艺人看的报表与原数据报表出入很大，而且只有截图，没有明确的报表文件。

　　寻找中国创客（ID:xjbmaker）尝试联系天汇的相关人员，天汇方面称今天通过各种渠道告知被欠薪的达人，可以通过向公司申诉的方式申请薪资返还。

　　部分达人今天稍晚时候收到了天汇方面的回复以及部分薪资，但也有达人表示对申诉结果不满，认为平台在找理由推脱责任。

该工作人员的朋友圈截图该工作人员的朋友圈截图

　　除了大手笔给补贴的天汇，其他MCN平台的情况怎么样？

　　一家MCN平台的运营人员表示，自家平台约有100名达人参与到4月份的微视创作，基本都完成了一个月30条的任务。按微视方面4月份每条合格短视频给予100元保底补贴的规则，即使不论单条视频热度，该平台至少应该收到30万元的补贴款项，但他表示公司只收到了1万多元的结算款项。

　　在另一家MCN平台工作人员发来的截图中，微视入驻答疑群里有400人，他告诉记者，至少有300家机构入驻微视，每个机构少则也有几十个多则上百个达人。

　　争议在哪？

　　根据4-5月份的微视补贴SAB规则：72小时内，单条小视频在微视有效播放（大于5s）超过1000vv（注：视频播放量），且点赞超过50的结算300元-B级；点赞超过500的结算1000元-A级；点赞超过1000的结算3000元-S级。其他未满足SAB，凡是通过企鹅号二审，即可按照300一条计算。

　　一位MCN平台人员小王（化名）告诉寻找中国创客（ID:xjbmaker），他所在的公会4月入驻微视，当时有20个达人，现在达100人。4-5月，他所在机构20个达人总共结算了900元。

　　据他所说，二审通过，微视达人就会显示红色“V”，以该公会人员提供的截图为例，虽然未达到S、A、B级别，但显示了红“V”。他表示，如果单条视频300元，也有好几万元。另一位公会人员也表示，当初承诺过二审的视频就有保底的300元，但没有兑现。

　　对于微视的补贴中的等级标准，小王表示，平台运营人员可以确认小视频点赞数量的级别，但对于“72小时超过1000vv”的标准，他们无法获知72小时的具体数量。

　　一名MCN平台人员也表达了同样的疑问，他表示，前几天，他们收到了微视的对账单，只是告知了哪条视频是哪个级别、多少钱，没有任何其他详细数据，比如72小时流量、点赞量。他们已经向微视申诉，但目前还没结果。

　　对于4月补贴版本中提到的“72小时内，单条小视频在微视有效播放量及点赞数”的数据公开问题，截至发稿前，寻找中国创客（ID:xjbmaker）并未得到腾讯的回应。

　　腾讯：“各月补贴按正常结算流程进行”

　　早在今年3月份，在合作伙伴大会期间，腾讯就提出要启动补贴计划。4月，一张《微视短视频项目说明书》的截图在网上流传，提到微视补贴30亿，补贴时间为4-8月。

　　对此，企鹅号负责人陈鹏在接受媒体采访时，称30亿补贴不属实。

　　陈鹏表示，我们会按照我们的标准把结算发给机构，而且是在常规的时间内发给了机构。所以不存在拖欠补贴一说。如果存在达人补贴没有到位的情况，一种可能达人没有达标；二是他所属的机构没有对对外发放。

　　而4月的这一标准也将在6月发生调整。6月新政策，将依据多平台的万次有效播放量乘以单价进行收益补贴，小视频内容流量的累计周期由原来72小时调整为90天。

　　6月6日，腾讯更新达人补贴政策后，计算方法也改变，有达人反应补贴金额从十万次有效播放量300元变成30元，调整的理由是什么？是否是大幅降低补贴金额？

　　腾讯表示，当前的规则一般以月为单位进行调整，每个月的变化都在月初给予公示。新政策主要围绕激励达人创作优质内容的目标进行调整。

　　不同在于，原来小视频内容仅在微视平台分发，6月以后，打通了更多的分发平台（包括QQ浏览器、天天快报、腾讯新闻、微视、腾讯视频、看点、空间），流量将大幅提升，也让优质的小视频内容根据用户的有效观看获得更多的补贴。

　　而补贴金额的调整主要是基于大盘总量的提升进行的合理调控，在6月补贴新规则下，单条小视频补贴最高可达到4500元收益（4月单条小视频补贴最高3000元），主要是因为6月内容分发打通了腾讯主要平台，带来百亿流量的量变，将给内容创作者提供更优沃的土壤。

　　对于有达人称4月补贴至今未发的问题，腾讯称，目前各月补贴按正常结算流程进行，根据4月结算规则，达人产生的收益补贴已在6月2日机构系统后台展示同步，达人可与所属机构去咨询了解财务流程，也可以登录腾讯开放平台了解相关结算收益问题说明。

微视补贴腾讯
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